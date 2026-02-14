ETV Bharat / sports

আজি বিশ্বকাপত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে স্কটলেণ্ডৰ প্ৰত্যাহ্বান : নিউজীলেণ্ড-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হাইভল্টেজ মেচ

আজি টি-২০ বিশ্বকাপৰ ট্ৰিপল হেডাৰৰ প্ৰথম মেচত আয়াৰলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত ওমান । ইংলেণ্ডৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজ । নিউজীলেণ্ড-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ আকৰ্ষণীয় যুঁজ ।

T20 WORLD CUP 2026
আজি বিশ্বকাপত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে স্কটলেণ্ডৰ প্ৰত্যাহ্বান : নিউজীলেণ্ড-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হাইভল্টেজ মেচ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 14, 2026 at 5:15 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : চলিত টি-২০ বিশ্বকাপৰ অষ্টমদিনা শনিবাৰে প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হয় আয়াৰলেণ্ড আৰু ওমানৰ মাজত । ট্ৰিপল হেডাৰৰ দ্বিতীয়খন মেচত ইংলেণ্ডক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে স্কটলেণ্ডে । আনহাতে, সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'বলগা আৰু তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক হ'ব বুলি আশা কৰা মেচখনত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব দক্ষিণ আফ্ৰিকা ।

  • প্ৰথম মেচ ওমান বনাম আয়াৰলেণ্ড

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ অষ্টমদিনা ২২ নং মেচখনত ওমানৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হয় আয়াৰলেণ্ড । কলম্বোৰ সিংহলী স্পৰ্টছ ক্লাব খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত মেচখনত টছত জয়ী হৈ ওমানে আয়াৰলেণ্ডক বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় । মেচখনত আয়াৰলেণ্ডে ৯৬ ৰাণৰ ব্যৱধানত ওমানক পৰাস্ত কৰে । প্ৰথমে বেটিং কৰি আয়াৰলেণ্ডে এইবাৰ বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক স্ক'ৰ ৫ উইকেটৰ বিনিময়ত ২৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । প্ৰত্যুত্তৰত ওমানৰ দলটো ১৮ অভাৰতে ১৩৯ ৰাণত অলআউট হয় ।

আয়াৰলেণ্ডে নিজৰ বিশ্বকাপ অভিযান সুখজনকভাৱে কৰিব পৰা নাই । এতিয়ালৈকে খেলা দুয়োখন মেচতে পৰাজয়বৰণ কৰা আয়াৰলেণ্ডে কোনো পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু পইণ্ট তালিকাত একেবাৰে তলত আছে । আনহাতে, দলটোৰ নিয়মীয়া অধিনায়ক পল ষ্টাৰ্লিং পূৰ্বৰ মেচখনত আঘাতৰ বাবে বিশ্বকাপৰ বাকী মেচৰ পৰা বাহিৰ হৈছে । তেওঁৰ স্থানত দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ছেম টাপিং ।

আনহাতে, যতীন্দৰ সিঙৰ নেতৃত্বত ওমান দলেও এতিয়ালৈকে বিশ্বকাপত বিশেষ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব পৰা নাই । ওমানো এতিয়ালৈকে খেলা দুয়োখন মেচত পৰাস্ত হৈছে । তেনে ক্ষেত্ৰত দুয়োটা দলেই এই মেচখনত জয়ৰ সোৱাদৰ বাবে খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হয় যদিও শেষ হাঁহি মাৰে আয়াৰলেণ্ডে ।

আয়াৰলেণ্ড-ওমানৰ এতিয়ালৈকে পৰস্পৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদৰ্শন

দুয়োটা দলৰ মাজত এতিয়ালৈকে ৬ খন টি-২০ মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত আয়াৰলেণ্ডে ৪ খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ওমানে দুখনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে ।

দল দুটা

আয়াৰলেণ্ড : ৰছ অডায়াৰ, হেৰী টেক্টৰ (অধিনায়ক), ল'ৰকন টকৰ (উইকেটৰক্ষক), কাৰ্টিছ কেম্পাৰ, বেঞ্জামিন কেলিটজ, গৈৰেথ ডেলানী, জৰ্জ ডাকৰেল, মাৰ্ক এডায়াৰ, বেৰী মেকাৰ্থী, মেথিউ হামফ্ৰীজ, টিম টেক্টৰ, জোশোৱা লিটল, বেঞ্জামিন হোৱাইট, ক্ৰেগ ইয়ং, ছেম টাপিং ।

ওমান : আমিৰ কালিম, যতীন্দৰ সিং (অধিনায়ক), ইম্মাদ মিৰ্জা, মহম্মদ নাদিম, ৱাচিম আলী, বিনায়ক শুল্কা (উইকেটৰক্ষক), জীতেন ৰামানন্দী, নাদিম খান, চুফিয়ান মাহমুদ, শ্বাহ ফৈজাল, জয় অডেড্ৰা, চাকিল আহমেদ, কৰণ সোনাৱালে, আশিস অডেড্ৰা, চফিক জান ।

  • দ্বিতীয় মেচ : ইংলেণ্ড বনাম স্কটলেণ্ড

শনিবাৰৰ দ্বিতীয়খন মেচত গ্ৰুপ চিৰ নিজৰ তৃতীয়খন মেচত ইংলেণ্ডে স্কটলেণ্ডৰ মুখামুখি হৈছে । কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত আবেলি ৩ বজাৰ পৰা এই মেচখন অনুষ্ঠিত হৈছে । টছত জয়ী হৈ ইংলেণ্ডে স্কটলেণ্ডক প্ৰথমে বেটিঙৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায় । স্কটলেণ্ডে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই ১৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । টুৰ্ণামেণ্টখনত বৰ্তী থাকিবলৈ ইংলেণ্ডক এতিয়া ১৫৩ ৰাণৰ প্ৰয়োজন ।

টুৰ্ণামেণ্টত এতিয়ালৈকে ইংলেণ্ডৰ প্ৰদৰ্শনো সন্তোষজনক নহয় । নেপালৰ বিৰুদ্ধে কথমপি পৰাজয়ৰ গৰাহৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে এক ডাঙৰ আঘাত লাগে । ইয়াৰ ফলত গ্ৰুপ চিত নেগেটিভ ৰাণ ৰেটেৰে পইণ্ট তালিকাত চতুৰ্থ স্থানলৈ অৱনমিত হয় । সেয়ে বৰ্ধিত চাপৰ মাজত বিশ্বকাপত বৰ্তী থাকিবলৈ এই মেচখনত বিজয় অতি গুৰিত্বপূৰ্ণ ।

আনহাতে, স্কটলেণ্ডে এক সুন্দৰ ছন্দত আছে । ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ পিছত ইটালীৰ বিৰুদ্ধে চমকপ্ৰদ জয়েৰে পইণ্ট তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে । দলটোৰ ৰাণ ৰেটো ভাল । আত্মবিশ্বাসেৰে পৰিপূৰ্ণ দলটোৱে এতিয়া এই মেচখনত জয়েৰে নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা অধিক দৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিব ।

ইংলেণ্ড-বনাম স্কটলেণ্ডৰ এতিয়ালৈকে প্ৰদৰ্শন

এতিয়ালৈকে ইংলেণ্ড আৰু স্কটলেণ্ড মাত্ৰ এবাৰহে মুখামুখি হৈছে । কিন্তু এই মেচখন ফলাফলশূন্য হিচাপে সমাপ্ত হয় ।

দল দুটা

ইংলেণ্ড : হেৰী ব্ৰুক (অধিনায়ক), ৰেহান আহমদ, জোফ্ৰা আৰ্চাৰ, টম বেণ্টন, জেকব বেথেল, জছ বাটলাৰ (উইকেটৰক্ষক), ছেম কৰণ, লিয়াম ডাছন, বেন ডাকেট, ৱিল জেকছ, জেমি অভাৰটন, আদিল ৰছিদ, ফিল ছল্ট, জছ টং, ল্যুক উড ।

স্কটলেণ্ড : জৰ্জ মুনছে, মাইকেল জনছ, ব্ৰেণ্ডন মেকমুলেন, ৰিচি ৱেৰিংটন (অধিনায়ক), টম ব্ৰুচ, মাইকেল লিস্ক, মেথিউ ক্ৰাছ (উইকেটৰক্ষক), মাৰ্ক ৱাট, অলিভাৰ ডেভিডচন, ব্ৰেড হুইল, ব্ৰেড কেৰী, ছাপ্যান ছৰিফ, ফিনলে মেক্ৰথ, ক্ৰিছ গ্ৰিবছ, জেনুল্লাহ ইহচান ।

  • নিউজীলেণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা

আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগা গ্ৰুপ ডিৰ এখন হাই-প্ৰফাইল মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে নিউজীলেণ্ড মুখামুখি হ'ব । এই মেচখন চলিত টি-২০ বিশ্বকাপৰ বহুল চৰ্চিত মেচসমূহৰ ভিতৰত এখন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বেটিং অৰ্ডাৰ আৰু বলিং প্ৰদৰ্শনেৰে দুয়োটা দলে প্ৰায় একে শাৰীত আছে ।

এতিয়ালৈকে খেলা দুখন মেচৰ ভিতৰত দুয়োখনতে জয়লাভ কৰি গ্ৰুপ ডিৰ পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে নিউজীলেণ্ড । শেহতীয়া মেচখনত ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে ১০ উইকেটত এক দুৰ্দান্ত জয় সাব্যস্ত কৰিছে কিৱি বাহিনীয়ে । দলটোৰ সুন্দৰ ফৰ্মৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা নিউজীলেণ্ড এইবাৰ খিতাপ জয়ৰ বাবে থকা দাবী সুদৃঢ় কৰিছে ।

আনহাতে, দুখন মেচত জয়েৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকা পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে । আনহাতে, ডাবল ছুপাৰ অভাৰৰ এখম মেচত আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত দলটোৰ মনোবলো উচ্চ হৈ আছে । দুয়োটা দলৰে এই প্ৰদৰ্শনৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই মেচখন ফাইনেল পৰ্যায়ৰ মেচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

নিউজীলেণ্ড আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টি-২০ মেচত মুখামুখি

এতিয়ালৈকে এই ফৰ্মেটত দুয়োটা দলে ১৭ বাৰ মুখামুখি হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত নিউজীলেণ্ডে ৬ বাৰ জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ১১ বাৰ জয় নিজৰ নামত কৰিছে ।

দল দুটা

নিউজীলেণ্ড : টিম ছেফাৰ্ট (উইকেটৰক্ষক), ফিন এনল, ৰশীন ৰবীন্দ্ৰ, গ্লেন ফিলিপছ, মাৰ্ক চেপমেন, ডাৰেল মিচেল । মিচেল ছেণ্টনাৰ (অধিনায়ক), জেমছ নিছম, মেট হেনৰি, লাকী ফাৰ্গুচন, জেকব ডফী, ঈশ সোধী, কাইল জেমিছন, মাইকেল ব্ৰেচবেল, ডোৱেন কনৱে ।

দক্ষিণ আফ্ৰিকা : এডেন মাৰ্ক্ৰাম (অধিনায়ক), কুইণ্টন ডি কক (উইকেটৰক্ষক), ৰায়ান ৰিকেল্টন, ডেৱাল্ড ব্ৰেভিছ, ডেভিদ মিলাৰ, ব্ৰিষ্টন ষ্টাবছ, মাৰ্কো জানছেন, কৰ্বিন বছ, কাগিছো ৰাবাডা, কেশৱ মহাৰাজ, লুংগী এনগিড়ি, জেছন স্মিথ, জৰ্জ লিণ্ডে, এনৰিক নৰ্টজে, ক্বেনা মাফাকা ।

লগতে পঢ়ক :টি-২০ বিশ্বকাপত প্ৰথমটো অঘটন: শক্তিশালী কেংগেৰুৰ শিবিৰত মোক্ষম আঘাত জিম্বাবুৱেৰ
লগতে পঢ়ক :জয়ছোৱাল নহয়, ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধিনায়ক ৰিয়ান পৰাগ

TAGGED:

T20 WORLD CUP TODAY MATCH
14 FEBRUARY WORLD CUP MATCH
T20 WORLD CUP 2026 TODAY MATCH
ইটিভি ভাৰত অসম
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.