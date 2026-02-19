কোনেকেইটা দলে খেলিব ছুপাৰ-৮ৰ মেচ, কেতিয়া আৰু ক'ত হ'ব খেলসমূহ ?

কোনেকেইটা দলে খেলিব ছুপাৰ-৮ৰ মেচ, কেতিয়া আৰু ক'ত হ'ব খেলসমূহ ?
ছুপাৰ-৮ৰ বাবে ৮ টা দলে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । মুঠ ১২ খন খেল হ'ব এই ৰাউণ্ডত ।
February 19, 2026
হায়দৰাবাদ : নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ বিজয়ে ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ-৮ৰ মঞ্চখন স্পষ্ট কৰিছে । এই ৰাউণ্ডত ৮ টা দলে ছেমি ফাইনেলত স্থান লাভৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব । ২১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ছুপাৰ-৮ৰ খেল আৰু ১ মাৰ্চলৈকে চলিব । ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিভিন্ন ভ্যেনুত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মেচসমূহ ।
ছুপাৰ-৮ৰ দলসমূহ
The journey continues as the excitement doubles in the next phase of the ICC Men's T20 World Cup. 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 18, 2026
Which match up are you most excited for?
ICC Men's #T20WorldCup 2026 👉 SUPER 8 STAGE starts SAT, 21st FEB pic.twitter.com/2Bg5qUhA30
২০ টা দলৰ ভিতৰত প্ৰতিটো গ্ৰুপৰে শীৰ্ষ দুটা দলে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । ছুপাৰ-৮ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা দলসমূহ হ'ল ক্ৰমে ভাৰত, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, জিম্বাব'ৱে, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, নিউজীলেণ্ড, শ্ৰীলংকা, ইংলেণ্ড আৰু পাকিস্তান । ইয়াৰ লগে লগে এই দলকেইটাই পৰৱৰ্তী টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবেও যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে, যি ২০২৮ চনত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজীলেণ্ডে যুটীয়াভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব ।
ছুপাৰ-৮ৰ গ্ৰুপ
৮ টা দলক ৪ টাকৈ ২ টা গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । গ্ৰুপ-১ত ভাৰতৰ সৈতে আছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, জিম্বাব'ৱে, দক্ষিণ আফ্ৰিকা । এই গ্ৰুপৰ আটাইকেইখন খেল ভাৰততে হ'ব । গ্ৰুপ-২ত আছে নিউজীলেণ্ড, শ্ৰীলংকা, ইংলেণ্ড আৰু পাকিস্তান । গ্ৰুপ-২ৰ মেচ সহ-আয়োজক শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
টি-২০ বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ-৮ৰ সূচী :
- ২১ ফেব্ৰুৱাৰী - নিউজীলেণ্ড বনাম পাকিস্তান - কলম্বো
- ২২ ফেব্ৰুৱাৰী - ইংলেণ্ড বনাম শ্ৰীলংকা - পাল্লেকেলে
- ২২ ফেব্ৰুৱাৰী - ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা - আহমেদাবাদ
- ২৩ ফেব্ৰুৱাৰী - জিম্বাব'ৱে বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ - মুম্বাই
- ২৪ ফেব্ৰুৱাৰী - ইংলেণ্ড বনাম পাকিস্তান - পাল্লেকেলে
- ২৫ ফেব্ৰুৱাৰী - নিউজীলেণ্ড বনাম শ্ৰীলংকা - কলম্বো
- ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী - ৱেষ্ট ইণ্ডিজ বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা - আহমেদাবাদ
- ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী - ভাৰত বনাম জিম্বাব'ৱে - চেন্নাই
- ২৭ ফেব্ৰুৱাৰী - ইংলেণ্ড বনাম নিউজীলেণ্ড - কলম্বো
- ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী - পাকিস্তান বনাম শ্ৰীলংকা - পাল্লেকেলে
- ১ মাৰ্চ - জিম্বাব'ৱে বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা - দিল্লী
- ১ মাৰ্চ - ভাৰত বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ - কলকাতা
ছুপাৰ-৮য়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৪ টা ছেমি ফাইনেলিষ্ট দল । প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ পৰা শীৰ্ষ দুটা দলে নকআউট ৰাউণ্ডলৈ আগবাঢ়িব । প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল ৪ মাৰ্চত আৰু দ্বিতীয়খন ৫ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ফাইনেলখন ৮ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
