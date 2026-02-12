১০ বছৰৰ পাছত বিশ্বকাপত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ; জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ, ডাবল ছুপাৰ অভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ আধিপত্য

১০ বছৰৰ পাছত বিশ্বকাপত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ; জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ, ডাবল ছুপাৰ অভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ আধিপত্য
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ পঞ্চম দিনা ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাই জয় পঞ্জীয়ন কৰে ।
Published : February 12, 2026 at 7:50 AM IST
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ পঞ্চম দিনৰ (১১ ফেব্ৰুৱাৰী) তৃতীয়খন খেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ইংলেণ্ডক ৩০ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ বিশ্বকাপত ১০ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো জয় লাভ কৰে ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ২০১৬ চনৰ ফাইনেলত শেষবাৰৰ বাবে ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰিছিল ৷
মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এই মেচখনত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে প্ৰথমে বেটিং কৰি ২০ অভাৰত প্ৰত্যাহ্বানমূলক মুঠ ১৯৬/৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ৰাদাৰফোৰ্ডে ৪২টা বলত অপৰাজিত ৭৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, য’ত দুটা চাৰি আৰু ৭টা ছয় আছিল ৷ চেজে ৩৪ ৰাণ আৰু হোল্ডাৰে আকৰ্ষণীয় ৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইংলেণ্ডৰ হৈ আদিল ৰছিদে চাৰি অভাৰত ১৬ ৰাণত ২ উইকেট দখল কৰি সৰ্বাধিক সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ অভাৰটনেও দুটা উইকেট (২-৩৩) লোৱাৰ বিপৰীতে আৰ্চাৰ আৰু কাৰাণে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷
১৯৭ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি ইংলেণ্ডে ১৯ অভাৰত ১৬৬ ৰাণ কৰি অল আউট হয় ৷ ফিল ছল্টে ৩০, বেথেলে ৩৩ আৰু ছেম কাৰাণে ৪৩ ৰাণৰ অপৰাজিত ইংনিছ খেলে যদিও তেওঁলোকে নিজৰ দলটোক জয়ৰ দিশে আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলে ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ স্পিনাৰসকলে উজ্জ্বল বলিং কৰে ৷ গুদাকেশ মটিয়ে ৪ অভাৰত ৩টা উইকেট আৰু চেজে ৪ অভাৰত ২টা উইকেট দখল কৰে ৷ আকিলা হোছেইনেও এটা উইকেট দখল কৰে ৷ ৰাদাৰফোৰ্ডক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷
অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম আয়াৰলেণ্ড: জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ
কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমাদাছা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয়খন খেলত টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ প্ৰথমখন মেচ খেলা অষ্ট্ৰেলিয়াই আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৬৭ ৰাণৰ জয়লাভ কৰে ৷ নাথান এলিছ আৰু এডাম জাম্পাই উজ্জ্বল বলিং কৰি চাৰিটাকৈ উইকেট দখল কৰে৷ নাথান এলিছক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ ১৮২ ৰাণ খেদি খেদি আয়াৰলেণ্ডে ১৬.৫ অভাৰত ১১৫ ৰাণত আল আউট হয় ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হৈ জোছ ইংলিছে ১৭ টা বলত ৩৭ ৰাণ আৰু কেমেৰন গ্ৰীনে ১১ টা বলত ২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ৰেনশ্ব’ৱে ৩৭ আৰু ষ্ট’ইনিছে ৪৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোক ১৮২ ৰাণলৈ লৈ যায় ৷
আফগানিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা : ডাবল ছুপাৰ অভাৰত জয়লাভ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ
দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা দিনটোৰ প্ৰথমখন মেচ যথেষ্ট ৰোমাঞ্চকৰ আছিল আৰু দুটা ছুপাৰ অভাৰৰ পিছত ফলাফল নিৰ্ণয় কৰা হৈছিল ৷ প্ৰথম ২০ অভাৰৰ পাছত দুয়োটা দলৰ স্ক’ৰ টাই হৈছিল আৰু তাৰ পাছত ছুপাৰ অভাৰতো টাই হৈছিল ৷ যাৰ ফলত মেচখন দ্বিতীয় ছুপাৰ অভাৰত সোমাবলৈ বাধ্য হৈছিল ৷
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ আহমেদাবাদত খেলা খেলখনত প্ৰথমে বেটিং কৰি ২০ অভাৰত ১৮৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত আফগানিস্তানে ১৯.৪ অভাৰত ১৮৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আল আউট হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে আফগানিস্তানে প্ৰথম ছুপাৰ অভাৰত ১৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে আফ্ৰিকাইও একে সংখ্যক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছত দ্বিতীয় ছুপাৰ অভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ২৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল যদিও ইয়াৰ উত্তৰত আফগানিস্তানে মাত্ৰ ১৯ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷