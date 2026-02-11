দ্বিতীয় ছুপাৰ অভাৰত জয়লাভ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ, প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হোৱাটো নিশ্চিত আফগানিস্তান
প্ৰথম ছুপাৰ অভাৰত ১৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা আফগানিস্তানে দ্বিতীয় ছুপাৰ অভাৰত ২৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত ব্যৰ্থ হয় ৷
Published : February 11, 2026 at 11:50 PM IST
হায়দৰাবাদ: টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ পঞ্চম দিনা খেলপথাৰত সমুখ সমৰত নামে দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু আফগানিস্তান ৷ দুয়োটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন মেচ ইতিহাসৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটে ৷ কাৰণ ডাবল ছুপাৰ অভাৰৰ মেচখনত আফগানিস্তানে পৰাজিত হয় ৷
খেলখনত দুয়োটা দলে ২০ অভাৰত মাত্ৰ ১৮৭ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিছত দুয়োটা দলে প্ৰথম ছুপাৰ অভাৰত ১৭ ৰাণকৈ সংগ্ৰহ কৰে । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত খেলখনৰ দ্বিতীয়টো ছুপাৰ অভাৰো অনুষ্ঠিত হয় । দ্বিতীয় ছুপাৰ অভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই আফগানিস্তানৰ সন্মুখত ২৪ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে যদিও দলটোৱে নিৰ্ধাৰিত ৰাণ সংগ্ৰহত ব্যৰ্থ হয় ৷
WHAT A GAME OF CRICKET 🫡👌🏻🙌🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) February 11, 2026
In a game which had everything to entertain a purist, South Africa held their nerve in the second Super Over to clinch the all-important 2 points. 🇿🇦🇦🇫
NEXT ON ICC Men's #T20WorldCup | LIVE NOW 👉 https://t.co/jGP2pQtjsX pic.twitter.com/4WgpPiGtP2
প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ আফগানিস্তান
চলিত বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-২০ বিশ্বকাপৰ মেচত ডাবল ছুপাৰ অভাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ মুঠতে এই প্ৰতিযোগিতাখনত পঞ্চমবাৰৰ বাবে কোনো মেচৰ ফলাফল ছুপাৰ অভাৰৰ জৰিয়তে নিৰ্ণয় কৰা হৈছিল । পূৰ্বে কানাডাক পৰাস্ত কৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰতিযোগিতাখনত এয়া দ্বিতীয়টো জয় ৷ যাৰ ফলত দলটোৱে ছুপাৰ ৮ ত প্ৰৱেশৰ নিচেই কাষ চাপিছে ৷
A game for the ages! Afghanistan gave it everything they could.— Star Sports (@StarSportsIndia) February 11, 2026
South Africa wins an edge-of-the-seat thriller after TWO Super Overs! 😱
In one of the greatest games in T20 World Cup history, the Protea Fire prevails! 🔥
ICC Men's T20 World Cup - SA 🆚 AFG | HIGHLIGHTS 👉… pic.twitter.com/HFaPmVA52j
আনহাতে, এয়া আছিল আফগানিস্তানৰ দ্বিতীয়টো পৰাজয় ৷ পূৰ্বে তেওঁলোকে নিউজীলেণ্ডৰ হাতত পৰাজয়বৰণ কৰিছিল ৷ এই পৰাজয়ে দলটো প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হোৱাটো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত কৰি তুলিছে ৷ সম্প্ৰতি গ্ৰুপ ডিত থকা দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু নিউজীলেণ্ডৰ পইণ্ট হৈছে ৪-৪ ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম আফগানিস্তান : দ্বিতীয়টো ছুপাৰ অভাৰ
মেচখনৰ দ্বিতীয়টো ছুপাৰ অভাৰে অনুৰাগীৰ হৃদস্পন্দন দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰিছিল ৷ ৰহমানুল গুৰবাজৰ ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিটা ছয়ৰ পিছত আফগান দলটোৱে ২৪ ৰাণৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ মাত্ৰ এটা ছয়ৰ পৰা দূৰৈত আছিল । কিন্তু শেষৰটো বলত তেওঁ নিজৰ উইকেট হেৰুৱাই আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাই মেচখনত জয়লাভ কৰে ।
WOW! ANOTHER SUPER OVER!— Star Sports (@StarSportsIndia) February 11, 2026
We've never seen anything like this in the ICC Men's T20 World Cup.
You simply cannot miss this action.
ICC Men’s T20 World Cup | SA 🆚 AFG | LIVE NOW 👉 https://t.co/hgh4SaHBjk pic.twitter.com/x6HXtGAwic
প্ৰথম ছুপাৰ অভাৰত দুয়োটা দলে ১৭ ৰাণকৈ সংগ্ৰহ কৰে । প্ৰথমে বেটিং কৰি আজমতুল্লাহ ওমৰজাইয়ে আফগানিস্তানৰ হৈ দুটা চাৰি আৰু এটা ছয় কোবায় । ফজলহক ফাৰুকীয়ে নিৰ্ধাৰিত ১৭ ৰাণৰ লক্ষ্য পূৰণৰ দিশে আগবাঢ়ে যদিও শেষৰটো বলত ছয় কোবাই প্ৰথমটো ছুপাৰ অভাৰ অমীমাংসিতভাৱে শেষ কৰে ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম আফগানিস্তান : এখন ৰোমাঞ্চকৰ মেচৰ হাইলাইট
মেচখনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে আফগানিস্তানে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ কুইণ্টন ডি ককৰ ৪১ টা বলত ৫৯ ৰাণ আৰু ৰিকেলটনৰ ২৮ টা বলত ৬১ ৰাণৰ সহায়ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ২০ অভাৰত ৬ উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে ১৮৭ ৰাণ ৷
১৮৮ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ খেলপথাৰত নমা আফগানিস্তানে লক্ষ্যৰ নিচেই ওচৰত উপনীত হোৱাৰ পাছতো ১৯.৪ অভাৰত ১৮৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি হেৰুৱাই আটাইকেইটা উইকেট ৷
মেচখনৰ অন্তিমটো অভাৰত জয়ী হ’বলৈ আফগানিস্তানক প্ৰয়োজন হৈছিল ১৩ ৰাণৰ । অৱশ্যে ৰাবদাই দুটা ন’ বল আৰু এটা ৱাইড বলিং কৰাত মেচখন আফগানিস্তানৰ পক্ষত থাকে । একেটা অভাৰত নুৰ আহমেদে ছয় কোবাই লক্ষ্যৰ নিচেই ওচৰ চাপিছিল । আফগানিস্তানক শেষৰ তিনিটা বলত দুই ৰাণৰ প্ৰয়োজন হৈছিল যদিও চতুৰ্থটো বলত ৰাণ সংগ্ৰহৰ চেষ্টা কৰোতে ফজল হক ফাৰুকী ৰাণ আউট হয় আৰু মেচখন অমীমাংসিতভাৱে সামৰণি পৰে ৷
লগতে পঢ়ক: অভিষেক অবিহনে ভাৰতে খেলিব লাগিব বিশ্বকাপৰ পৰৱৰ্তী মেচ