শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে মেচত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে চিকন্দৰ ৰাজাই ভাঙিলে ৰোহিত শৰ্মাৰ অভিলেখ
শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে জিম্বাব'ৱেৰ জয়ত ছিকন্দৰ ৰাজাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । তেওঁ ২৬ বলত ৪৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা লাভ কৰে ।
Published : February 20, 2026 at 1:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : জিম্বাব'ৱে আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন টি-২০ বিশ্বকাপ মেচত জিম্বাব'ৱেৰ অবিশ্বাস্য জয় । কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাসা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মেচখনত জিম্বাব'ৱেয়ে ৬ উইকেটত জয়লাভ কৰি শ্ৰীলংকাক স্তম্ভিত কৰি তোলে । অধিনায়ক চিকন্দৰ ৰাজাই এই জয়ত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে । তেওঁ দুটা বাউণ্ডেৰী আৰু দুটা ছয়েৰে সজোৱা ইনিংছটোত ২৬টা বলত ৪৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁৰ এই প্ৰদৰ্শনৰ বাবেই জিম্বাব'ৱেয়ে তিনিটা বল বাকী থকা অৱস্থাত ১৮২ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰাত সহায় কৰে । আনহাতে, এই বিশেষ প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে চিকন্দৰ ৰাজাই ৰোহিত শৰ্মাৰ অভিলেখ ভংগ কৰি প্লেয়াৰ অব দ্য মেচৰ সন্মান লাভ কৰে ।
ৰাজাই ভংগ কৰিলে ৰোহিতৰ অভিলেখ
আই চি চিৰ ইভেণ্টত প্লেয়াৰ অব দ্য মেচ বঁটা লাভ কৰা আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ অধিনায়ক হিচাপে পৰিগণিত হয় ৰাজা । ৰাজাই ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ অভিলেখ ভংগ কৰে । নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৭৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা ৰোহিতে ২০২৫ বৰ্ষৰ আই চি চি চেম্পিয়নছ ট্ৰফী ফাইনেলত এই বঁটা লাভ কৰিছিল । সেই সময়ত ৰোহিতৰ বয়স আছিল ৩৭ বছৰ ৩৩১ দিন । আনহাতে, ৰাজাৰ বয়স বৰ্তমান ৩৯ বছৰ ৩০১ দিন । এনেদৰে তেওঁ আই চি চিৰ ইভেণ্টত মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা লাভ কৰা আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ অধিনায়ক হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
🚨 SIKANDAR RAZA CREATED HISTORY 🚨— urstruly.1 (@VikashChou70911) February 19, 2026
- Sikandar Raza becomes the oldest Captain to won POTM Awards in T20 World Cup History.!!#T20WorldCup2026 #T20WorldCup pic.twitter.com/MrM59Y36Ou
শ্বোৱেইব মালিককো চেৰ পেলালে ৰাজাই
পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন বেটছমেন শ্বোৱেইব মালিকৰ অভিলেখ অতিক্ৰম কৰি টি-২০ বিশ্বকাপত মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপেও পৰিগণিত হৈছে ৰাজা । এতিয়া তালিকাত তেওঁৰ সন্মুখত আছে কেৱল সনথ জয়সূৰ্য । শ্ৰীলংকাৰ বেটছমেনগৰাকীয়ে ৩৯ বছৰ ৩৪৫ দিন বয়সত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে এই বঁটা লাভ কৰাৰ সময়ত মালিকৰ বয়স আছিল ৩৯ বছৰ আৰু ২৭৯ দিন ।
THE OLDEST-EVER CAPTAIN TO WIN A POTM IN ICC EVENTS 🏅— CricVerse (@CricVerse23) February 19, 2026
39 years 301 days old, Sikandar Raza is still leading Zimbabwe from the front. 🔥
The iconic leader of Zimbabwe. 🇿🇼👑#CricVerse | #SikandarRaza | #ZimbabweCricket | #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/qigXSMgxe3
জয়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্রায়ান বেনেটৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ
ৰাজাৰ উপৰি জিম্বাব'ৱেৰ অ’পেনাৰ ব্রায়ান বেনেটেও ৮টা বাউণ্ডেৰীৰ সৈতে ৪৮টা বলত ৬৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এই জয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । আনহাতে, ব্লেছিং মুজাৰাবানি, ব্ৰেড ইভান্স আৰু গ্ৰেম ক্ৰেমাৰৰ এই ত্ৰিপল যুটিয়ে বলৰ সৈতে জিলিকি উঠে আৰু দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
আনহাতে, ৪১টা বলত ৬২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা পাথুম নিছাংকাই শ্ৰীলংকাৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । কিন্তু দলটোৱে সংগ্ৰহ কৰা ১৮২ ৰাণৰ স্ক'ৰকো ৰক্ষা কৰিব নোৱৰাৰ বাবে তেওঁৰ এই ইনিংছটো অসাৰ হৈ পৰে । ইফালে বলাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল দিলচান মদুশংকাইহে ৭ৰ তলৰ ইকনমী ৰেটেৰে বলিং কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বিপৰীতে আনসকলে বহু ৰাণ খৰচ কৰিবলগা হয় ।