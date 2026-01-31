টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ পৰা বাহিৰ পেট কামিন্স; অষ্ট্ৰেলিয়াৰ স্কোৱাডত দুটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন
বেগী বলাৰ পেট কামিন্স আঘাতৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হৈছে । তেওঁৰ ঠাইত বাওঁহাতৰ বেগী বলাৰ বেন ড্ৱাৰ্শ্বুইছক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
Published : January 31, 2026 at 3:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে অষ্ট্ৰেলিয়াই এক বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বেগী বলাৰ পেট কামিন্সে প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব ৷ ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ এছেছৰ সময়ত পিঠিৰ আঘাতৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠা নাই বাবে তেওঁক প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে ৷ তদুপৰি অষ্ট্ৰেলিয়াই পূৰ্বে ঘোষণা কৰা ১৫ জনীয়া দলটোত দুটা পৰিৱৰ্তন কৰিছে ৷
কামিন্স আউট, ড্ৱাৰ্শ্বুইছ ইন
প্ৰথম অৱস্থাত পেট কামিন্সক বিশ্বকাপৰ বাবে সুস্থ হ’ব বুলি আশা কৰি দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল যদিও তেওঁৰ কঁকালৰ তলৰ অংশৰ আঘাত ভাল হ’বলৈ অধিক সময় লাগিব, যাৰ বাবে ক্ৰিকেট অষ্ট্ৰেলিয়াই তেওঁৰ ঠাইত বেগী বলাৰ বেন ড্ৱাৰ্শ্বুইছক অন্তৰ্ভূক্ত কৰে ৷ ৩১ বছৰীয়া ড্ৱাৰ্শ্বুইছে এতিয়ালৈকে ১৩খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত ৯.৩২ৰ ইকনমিৰে ২০টা উইকেট দখল কৰিছে ৷
Australia have named their final squad of 15 for next month's #T20WorldCup— cricket.com.au (@cricketcomau) January 31, 2026
Details: https://t.co/TiZk3lsxtJ pic.twitter.com/2zoov85rLf
দলৰ দ্বিতীয়টো পৰিৱৰ্তন
দলটোৰ দ্বিতীয়টো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে মেথিউ শ্বৰ্ট ৷ দুৰ্বল ফৰ্মৰ বাবে তেওঁক অস্থায়ী দলৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে ৷ তেওঁৰ ঠাইত মেট ৰেনশ্ব’ক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, তেওঁ মিডল অভাৰত স্পিন চম্ভালিব পৰাকৈ সক্ষম ৷ শুকুৰবাৰে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অভিষেক ঘটালে ৰেনশ্ব’ৱে ৷ অৱশ্যে ঘৰুৱা আৰু বি বি এল পৰ্যায়ত ৰেনশ্ব’ৰ আকৰ্ষণীয় বগা বলৰ ফৰ্মে তেওঁক টি-২০ বিশ্বকাপত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিছে ৷ বাওঁহাতৰ বেটছমেনগৰাকীয়ে ১৩৫.৬৩ ষ্ট্ৰাইক ৰেটত ২১৩৯ খন টি-২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ শক্তিশালী বেটিং লাইন আপ
উল্লেখযোগ্য বেটিং শক্তিৰে টি-২০ বিশ্বকাপলৈ আহি আছে অষ্ট্ৰেলিয়া ৷ ট্ৰেভিছ হেড আৰু মিচেল মাৰ্ছে দলটোৰ হৈ ইনিংছ মুকলি কৰিব, তাৰ পিছতে আছে জোছ ইংলিছ, কেমেৰন গ্ৰীণ, গ্লেন মেক্সৱেল আৰু টিম ডেভিদ ৷ অভিজ্ঞ স্পিনাৰ এডাম জাম্পাৰ নেতৃত্বত দলটোৰ কেইবাটাও স্পিন বিকল্প আছে ৷
Australia have been forced to shuffle their squad for the #T20WorldCup with a pair of changes confirmed to their 15-player group 👀— ICC (@ICC) January 31, 2026
Details 👇https://t.co/yec6uXtzAV
অষ্ট্ৰেলিয়াই অল ৰাউণ্ড আক্ৰমণৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ কেমেৰন গ্ৰীণ আৰু মাৰ্কাছ ষ্ট’ইনিছে জোছ হেজলউড আৰু নাথান এলিছৰ নেতৃত্বত দ্ৰুত বলিং ইউনিটক সমৰ্থন কৰিছে ৷ আন আন স্পিনাৰসকলৰ ভিতৰত আছে গ্লেন মেক্সৱেল, মেট কুহনেমেন আৰু এডাম জাম্পা ৷
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ অষ্ট্ৰেলিয়া দল
মিচেল মাৰ্ছ (অধিনায়ক), জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট, কুপাৰ কনলি, টিম ডেভিদ, বেন ড্ৱাৰ্শ্বুইছ, কেমেৰন গ্ৰীণ, নাথান এলিছ, জোছ হেজলউড, ট্ৰেভিছ হেড, জোছ ইংলিছ, মেট কুহনেমেন, গ্লেন মেক্সৱেল, মেট ৰেনশ্ব’, মাৰ্কাছ ষ্ট’ইনিছ, এডাম জাম্পা ৷
লগতে পঢ়ক : সুদীৰ্ঘ ৭ বছৰৰ মূৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ মেচত জয়ৰ সোৱাদ পাকিস্তানৰ