শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰিও টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ পৰা বাহিৰ পাকিস্তান; ছেমি ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন নিউজীলেণ্ডৰ
ছুপাৰ ৮ মেচত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ ৫ ৰাণত জয়লাভ কৰাৰ বাবেই টি-২০ বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ হয় পাকিস্তান ।
Published : March 1, 2026 at 10:37 AM IST
কেণ্ডী (শ্ৰীলংকা) : টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ অন্তিমখন ছুপাৰ ৮ মেচত সহ-আয়োজক শ্ৰীলংকাক ৫ ৰাণত পৰাস্ত কৰিও ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলে পাকিস্তানে ৷ ৰাণ ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত নিউজীলেণ্ড পাকিস্তানতকৈ বহু ওপৰত আছিল আৰু যাৰবাবে নিউজীলেণ্ডে ইংলেণ্ডৰ সৈতে ছুপাৰ ৮ৰ গ্ৰুপ ২ৰ পৰা দ্বিতীয়টো দল হৈ শীৰ্ষ চাৰিটাত স্থান লাভ কৰে ৷
নিউজীলেণ্ডক অতিক্ৰম কৰিবলৈ পাকিস্তানে ৬৫ ৰাণত জয়লাভ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল যদিও পাকিস্তানে ২১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি মাত্ৰ ৫ ৰাণত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
শ্ৰীলংকাই উজ্জ্বল বেটিং কৰি ২০ অভাৰত ৬টা উইকেট হেৰুৱাই ২০৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ অধিনায়ক শনাকাই ৩১ বলত অপৰাজিত ৭৬ ৰাণ (২ চাৰি আৰু ৮ ছয়) আৰু পৱন ৰথনায়কে ৩৭ বলত ৫৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পাকিস্তানক প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷
A game for the ages!— Star Sports (@StarSportsIndia) February 28, 2026
With a semi-final spot in sight, Sahibzada Farhan became the first player to score two centuries in the tournament, even going past Virat Kohli’s ICC Men's T20 World Cup run tally.
Sri Lanka’s spirited fightback nearly stole it. High-quality cricket at its… pic.twitter.com/RhNWt2msTZ
পাকিস্তানৰ আব্ৰাহাম আহমেদে ৪ অভাৰত ২৩ ৰাণত ৩টা উইকেট দখল কৰি সৰ্বাধিক সফল বলাৰ হিচাপে চিহ্নিত হয় ৷ আফ্ৰিদি, নাছিম আৰু নৱাজে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷
পাকিস্তানৰ উৎকৃষ্ট বেটিং
কেণ্ডীৰ পালেকেলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলখনত পাকিস্তানে টছত পৰাস্ত হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰি শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ২০ অভাৰত ২১২/৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ অ’পেনাৰ চাহিবজাদা ফাৰহানে আন এক উজ্জ্বল ইনিংছ খেলি বৰ্তমানৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ দ্বিতীয়টো শতক অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে সতীৰ্থ অ’পেনাৰ ফাখৰ জামানেও চমৎকাৰী ৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ পাকিস্তানৰ অ’পেনাৰদ্বয়ে প্ৰথম উইকেটৰ বাবে অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী ১৭৬ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰে ৷
ফাৰহানে ৯টা চাৰি আৰু ৫টা ছয়ৰ সহায়ত ৬০ বলত ১০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ১৯ নং অভাৰত আউট হয় ৷ ফাখৰ জামানে ৪২টা বলত ৯টা চাৰি আৰু ৪টা ছয়ৰে ৮৪ ৰাণ কৰি আউট হয় ৷
কোহলীৰ মহাকাব্যিক অভিলেখ ভংগ কৰিলে ফাৰহানে
২৯ বছৰীয়া ফাৰহানে টি-২০ বিশ্বকাপৰ একক সংস্কৰণত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহৰ বিৰাট কোহলীৰ অভিলেখ ভংগ কৰে ৷ কোহলীৰ ৩১৯ ৰাণৰ স্ক’ৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ তেওঁক ৩৭ ৰাণৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷ ষষ্ঠ অভাৰৰ আৰম্ভণিতে দছুন শনাকাৰ বলত তেওঁ এই মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰে ৷ এতিয়া টি-২০ বিশ্বকাপৰ একক সংস্কৰণত সৰ্বাধিক ৰাণৰ অভিলেখ গঢ়িছে ফাৰহানে ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত টি-২০ বিশ্বকাপৰ একক সংস্কৰণত দুটা শতক অৰ্জন কৰা প্ৰথমজন বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷
𝐀 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 🔓— ICC (@ICC) February 28, 2026
Sahibzada Farhan surpasses Virat Kohli for most runs at a #T20WorldCup 🙌
Tune in to watch him LIVE, tournament broadcast details ➡️ https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/SAeBWpLgaR
শ্ৰীলংকাৰ হৈ সৰ্বাধিক সফল বলাৰ দিলশ্বন মদুশংকাই ৩-৩৩ৰ সংখ্যাৰে খেলখন শেষ কৰাৰ বিপৰীতে শনাকাই দুটা উইকেট দখল কৰে ৷ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ত এতিয়ালৈকে তিনিটা দল ক্ৰমে দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ইংলেণ্ড, আৰু নিউজীলেণ্ড ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ আজি অৰ্থাৎ ১ মাৰ্চত ভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ’ব আৰু বিজয়ী দলে চতুৰ্থটো দল হিচাপে ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিব ৷