টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬: বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন ভাৰত, প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হৰ্ষিত ৰাণা
টি-২০ বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলৰ মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে আঘাতৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হৈছে হৰ্ষিত ৰাণা ৷
মীনাক্ষী ৰাওৰ প্ৰতিবেদন
মুম্বাই: টীম ইণ্ডিয়াৰ বলিং বিভাগত মোক্ষম আঘাত ৷ দলটোৰ আগশাৰীৰ বলাৰ হৰ্ষিত ৰাণা বাদ পৰিছে টি-২০ বিশ্বকাপৰ পৰা ৷ আঘাতৰ বাবে দলৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে বলাৰগৰাকীক । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৱাৰ্ম আপ মেচত আঘাত পাইছিল ৰাণাই ।
ৰাণাৰ ঠাইত মহম্মদ ছিৰাজক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বুলি নিশ্চিত কৰিছে বি চি চি আইয়ে । মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ প্ৰথমখন টি-২০ বিশ্বকাপৰ খেলৰ মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে ভাৰতে ৰাণাৰ ৰূপত মোক্ষম আঘাত পায় ৷
আঁঠুৰ আঘাতত ভূগিছে ৰাণাই
ক্ৰীড়া সাংবাদিক মীনাক্ষী ৰাওৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, আঁঠুৰ আঘাতৰ বাবে হৰ্ষিত ৰাণাক খেলপথাৰত অনুশীলন কৰাৰ লগতে যিকোনো কাৰ্য কৰাত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ অৱশেষত তেওঁ প্ৰচণ্ড বিষৰ বাবে খেলপথাৰ এৰিবলগীয়া হয় আৰু ৱাৰ্ম আপ মেচত তেওঁৰ অংশগ্ৰহণৰ সিমানতে অন্ত পৰে ৷ মেচখনত তেওঁ মাথোঁ এটা অভাৰত বলিং কৰি ১৬ ৰাণ ব্য়য় কৰিছিল ৷
বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰা দলৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ৰাণাক ইতিমধ্যে চিকিৎসকে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰা বুলি জনাইছিল যদিও তেওঁ খেলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ নুঠিল ৷
ৰাণাৰ সলনি কোনে পাব সুবিধা ?
বি চি চি আইয়ে ৰাণাৰ সলনি মহম্মদ ছিৰাজক দলত স্থান দিছে । প্ৰথমাৱস্থাত অত্যন্ত ব্যস্ত কৰ্মসূচীৰ বাবে তেওঁক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল । সেই সময়ত ছিৰাজে ৰঞ্জি ট্ৰফীত হায়দৰাবাদৰ হৈ ঘৰুৱা ক্ৰিকেট খেলি আছিল ৷ শেহতীয়াকৈ ছত্তীশগড়ৰ বিৰুদ্ধে ছিৰাজৰ অন্তিমখন খেল ১ ফেব্ৰুৱাৰীত সমাপ্ত হৈছিল ।
ৰঞ্জি ট্ৰফীৰ বাবে হায়দৰাবাদৰ অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা ছিৰাজে শেহতীয়াকৈ নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া মেচত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।
ছিৰাজ দলত অন্তৰ্ভুক্ত হ’লে দলৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব
ছিৰাজৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে দলত কিছু প্ৰভাৱ পেলাব । একাংশৰ বাবে দলৰ বেটিং শক্তি কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব ৷ কিয়নো ৰাণা আছিল অলৰাউণ্ডাৰ আৰু শেহতীয়াকৈ বেটৰ সৈতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । বলিং অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে ৰাণাৰ অন্তিম অভাৰত বেটছমেনক ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছিল, যিয়ে দলক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছিল ৷ ছিৰাজৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া উপলব্ধ নহ’ব ।
ছিৰাজ এজন বিশেষজ্ঞ ফাষ্টবলাৰ যদিও খেলুৱৈগৰাকীৰ বেটিং অৱদান সীমিত । দলৰ সাত নং স্থানত খেলুৱৈগৰাকীক বেটিং কৰিবলৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে(সম্ভৱতঃ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া বা অক্ষৰ পেটেলৰ স্থানত) ৷ যাৰ বাবে শীৰ্ষ আঠ বেটছমেনে ধাৰাবাহিকভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চাপত থাকিব ৷
ৰাণা এজন হাৰ্ড লেংথ বলাৰ হিচাপে পৰিচিত আছিল, যিয়ে মিডল অভাৰত নিজৰ গতি আৰু আক্ৰমণাত্মকতাৰে বেটছমেনক অসুবিধা দিব পাৰে । আনহাতে, ছিৰাজ এজন ছুইং বিশেষজ্ঞ আৰু বিখ্যাত ষ্ট্ৰাইক বলাৰ, নতুন বল আৰু চাপত পৰি থকা ইয়ৰ্কাৰৰ সৈতে বিপজ্জনক স্পেল কৰাৰ বাবে তেওঁ পৰিচিত ।
২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত জয়ী হোৱা দলটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছিল ছিৰাজ । অত্যাধিক চাপৰ ঘৰুৱা প্ৰতিযোগিতাত এনে চাপত খেলাৰ অভিজ্ঞতাক ৰাণাৰ ৯ খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচতকৈ নিৰাপদ আৰু কম বিপদজনক বিকল্প বুলি গণ্য কৰা হয় ।
কাইলৈ যদি ছিৰাজে খেলে, তেন্তে নতুন বলৰ সৈতে বুমৰাহৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যাৰ ফলত দলে অৰ্শদীপক ডেথ অভাৰত অধিক মুকলিকৈ বলিং ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে মুম্বাইত আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে হ’বলগা প্ৰথমখন খেলত এনে হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ।
শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ দলটো
সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ(অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু চেমছন(উইকেটকীপাৰ), ঈশান কিষাণ(উইকেটকীপাৰ), তিলক বাৰ্মা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম দুবে, অক্ষৰ পেটেল(সহ-অধিনায়ক), ৰিংকু সিং, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, অৰ্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদৱ, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ আৰু মহম্মদ ছিৰাজ ।
