অভিষেক অবিহনে ভাৰতে খেলিব লাগিব বিশ্বকাপৰ পৰৱৰ্তী মেচ
পেটৰ সংক্ৰমণত ভুগিছে অভিষেক শৰ্মা । হাস্পতালত ভৰ্তি খেলুৱৈগৰাকী নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলাৰ সম্ভাৱনা নাই । তেওঁৰ স্থানত দলত কোনে পাব স্থান ?
Published : February 11, 2026 at 2:36 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় দলে টি-২০ বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন খেল অহা ১২ ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় দল আৰু ভাৰতৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ বাবে হতাশাজনক খবৰ । ভাৰতৰ তাৰকা অপেনাৰ অভিষেক শৰ্মা অসুস্থ । বিপক্ষৰ বাবে বিপজ্জনক অপেনাৰ অভিষেক পেটৰ সংক্ৰমণত ভুগিছে । যাৰ ফলত দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়ত ক্ৰিকেটাৰজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ বিশ্বকাপৰ খেলখনত অভিষেকে খেলাৰ সম্ভাৱনা নাই । যোৱা দুদিন ধৰি ক্ৰিকেটাৰজন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এনে পৰিস্থিতিত নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় দলৰ বাবে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে ।
বি চি চি আইৰ এক সূত্ৰৰ মতে, "পেটৰ সংক্ৰমণৰ বাবে অভিষেকক দিল্লীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । সমস্যাটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ কিছু পৰীক্ষা কৰা হৈছে । আজি তেওঁক হাস্পতালৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ব নে নহয় সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । অৱশ্যে নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত তেওঁৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ যেন লাগিছে ।"
সোনকালে সুস্থ হোৱাৰ কামনা ভাৰতীয় দলৰ
অৱশ্যে ভাৰতীয় দলৰ পৰিচালনা সমিতি আশাবাদী যে তেওঁ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত কলম্বোত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচখনৰ বাবে পুনৰ খেলপথাৰলৈ উভতি আহিব । সূত্ৰই জনোৱা মতে দেওবাৰে দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰৰ বাসগৃহত বাকীসকল সদস্যৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু বাকী সতীৰ্থসকলতকৈ তেওঁ পূৰ্বেই তাৰ পৰা গুচি আহিছিল ।
অভিষেক শৰ্মা ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলখনৰ দ্বিতীয় ইনিংছতো খেলপথাৰত নাছিল । ইফালে সোমবাৰে অনুশীলনৰ সময়তো তেওঁ খেলপথাৰত উপস্থিত নাছিল । অৱশ্যে সংবাদমেলৰ সময়ত ভাৰতৰ সহকাৰী প্ৰশিক্ষক ৰিয়ান টেন ড'শ্বেটে নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলখনৰ বাবে অভিষেক সময়মতে সুস্থ হৈ উঠিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
অভিষেকৰ স্থান কোনে পূৰণ কৰিব ?
যদি অভিষেকে নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব নোৱাৰে তেন্তে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলৰ পৰা বাদ পৰা সঞ্জু চেমছন দললৈ ঘূৰি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে । নিউজীলেণ্ডৰ শৃংখলাৰ সময়তো সঞ্জু চেমছন প্লেয়িং একাদশত স্থান লাভ কৰিছিল ।
শুভমন গিলৰ অনুপস্থিতিত শীৰ্ষ অৰ্ডাৰত এটা স্থান খালী হৈ পৰিছিল । তেতিয়া অভিষেক শৰ্মাৰ সৈতে ইনিংছ আৰম্ভ কৰিছিল চেমছনে । অৱশ্যে ৫ খন মেচত ৯.২০ৰ দুৰ্বল গড়ৰ সৈতে ১৩৫.২৯ ষ্ট্ৰাইক ৰেটত মাত্ৰ ৪৬ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল চেমছনে । এনে দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে চেমছন টি-২০ বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচত প্লেয়িং একাদশত স্থান হেৰুৱাইছিল আৰু ভাৰতে অভিষেক আৰু ঈশান কিষাণৰ যুটিক অপেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই দিছিল । আনহতে তিলক বাৰ্মাই ৩ নম্বৰত বেটিং কৰিবলৈ আহিছিল ।
কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ ফলত চেমছনক দলে আন এক সুযোগ দিব পাৰে ! অভিষেক নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব নোৱাৰিলে শীৰ্ষ ক্ৰমৰ স্থান খালী হ'ব । সেয়ে চেমছনে ঈশান কিষাণৰ সৈতে ইনিংছ আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । চেমছনে টি-২০ ফৰ্মেটত ইনিংছ আৰম্ভ কৰি ২৩ খন মেচত ৬০৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে, য'ত ৩ টা শতক আৰু এটা অৰ্ধশতক আছে ।
শক্তিশালী ফৰ্মত অভিষেক
উল্লেখ্য যে টি-২০ ফৰ্মেটত অভিষেক শৰ্মাৰ ফৰ্ম সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণীয় হৈ আছে । আক্ৰমণাত্মকভাৱে ইনিংছ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে জনাজাত অভিষেক । টি-২০ত এক নম্বৰ বেটছমেনো অভিষেক । ৩৯ খন মেচত দুটা শতক আৰু ৮ টা অৰ্ধশতকৰ সৈতে ১২৯৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে অভিষেকে । এনে পৰিস্থিতিত অভিষেক শৰ্মাৰ অনুপস্থিতিয়ে নিশ্চিতভাৱে চিন্তিত কৰিছে ভাৰতীয় দল আৰু অনুৰাগীক ।
