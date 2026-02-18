ছুপাৰ-৮ত কোন ৩ টা দলৰ মুখামুখি হ'ব ভাৰত ?
ছুপাৰ-৮ৰ সূচী ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে । ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন মেচ খেলিব ।
আহমেদাবাদ : বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা আৰু কেইবাখনো ৰোমাঞ্চকৰ মেচৰ অন্তত আই চি চিৰ পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ পৰ্যায় শেষ হোৱাৰ দিশে । কিন্তু প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰকৃত ৰোমাঞ্চ এতিয়াহে আৰম্ভ হ'ব । পাকিস্তানে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ লগে লগে ছুপাৰ ৮ৰ ছবিখনো প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।
ছুপাৰ-৮ৰ সূচী :
ভাৰত (X1) বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা (X4)-২২ ফেব্ৰুৱাৰী-সন্ধিয়া ৭ বজাত (আহমেদাবাদ)
- নিউজীলেণ্ড (Y2) বনাম পাকিস্তান (Y3)-২১ ফেব্ৰুৱাৰী-সন্ধিয়া ৭ বজাত (কলম্বো)
- ইংলেণ্ড (Y1) বনাম শ্ৰীলংকা (Y4)-২২ ফেব্ৰুৱাৰী-বিয়লি ৩ বজাত (কেণ্ডি)
- ৱেষ্ট ইণ্ডিজ (X3) বনাম জিম্বাব'ৱে (X2)-২৩ ফেব্ৰুৱাৰী-সন্ধিয়া ৭ বজাত (মুম্বাই)
- ইংলেণ্ড (Y1) বনাম পাকিস্তান (Y3)-২৪ ফেব্ৰুৱাৰী-সন্ধিয়া ৭ বজাত (কেণ্ডি)
- নিউজীলেণ্ড (Y2) বনাম শ্ৰীলংকা (Y4)-সন্ধিয়া ৭ বজাত (প্ৰেমদাছা কলম্বো)
- ৱেষ্ট ইণ্ডিজ (X3) বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা (X4)-২৬ ফেব্ৰুৱাৰী-বিয়লি ৩ বজাত (আহমেদাবাদ)
ভাৰত (X1) বনাম জিম্বাব'ৱে (X2)-২৬ ফেব্ৰুৱাৰী-সন্ধিয়া ৭ বজাত (চেন্নাই)
- ইংলেণ্ড (Y1) বনাম নিউজীলেণ্ড (Y2)-২৬ ফেব্ৰুৱাৰী-সন্ধিয়া ৭ বজাত (কলম্বো)
- পাকিস্তান (Y3) বনাম শ্ৰীলংকা (Y4), সন্ধিয়া ৭ বজাত (কেণ্ডি)
- জিম্বাব'ৱে (X2) বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা (X4)-বিয়লি ৩ বজাত (দিল্লী)
ভাৰত (X1) বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ (X3)-১ মাৰ্চ-সন্ধিয়া ৭ বজাত (কলকাতা)
ছুপাৰ-৮ লৈ দলবোৰৰ যাত্ৰা
ৱেষ্ট ইণ্ডিজে প্ৰথমে ছুপাৰ-৮ৰ বাবে আগবাঢ়িছিল । ভাৰতেও কৰ্তৃত্বৰে এই যাত্ৰা অনুসৰণ কৰিলে । শ্ৰীলংকাইও নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছে, অ'পেনাৰ পাথুম নিছাংকাই অষ্ট্ৰেলিয়াক হতাশ কৰি এই বিশ্বকাপৰ প্ৰথম শতক অৰ্জন কৰে । আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বৰষুণৰ বাবে মেচ বাতিল হোৱাৰ ফলত জিম্বাব'ৱে এটা পইণ্ট লাভ কৰি ছুপাৰ-৮ ত স্থান নিশ্চিত কৰে । লগে লগে অষ্ট্ৰেলিয়া বাহিৰ হয় । নিউজীলেণ্ড আৰু ইংলেণ্ডো ছুপাৰ-৮ত প্ৰৱেশ কৰা আন দুটা দল । নামিবিয়াক পৰাস্ত কৰি পাকিস্তানেও অন্তিম পৰ্যায়ত ছুপাৰ-৮ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে । ছুপাৰ ৮ পৰ্যায়ত ৮ খন কোৱালিফায়াৰক ৪ জনীয়া দুটা গ্ৰুপত বিভক্ত কৰা হ'ব, প্ৰতিটো দলে তিনিখন মেচ খেলিব । প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ পৰা শীৰ্ষ দুটা দলে ছেমি ফাইনেললৈ আগবাঢ়ি যাব ।
নিয়ন্ত্ৰণত ভাৰতীয় দল
পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৬১ ৰাণৰ কমাণ্ডিং জয়েৰে ভাৰতে ছুপাৰ-৮ৰ বাবে যোগ্যতা নিশ্চিত কৰে । পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে হোৱা ফলাফলে তীব্ৰ হেঁচাত দলটোৰ ভাৰসাম্য আৰু স্থিৰতা দুয়োটাকে শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে । বুধবাৰে আহমেদাবাদত নেডাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অন্তিমখন গ্ৰুপ মেচত যোগ্যতাৰ কথা নাহিলেও ভাৰতে জয়ৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰিব । অহা ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আহমেদাবাদত প্ৰথমখন ছুপাৰ-৮ খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত ।
