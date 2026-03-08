টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ : আজিত খিতাপৰ যুঁজত নামিব ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ড
আজি বিশ্বকাপৰ ফাইনেল । আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত মেন ইন ব্লু আৰু ব্লেক কেপছে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপৰ দশম সংস্কৰণৰ আজি অন্তিমখন মেচ । আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেল মেচখন অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰতিযোগিতাৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দল ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব ফাইনেল আৰু খিতাপৰ মেচখন । মেন ইন ব্লুৰ লক্ষ্য হৈছে অভিলেখ সৃষ্টি কৰি তৃতীয়টো টি-২০ বিশ্বকাপ খিতাপ দখল কৰা । আনহাতে ব্লেক কেপছৰ লক্ষ্য টি-২০ বিশ্বকাপৰ প্ৰথমটো ট্ৰফী তুলি লোৱা ।
ভাৰতে ৮ খন মেচৰ ভিতৰত ৭ খন খেলত জয়লাভ কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ বিপৰীতে ৫ খনত জয়, দুখনত পৰাজয় আৰু এখন বাতিল হোৱা মেচৰ সৈতে নিউজীলেণ্ড দলটো ফাইনেলত উপনীত হৈছে । হেড টু হেড টি-২০ অভিলেখত ভাৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে । দুয়োটা দলে ৩০ খন টি-২০ত খেলিছে, ইয়াৰে ১৮ খনত ভাৰত জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে নিউজীলেণ্ডে ১১ খনত জয়লাভ কৰিছে ।
অৱশ্যে টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ ওপৰত নিউজীলেণ্ডৰ আধিপত্য আছে । টি-২০ বিশ্বকাপত এতিয়ালৈকে খেলা ৩ খন মেচতে ভাৰত পৰাস্ত হৈছে । আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ভাৰতে ১০ খন খেলৰ ভিতৰত ৭ খন খেলত জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে নিউজীলেণ্ডে দুখন মেচ খেলি দুয়োখন মেচতে পৰাস্ত হৈছে ।
এই চূড়ান্ত মেচত ভাৰতৰ আক্ৰমণাত্মক পেচাৰসকলে নিউজীলেণ্ডৰ বিস্ফোৰক অ'পেনাৰ টিম ছেফাৰ্ট আৰু ফিন এলেনৰ মুখামুখি হ'ব । টি-২০ বিশ্বকাপৰ আটাইতকৈ দ্ৰুততম শতক অৰ্জনকাৰী হৈছে এলেন আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত খেলুৱৈগৰাকী প্ৰচণ্ড ফৰ্মত আছে । প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেটো সৰ্বাধিক । ইফালে ছেফাৰ্টে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ত মুঠ ৪২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে, যি ব্লেক কেপছৰ বেটছমেনসকলৰ ভিতৰত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ৰাণ ।
কিন্তু তেওঁলোকে ভাৰতৰ বলিং আক্রমণৰ সন্মুখত প্রত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ৷ পাৱাৰ প্লে আৰু ডেথ অ'ভাৰত যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু অৰ্শ্বদীপ সিঙে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে, এই ছিজনৰ প্ৰথম ৬ অ'ভাৰত ভাৰতে সৰ্বোত্তম ইক'নমি ৰেট (৭.৫) লাভ কৰিছে ।
হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ভূমিকা
ভাৰতৰ অলৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ফৰ্ম লক্ষণীয় হৈ আছে । বিশ্বকাপৰ এইটো ছিজনত পান্দিয়াই ১৯৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ৮ টা উইকেট দখল কৰিছে । টি-২০ বিশ্বকাপৰ এটা সংস্কৰণত ২০০ ৰাণ সংগ্ৰহ আৰু ১০ উইকেট দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হোৱাৰ সুযোগ আছে পাণ্ডিয়াৰ সন্মুখত । ৰোমাঞ্চকৰ ফাইনেলত তেওঁৰ অল ৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শন গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে ।
সঞ্জুৰ ওপৰত থাকিব সকলোৰে দৃষ্টি
ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বিজয়ী ইনিংছ খেলি উৎকৃষ্ট ফৰ্মত আছে সঞ্জু ছেমছন । সঞ্জুৱে একেৰাহে দুটাকৈ প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰি ভাৰতে ফাইনেললৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । অৱশ্যে নিউজীলেণ্ডৰ মেট হেনৰী ফৰ্মত থকা ভাৰতীয় বেটছমেনজনক আক্ৰমণাত্মক বলিঙৰ জৰিয়তে প্ৰতিৰোধ কৰিব নেকি ?
সূৰ্যকুমাৰৰ ওপৰত গধুৰ দায়িত্ব
২০২৬ চনৰ টি-২০ৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ নেতৃত্বৰ ভাৰতীয় দলে মাত্ৰ এখনত জয়ী হ'ব লাগিব । গড়ে ৫৮.৪৪ৰ সৈতে ৫২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ । সেয়েহে তেওঁ নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আন এটা ডাঙৰ ইনিংছ খেলিবলৈ বিচাৰিব ।
আনহাতে টি-২০ত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে নিউজীলেণ্ডৰ সফলতাত অৰিহণা যোগোৱা ঈশ সোধীক পুনৰ দলত স্থান দিব পাৰে । যিয়ে ইতিমধ্যে ৩০ টা উইকেট দখল কৰিছে । সকলোৰে দৃষ্টি নিউজীলেণ্ডৰ দুজন অ'পেনাৰৰ ওপৰতো থাকিব । দুয়োগৰাকী বেটছমেন উৎকৃষ্ট ফৰ্মত আছে । ছেমি ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এলেন আৰু ছেফাৰ্টে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি দলটোক ৯ উইকেটত জয়ৰ দিশত আগুৱাই লৈ গৈছিল ।
ভাৰতীয় দল : সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), অভিষেক শৰ্মা, তিলক বাৰ্মা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম ডুবে, ৰিংকু সিং, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, অৰ্শ্বদীপ সিং, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, সঞ্জু ছেমছন (উইকেটকীপাৰ), মহম্মদ ছিৰাজ, কুলদীপ যাদৱ, অক্ষৰ পেটেল ।
নিউজীলেণ্ডৰ দল : টিম ছেফাৰ্ট (উইকেটকীপাৰ), ফিন এলেন, ৰচিন ৰবিন্দ্ৰ, গ্লেন ফিলিপছ, মাৰ্ক চেপমেন, ডেৰিল মিচেল, মিচেল ছাণ্টনাৰ (অধিনায়ক), ক'ল মেককনচি, মেট হেনৰী, ঈশ সোধী, লকি ফাৰ্গুচন, জেকব ডাফী, জেমছ নিশম, কাইল জেমিছন, ডেভন কনৱে ।
