পাকিস্তানৰ ওলোটা খৰৰ পিছতে বাঢ়িল কলম্বো অভিমুখী বিমানৰ ভাৰা
পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এখন মেচ খেলিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছৰে পৰা বিমানৰ টিকটৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : February 10, 2026 at 8:23 PM IST
হায়দৰাবাদ: ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া খেলখন নেখেলাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা পাকিস্তানে এতিয়া ইউ টাৰ্ণ মাৰিছে ৷ পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰিয়েই খেলখন খেলিবলৈ সাজু হৈছে পাকিস্তান ।
বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ অন্তত পাকিস্তান চৰকাৰে সিদ্ধান্ত সলনি কৰি ভাৰতৰ সৈতে খেলখন খেলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ এই সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছতে বৃদ্ধি পাইছে বিমান টিকটৰ মূল্য ।
বিমান ভাৰা বৃদ্ধি
পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এখন মেচ খেলিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে মুম্বাইৰ পৰা কলম্বোলৈ অহা-যোৱা কৰা বিমানৰ টিকটৰ মূল্য যথেষ্ঠ পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে । কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে এই টিকটৰ দাম প্ৰায় ১০ হাজাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে । মুম্বাই-কলম্বো- মুম্বাই ভ্ৰমণৰ টিকটৰ মূল্য বৰ্তমানে প্ৰায় ৬০ হাজাৰ টকা ।
কোৱা হৈছে যে মেচৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এই নিৰিখ অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰোপৰি ভাৰতৰ অন্যান্য চহৰৰ পৰাও কলম্বোলৈ চলাচল কৰা বিমানৰ টিকটৰ মূল্যও যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে ।
ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এখন মেচ খেলিব পাকিস্তানে
পাকিস্তান চৰকাৰে সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে ভাৰতৰ সৈতে খেলখন খেলিব নোৱাৰাৰ সিদ্ধান্তটো বাতিল কৰিছে ৷ এতিয়া চিৰবৈৰী দলটোৱে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেল খেলিবলৈ মান্তি হৈছে । বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকাৰ বুজাবুজিৰ পিছত অৱশেষত পাকিস্তানে এই মেচখন ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷
পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেল বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰাৰ পিছৰে পৰা পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ড(পি চি বি), বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ড(বি চি বি) আৰু আই চি চিৰ মাজত ধাৰাবাহিক আলোচনা চলিছে । শ্ৰীলংকা আৰু এমিৰেটছৰ ব’ৰ্ডে পি চি বিক ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেল বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ কয় । বি চি বিৰ সভাপতি আমিনুল ইছলামে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলখন খেলিবলৈ পাকিস্তানক আবেদন জনাইছিল । পাকিস্তান চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে শ্ৰীলংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অনুৰাগ কুমাৰটুংগাইও পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছে ৷
দলসমূহ
ভাৰত
সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ(অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, তিলক বাৰ্মা, সঞ্জু ছেমছন, শিৱম দুবে, ঈশান কিষাণ, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, অৰ্শদীপ সিং, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, হৰ্ষিত ৰাণা, চক্ৰৱৰ্তী, চক্ৰৱৰ্তী যাদৱ, অক্ষৰ পেটেল, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ আৰু ৰিংকু সিং ।
পাকিস্তান
ছাইম আয়ুব, চাহিবজাদা ফাৰহান, ছলমান আঘা(অধিনায়ক), বাবৰ আজম, ওছমান খান(উইকেটৰক্ষক), ছাদাব খান, মহম্মদ নৱাজ, ফাহিম আশ্ৰফ, শ্বাহিন আফ্ৰিদী, ছলমান মিৰ্জা, আব্ৰাৰ আহমেদ, ফখৰ জামান, খোৱাজা নাফে, নাছিম শ্বাহ আৰু ওছমান তাৰিক ।
