বৃহৎ অঘটনৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ইংলেণ্ড, শ্ৰীলংকা আৰু নিউজীলেণ্ডেও জয়ৰে কৰে আৰম্ভণি

২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয় দিনা ইংলেণ্ড, নিউজীলেণ্ড আৰু শ্ৰীলংকাই জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

T20 WORLD CUP 2026
টি-২০ বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয় দিন (IANS PHOTO)
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয় দিনটো (৮ ফেব্ৰুৱাৰী) প্ৰথম দিনটোৰ দৰেই ৰোমাঞ্চকৰ আছিল ৷ প্ৰথমখন মেচত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ ৰাণ চেজৰ অভিলেখো গঢ়ি নিউজীলেণ্ডে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন মেচত ইংলেণ্ডে নেপালৰ বিৰুদ্ধে কথমপি পৰাজয়ৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ৷ তৃতীয়খন মেচত আয়োজক শ্ৰীলংকাই আয়াৰলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷

আফগানিস্তান বনাম নিউজীলেণ্ড : সৰ্বোচ্চ ৰাণ চেজৰ অভিলেখ নিউজীলেণ্ডৰ

সোমবাৰে চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰুপ ডিৰ প্ৰথমখন খেলত নিউজীলেণ্ডে আফগানিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷ ১৩টা বল বাকী থকা অৱস্থাত আফগানিস্তানৰ ১৮৩ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্যত উপনীত হয় কিৱি ৷ ইয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক সফল চেজৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে এই অভিলেখ আছিল শ্ৰীলংকাৰ নামত ৷ ২০২২ চনৰ এছিয়া কাপত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ১৭৬ ৰাণৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিছিল শ্ৰীলংকাই ৷

টিম ছেফাৰ্টে ৪২টা বলত ৭টা চাৰি আৰু তিনিটা ছয়ৰ সহায়ত ৬৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে ৷ গ্লেন ফিলিপছেও ২৫ বলত ৪২ ৰাণ, চেপমেনে ১৭ বলত ২৮ ৰাণ, ডেৰিল মিচেলে ১৪ বলত ২৫ ৰাণ আৰু অধিনায়ক ছাণ্টনাৰে ৮ বলত ১৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি মেচখনত জয় নিশ্চিত কৰে ৷ আফগানিস্তানৰ হৈ গুৰবাজে ২২টা বলত ২৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে গুলবাদিন নাইবে ৩৫টা বলত ৬৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে যদিও জয় নিশ্চিত কৰিবলৈ সেয়া যথেষ্ট নাছিল ৷

ইংলেণ্ড বনাম নেপাল : এক ডাঙৰ অঘটনৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ইংলেণ্ড

মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দিনটোৰ দ্বিতীয়খন খেলত গ্ৰুপ চিৰ দুবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ইংলেণ্ড আৰু নেপাল মুখামুখি হয়৷ ইংলেণ্ডে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈ ২০ অভাৰত ৭টা উইকেট হেৰুৱাই ১৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ তেওঁলোকে কথমপি মাত্ৰ চাৰি ৰাণৰ ব্যৱধানত মেচখন নিজৰ নামত কৰে ৷ কাৰণ নেপালে শেষৰ ৭টা বলত ১০ ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল, তেওঁলোকে ২০ অভাৰত ৬টা উইকেট হেৰুৱাই ১৮০ ৰাণহে কৰিব পাৰে ৷

নেপালৰ অধিনায়ক ৰোহিত পৌডেলৰ বিস্ফোৰক বেটিঙে ৩৪ টা বলত ৩৯ ৰাণ, দিপেন্দ্ৰ সিঙৰ ২৯ টা বলত ৪৪ ৰাণ আৰু লোকেশ বামে ২০ টা বলত ৩৯ ৰাণ কৰি নেপালক প্ৰথম টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ৰ পথত আগুৱাই লৈ যায় ৷ অৱশ্যে ছেম কাৰাণৰ শেষৰ অভাৰত উজ্জ্বল বলিঙে ১০ ৰাণ ৰক্ষা কৰি ইংলেণ্ডক এক ৰোমাঞ্চকৰ জয় প্ৰদান কৰে ৷ অল ৰাউণ্ডাৰ উইল জেকছে ইংলেণ্ডক এক শক্তিশালী ফিনিছিং দিয়ে আৰু মাত্ৰ ১৮টা বলত ৩৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি তাৰ পিছত ২ অভাৰত ১/১৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে ৷

শ্ৰীলংকা বনাম আয়াৰলেণ্ড : ২০ ৰাণত জয়লাভ শ্ৰীলংকাৰ

দিনটোৰ তৃতীয়খন খেল আয়োজক আৰু টি-২০ বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ বিৰ দল শ্ৰীলংকা আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় ৷ কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাছা ষ্টেডিয়ামত আয়োজক দলটোৱে আয়াৰলেণ্ডক ২০ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷ টছত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত প্ৰথমে বেটিং কৰি শ্ৰীলংকাই ৮৭/৪ ৰাণত সংগ্ৰাম কৰি আছিল আৰু মিডল অভাৰত এটাও বাউণ্ডেৰী মাৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল৷ অৱশ্যে কামিন্দু মেণ্ডিছে মাত্ৰ ১৯ বলত ৪৪ ৰাণ আৰু কুছাল মেণ্ডিছে ৪৩ বলত অপৰাজিত ৫৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সন্মানজনক মুঠ ১৬৩/৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰে ৷ কুইকফায়াৰ ইনিংছৰ বাবে কামিন্দু মেণ্ডিছক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ৷

ইয়াৰ পাছতে শ্ৰীলংকাৰ স্পিন যুটি মহীশ থিক্সনা আৰু ৱানিন্দু হাছাৰংগাই তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰি আয়াৰলেণ্ডক ১৯.৫ অভাৰত ১৪৩ ৰাণত অল আউট কৰে ৷ থিকচনাই চাৰি অভাৰত ৩-২৩ ৰাণ দিয়াৰ বিপৰীতে হাছাৰংগাই হামষ্ট্ৰিং আঘাতৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো ৩-২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি চমৎকাৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷ এই জয় শ্ৰীলংকাৰ বাবে সহজ নাছিল যদিও তেওঁলোকে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰুপ বিত নিজৰ স্থান শক্তিশালী কৰি তুলিলে ৷

টি-২০ বিশ্বকাপৰ তৃতীয় দিনা অৰ্থাৎ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথমখন খেল স্কটলেণ্ড আৰু ইটালীৰ মাজত, দ্বিতীয়খন জিম্বাবুৱে আৰু ওমানৰ মাজত আৰু তৃতীয়খন দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু কানাডাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

