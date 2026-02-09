বৃহৎ অঘটনৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ইংলেণ্ড, শ্ৰীলংকা আৰু নিউজীলেণ্ডেও জয়ৰে কৰে আৰম্ভণি
২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয় দিনা ইংলেণ্ড, নিউজীলেণ্ড আৰু শ্ৰীলংকাই জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
Published : February 9, 2026 at 8:08 AM IST
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয় দিনটো (৮ ফেব্ৰুৱাৰী) প্ৰথম দিনটোৰ দৰেই ৰোমাঞ্চকৰ আছিল ৷ প্ৰথমখন মেচত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ ৰাণ চেজৰ অভিলেখো গঢ়ি নিউজীলেণ্ডে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন মেচত ইংলেণ্ডে নেপালৰ বিৰুদ্ধে কথমপি পৰাজয়ৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ৷ তৃতীয়খন মেচত আয়োজক শ্ৰীলংকাই আয়াৰলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷
আফগানিস্তান বনাম নিউজীলেণ্ড : সৰ্বোচ্চ ৰাণ চেজৰ অভিলেখ নিউজীলেণ্ডৰ
সোমবাৰে চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰুপ ডিৰ প্ৰথমখন খেলত নিউজীলেণ্ডে আফগানিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷ ১৩টা বল বাকী থকা অৱস্থাত আফগানিস্তানৰ ১৮৩ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্যত উপনীত হয় কিৱি ৷ ইয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক সফল চেজৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে এই অভিলেখ আছিল শ্ৰীলংকাৰ নামত ৷ ২০২২ চনৰ এছিয়া কাপত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ১৭৬ ৰাণৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিছিল শ্ৰীলংকাই ৷
Batting sets the platform as New Zealand claim victory in their #T20WorldCup opener 💪— ICC (@ICC) February 8, 2026
📝: https://t.co/Us7LHhwDu6 pic.twitter.com/8SFa19vpjP
টিম ছেফাৰ্টে ৪২টা বলত ৭টা চাৰি আৰু তিনিটা ছয়ৰ সহায়ত ৬৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে ৷ গ্লেন ফিলিপছেও ২৫ বলত ৪২ ৰাণ, চেপমেনে ১৭ বলত ২৮ ৰাণ, ডেৰিল মিচেলে ১৪ বলত ২৫ ৰাণ আৰু অধিনায়ক ছাণ্টনাৰে ৮ বলত ১৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি মেচখনত জয় নিশ্চিত কৰে ৷ আফগানিস্তানৰ হৈ গুৰবাজে ২২টা বলত ২৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে গুলবাদিন নাইবে ৩৫টা বলত ৬৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে যদিও জয় নিশ্চিত কৰিবলৈ সেয়া যথেষ্ট নাছিল ৷
ইংলেণ্ড বনাম নেপাল : এক ডাঙৰ অঘটনৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ইংলেণ্ড
মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দিনটোৰ দ্বিতীয়খন খেলত গ্ৰুপ চিৰ দুবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ইংলেণ্ড আৰু নেপাল মুখামুখি হয়৷ ইংলেণ্ডে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈ ২০ অভাৰত ৭টা উইকেট হেৰুৱাই ১৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ তেওঁলোকে কথমপি মাত্ৰ চাৰি ৰাণৰ ব্যৱধানত মেচখন নিজৰ নামত কৰে ৷ কাৰণ নেপালে শেষৰ ৭টা বলত ১০ ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল, তেওঁলোকে ২০ অভাৰত ৬টা উইকেট হেৰুৱাই ১৮০ ৰাণহে কৰিব পাৰে ৷
England prevail in Mumbai after a stunning fightback from Nepal 🔥#T20WorldCup 📝: https://t.co/z8A3OwQEct pic.twitter.com/E8nudE2Dx4— ICC (@ICC) February 8, 2026
নেপালৰ অধিনায়ক ৰোহিত পৌডেলৰ বিস্ফোৰক বেটিঙে ৩৪ টা বলত ৩৯ ৰাণ, দিপেন্দ্ৰ সিঙৰ ২৯ টা বলত ৪৪ ৰাণ আৰু লোকেশ বামে ২০ টা বলত ৩৯ ৰাণ কৰি নেপালক প্ৰথম টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ৰ পথত আগুৱাই লৈ যায় ৷ অৱশ্যে ছেম কাৰাণৰ শেষৰ অভাৰত উজ্জ্বল বলিঙে ১০ ৰাণ ৰক্ষা কৰি ইংলেণ্ডক এক ৰোমাঞ্চকৰ জয় প্ৰদান কৰে ৷ অল ৰাউণ্ডাৰ উইল জেকছে ইংলেণ্ডক এক শক্তিশালী ফিনিছিং দিয়ে আৰু মাত্ৰ ১৮টা বলত ৩৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি তাৰ পিছত ২ অভাৰত ১/১৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে ৷
A valiant display from Nepal but England emerge triumphant in their closely-contested #T20WorldCup opener 👏— ICC (@ICC) February 8, 2026
Watch the highlights in Nepali 🎥
Nepali commentary is available on our #T20WorldCup broadcasters in Nepal and on https://t.co/CPDKNxpgZ3 for the first time 🎙️ pic.twitter.com/ZZJsjYtCyP
শ্ৰীলংকা বনাম আয়াৰলেণ্ড : ২০ ৰাণত জয়লাভ শ্ৰীলংকাৰ
দিনটোৰ তৃতীয়খন খেল আয়োজক আৰু টি-২০ বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ বিৰ দল শ্ৰীলংকা আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় ৷ কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাছা ষ্টেডিয়ামত আয়োজক দলটোৱে আয়াৰলেণ্ডক ২০ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷ টছত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত প্ৰথমে বেটিং কৰি শ্ৰীলংকাই ৮৭/৪ ৰাণত সংগ্ৰাম কৰি আছিল আৰু মিডল অভাৰত এটাও বাউণ্ডেৰী মাৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল৷ অৱশ্যে কামিন্দু মেণ্ডিছে মাত্ৰ ১৯ বলত ৪৪ ৰাণ আৰু কুছাল মেণ্ডিছে ৪৩ বলত অপৰাজিত ৫৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সন্মানজনক মুঠ ১৬৩/৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰে ৷ কুইকফায়াৰ ইনিংছৰ বাবে কামিন্দু মেণ্ডিছক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ৷
Spinners control proceedings as Sri Lanka seal their #T20WorldCup opener in Colombo 🌀— ICC (@ICC) February 8, 2026
📝: https://t.co/yVCWv4zFGf pic.twitter.com/EHrhuEskCw
ইয়াৰ পাছতে শ্ৰীলংকাৰ স্পিন যুটি মহীশ থিক্সনা আৰু ৱানিন্দু হাছাৰংগাই তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰি আয়াৰলেণ্ডক ১৯.৫ অভাৰত ১৪৩ ৰাণত অল আউট কৰে ৷ থিকচনাই চাৰি অভাৰত ৩-২৩ ৰাণ দিয়াৰ বিপৰীতে হাছাৰংগাই হামষ্ট্ৰিং আঘাতৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো ৩-২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি চমৎকাৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷ এই জয় শ্ৰীলংকাৰ বাবে সহজ নাছিল যদিও তেওঁলোকে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰুপ বিত নিজৰ স্থান শক্তিশালী কৰি তুলিলে ৷
টি-২০ বিশ্বকাপৰ তৃতীয় দিনা অৰ্থাৎ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথমখন খেল স্কটলেণ্ড আৰু ইটালীৰ মাজত, দ্বিতীয়খন জিম্বাবুৱে আৰু ওমানৰ মাজত আৰু তৃতীয়খন দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু কানাডাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷