টি-২০ বিশ্বকাপত নিউজীলেণ্ড-পাকিস্তানৰ একেৰাহে দ্বিতীয়টো জয়, নেদাৰলেণ্ডেও দেখুৱালে নিজৰ যাদু

টি-২০ বিশ্বকাপৰ চতুৰ্থ দিনা নিউজীলেণ্ডে ইউ এ ই, পাকিস্তানে আমেৰিকা আৰু নেদাৰলেণ্ডে নামিবিয়াক পৰাস্ত কৰে ।

t20 world cup 2026
নিউজীলেণ্ড-পাকিস্তানৰ একেৰাহে দ্বিতীয়টো জয়, নেদাৰলেণ্ডেও দেখুৱালে নিজৰ যাদু (IANS Photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 8:02 AM IST

হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপ ৰ চতুৰ্থ দিনটোও খেলৰ বাবে এক ডাঙৰ দিন আছিল যদিও কোনো এখন মেচেই ৰোমাঞ্চকৰ নাছিল, কিয়নো তিনিওখনেই একপক্ষীয় আছিল ৷ প্ৰথমখন খেলত নেদাৰলেণ্ডে নামিবিয়াক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন মেচত নিউজীলেণ্ডে ইউ এ ইক ১০ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷ তৃতীয়খন খেলত পাকিস্তানেও সহজেই আমেৰিকাক ৩২ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷

ইউ এ ইক ১০ উইকেটত পৰাস্ত নিউজীলেণ্ডৰ

চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ চি মেচত টিম ছেইফাৰ্ট আৰু ফিন এলেনৰ ১৭৫ ৰাণৰ বিশ্ব অভিলেখৰ উদ্বোধনী অংশীদাৰিত্বই ইউ এ ইক ১০ উইকেটত পৰাস্ত কৰাত সহায় কৰে ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত ক্ৰমাগত দ্বিতীয়টো জয় নিউজীলেণ্ডৰ ৷

ইউ এ ইয়ে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ বাছি লয় ৷ ৱাছিম ​​আৰু শ্বাৰাফুৰ অৰ্ধশতকৰ বাবেই ইউ এ ইয়ে ২০ অভাৰত ১৭৩/৬ ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ১৭৪ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি ছেইফাৰ্ট আৰু এলেনে দ্ৰুত আৰম্ভণি কৰে, ৬ অভাৰত ৭৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছত ইউ এ ইয়ে খেলখন নিজৰ পক্ষত ৰাখিবলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ দুয়োগৰাকী অ’পেনাৰেই অতি সোনকালে নিজৰ অৰ্ধশতকত উপনীত হয় আৰু ১৫.২ অভাৰত লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷

ফিন এলেনে ৫০টা বলত ৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে টিম ছেইফাৰ্টে মাত্ৰ ৪২টা বলত ৮৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ তেওঁলোকে ১৭৫ ৰাণৰ অনবদ্য অপেনিং পাৰ্টনাৰশ্বিপ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ সৰ্বোচ্চ অ’পেনিং পাৰ্টনাৰশ্বিপ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বৰ অভিলেখ আছিল ইংলেণ্ডৰ এলেক্স হেল আৰু জোছ বাটলাৰৰ ১৭০ ৰাণ ৷ ছেইফাৰ্টক খেলখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ৷

আমেৰিকাক ৩২ ৰাণত পৰাস্ত পাকিস্তানৰ

অ’পেনাৰ চাহিবজাদা ফাৰহানৰ উজ্জ্বল ৭৩ ৰাণ আৰু উৎকৃষ্ট বলিঙৰ বাবেই পাকিস্তানে কলম্বোত গ্ৰুপ এৰ এখন খেলত আমেৰিকাক ৩২ ৰাণত সহজেই পৰাস্ত কৰে ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত পাকিস্তানৰ এইটো দ্বিতীয়টো জয় ৷

প্ৰথমে বেটিং কৰা পাকিস্তানে ২০ অভাৰত ৯ উইকেট হেৰুৱাই ১৯০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ফাৰহানে মাত্ৰ ৪১টা বলত ৭৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, য’ত ৬টা চাৰি আৰু ৫টা ছয় আছিল৷ ইয়াৰ উপৰিও বাবৰে ৩২টা বলত ৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, যিটো ইচ্ছাকৃত কিন্তু ফলপ্ৰসূ ৷ ছাদাব খানৰ ১২টা বলত ৩০ ৰাণৰ ইনিংছে পাকিস্তানে ১৯০ ৰাণলৈ লৈ যায় ৷ আমেৰিকাৰ হৈ শ্বেডলী ভান শ্বাকৱিকে পুনৰবাৰ সৰ্বাধিক সফল বলাৰ হিচাপে ৪ অভাৰত ২৫ ৰাণত ৪ উইকেট দখল কৰে ৷

১৯১ ৰাণৰ লক্ষ্য অতি কঠিন বুলি প্ৰমাণিত হ’ল আমেৰিকাৰ বাবে, শায়ন জাহাংগীৰ আৰু শুভম ৰঞ্জনৰ শক্তিশালী ইনিংছৰ পিছতো তেওঁলোকে ৮ উইকেট হেৰুৱাই ১৫৮ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ৩৪ বলত ৪৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি শায়ন জাহাংগীৰে দলটোক নেতৃত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে মিলিন্দ কুমাৰে ২৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ শুভম ৰঞ্জনেও ৩০টা বলত ৫১ ৰাণৰ আক্রমণমূলক ইনিংছ খেলিছিল যদিও তেওঁ নিজৰ দলটোক জয়ৰ দিশত আগুৱাই নিব পৰা নাছিল ৷

ছাদাব খানৰ দুটা উইকেট আৰু ওছমান তাৰিকৰ তিনিটা উইকেটে ইউ এছ এৰ ইনিংছ সমাপ্ত কৰে ৷ ইয়াৰ লগে লগে টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ত আমেৰিকাৰ হাতত পৰাজয়ৰ প্ৰতিশোধ পাকিস্তানে লয়, য’ত আমেৰিকাই প্ৰতিযোগিতাখনৰ মেন ইন গ্ৰীণক পৰাস্ত কৰি আটাইতকৈ ডাঙৰ অঘটন সংঘটিত পৰাস্ত কৰিছিল ৷

নামিবিয়াক ৭ উইকেটত পৰাস্ত নেদাৰলেণ্ডৰ

বাছ ডি লিডেৰ অল ৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শনে নেদাৰলেণ্ডক মঙলবাৰে নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৭ উইকেটত জয়লাভ কৰাত সহায় কৰে ৷ নামিবিয়াক ১৫৬/৮ ত সীমাবদ্ধ কৰাৰ পিছত নেদাৰলেণ্ডে ডি লিডৰ ৪৮ বলত অপৰাজিত ৭২ ৰাণৰ সহায়ত মাত্ৰ ১৮.২ অভাৰতে লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷ টি-২০ বিশ্বকাপত উইকেটৰ ক্ষেত্ৰতো এয়া আছিল নেদাৰলেণ্ডৰ সৰ্ববৃহৎ জয় ৷

সম্পাদকৰ পচন্দ

