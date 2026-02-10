টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ত আজিও হ’ব তিনিখন মেচ; কোনটো দলে কাৰ লগত কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা জানো আহক
টি-২০ বিশ্বকাপৰ চতুৰ্থ দিনা নেদাৰলেণ্ড, নামিবিয়া, নিউজীলেণ্ড, ইউ এ ই, পাকিস্তান আৰু আমেৰিকা নামিব খেলপথাৰত ৷
Published : February 10, 2026 at 2:04 PM IST
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ চতুৰ্থ দিনা অৰ্থাৎ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত নেদাৰলেণ্ড আৰু নামিবিয়াৰ মাজত প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হয় ৷ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় খেলখন ৷ কলম্বোত অনুষ্ঠিত হোৱা উদ্বোধনী মেচত পাকিস্তানৰ হাতত তিনি উইকেটত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় নেদাৰলেণ্ড ৷ আনহাতে নামিবিয়াই আজি প্ৰথমখন মেচ খেলিব ৷
টি-২০ বিশ্বকাপ এয়া নামিবিয়াৰ চতুৰ্থটো অভিযান ৷ গেৰহাৰ্ড ইৰাছমাছৰ নেতৃত্বত দলটোৱে নিজৰ অল-ৰাউণ্ড শক্তিৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে, জান ফ্ৰাইলিংক আৰু জে জে স্মিটে সকলো পৰিস্থিতিত ভাৰসাম্য আৰু নমনীয়তা প্ৰদান কৰে ৷
দুয়োটা দলৰ স্কোৱাড
নেদাৰলেণ্ড : স্কট এডৱাৰ্ডছ (অধিনায়ক), মেক্স অ’ডাউড, জেক লায়ন-কেচেট, কলিন একাৰমেন, বাছ ডি লিড, মাইকেল লেভিট, টিম ভান ডেৰ গুগটেন, ছাকিব জুলফিকাৰ, নোয়া ক্ৰ’ছ, লগান ভান বিক, আৰিয়ান দত্ত, ফ্ৰেড ক্লাচেন, কাইল ক্লেইন, পল ভান মিকেৰেন, ৰ’লফ ভান ডেৰ মেৰৱে ৷
নামিবিয়া : মালান ক্ৰুগাৰ, গেৰহাৰ্ড ইৰাছমাছ (অধিনায়ক), জান ফ্ৰাইলিংক, লৰেন ষ্টিনকেম্প, জান বাল্ট, ডিলান লেইচাৰ, জে জে স্মিট, জেন গ্ৰীণ, জান নিকোল লফ্টি-ইটন, বাৰ্নাৰ্ড শ্বলটজ, ৰুবেন ট্ৰাম্পেলমেন, জেক ব্ৰাছেল, বেন শ্বিকংগো, উইলেম মাইবাৰ্গ, মেক্স হাইংগো ৷
আজিৰ দ্বিতীয়খন খেল : নিউজীলেণ্ড বনাম ইউ এ ই
আজিৰ দ্বিতীয়খন খেল চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব নিউজীলেণ্ড আৰু ইউ এ ইৰ মাজত ৷ বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব খেলখন ৷ দেওবাৰে আফগানিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি নিউজীলেণ্ডে নিজৰ অভিযান ভাল আৰম্ভণি কৰে ৷ অ’পেনাৰ টিম ছেইফাৰ্টে ১৮৩ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি ৬৫ ৰাণৰ উজ্জ্বল ইনিংছ খেলিছিল আৰু মাত্ৰ ২৫ বলত ৪২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা অলৰাউণ্ডাৰ গ্লেন ফিলিপছে তেওঁক সমৰ্থন কৰে ৷
আনহাতে, ইউ এ ইয়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমখন মেচ খেলিব ৷ ২০২৪ চনৰ সংস্কৰণৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱৰাৰ পাছত পুনৰ বিশ্বকাপলৈ ঘূৰি আহিছে দলটো ৷ শেহতীয়াকৈ ইউ এ ইয়ে দ্বিপাক্ষিক টি-২০ শৃংখলাত বাংলাদেশক পৰাস্ত কৰি এছিয়া কাপত পাকিস্তানক ত্ৰাসিত কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে অভিযানৰ আৰম্ভণিতে আৰু ডাঙৰ উইকেটৰ আশা কৰিব ৷
দুয়োটা দলৰ স্কোৱাড
নিউজীলেণ্ড : টিম ছেইফাৰ্ট (উইকেটকীপাৰ), ফিন এলেন, ৰাচিন ৰবিন্দ্ৰ, গ্লেন ফিলিপছ, মাৰ্ক চেপমেন, ডেৰিল মিচেল, মিচেল ছাণ্টনাৰ (অধিনায়ক), জেমছ নিছাম, মেট হেনৰী, লকি ফাৰ্গুচন, জেকব ডাফী, ইছ ছ’ধি, কাইল জেমিছন, মাইকেল ব্ৰেচৱেল, ডেভন কনৱে ৷
ইউ এ ই : আৰ্য শৰ্মা (উইকেটকীপাৰ), মহম্মদ ৱাছিম (অধিনায়ক), মহম্মদ জোহাইব, আলিশান শৰাফু, হৰ্ষিত কৌশিক, মায়ংক কুমাৰ, ধ্ৰুৱ পৰাশৰ, মহম্মদ আৰফান, হাইদৰ আলী, জুনাইদ ছিদ্দিকী, মহম্মদ জৱাদুল্লা, মহম্মদ ৰোহিদ খান, ছিমৰঞ্জীত সিং, সোহাইব খান, মহম্মদ ফাৰুক ৷
আজিৰ তৃতীয়খন মেচ: পাকিস্তান বনাম আমেৰিকা
আজিৰ তৃতীয়খন খেলত পাকিস্তানে কলম্বোৰ সিংহলী স্প’ৰ্টছ ক্লাব খেলপথাৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৷ সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব খেলখন ৷ পাকিস্তানে নেদাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তিনি উইকেটৰ ঘনিষ্ঠ জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ৷
যেতিয়া তেওঁলোকে আমেৰিকাৰ মুখামুখি হ’ব, তেতিয়া ২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ স্মৃতি পুনৰ সজীৱ হৈ উঠিব, য’ত পাকিস্তানে ছুপাৰ অভাৰত আমেৰিকাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল, যাৰ ফলত প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ ডাঙৰ অঘটন সংঘটিত হৈছিল ৷
প্ৰথমখন মেচত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে উজ্জ্বল বলিং প্ৰদৰ্শনৰ অন্তত আমেৰিকাই মেচখনত প্ৰৱেশ কৰে ৷ কিন্তু দলটোৰ বেটিং প্ৰদৰ্শন আশা কৰাৰ তুলনাত কম হোৱাৰ ফলত ২৯ ৰাণত পৰাজয় হয় ৷ তেওঁলোকে বাউন্স বেক কৰি বলিং অনুকূল পৃষ্ঠত পাকিস্তানৰ বেটিং লাইন আপক প্ৰত্যাহ্বান জনাব ৷
দুয়োটা দলৰ স্কোৱাড
পাকিস্তান : ছাইম আয়ুব, চাহিবজাদা ফাৰহান, ছলমান আঘা (অধিনায়ক), বাবৰ আজম, ওছমান খান (উইকেটকীপাৰ), ছাদাব খান, মহম্মদ নৱাজ, ফাহীম আশ্ৰফ, শ্বাহীন আফ্ৰিদী, ছলমান মিৰ্জা, আব্ৰাৰ আহমেদ, ফাখৰ জামান, নাছিম শ্বাহ, খোৱাজা নাফে, ওছমান তাৰিক ৷
আমেৰিকা : এণ্ড্ৰিজ গাউছ (উইকেটকীপাৰ), ছাইটেজা মুক্কাল্লা, মনাংক পেটেল (অধিনায়ক), মিলিন্দ কুমাৰ, সঞ্জয় কৃষ্ণমূৰ্তি, শুভম ৰঞ্জনে, হৰমীত সিং, মহম্মদ মহছিন, শ্বেডলী ভান শ্বালকৱিক, আলী খান, সৌৰভ নেত্ৰভালকাৰ, শ্বেহান জয়সূৰিয়া, নোষ্টুছ কেঞ্জিগে, জছদীপ সিং, শায়ন জাহাংগীৰ ৷