টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ তৃতীয় দিনা কোনটো দলে পালে বিজয়ৰ সোৱাদ, কোনটো দল হ’ল পৰাস্ত; জানিবলৈ পঢ়ক

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ তৃতীয় দিনাটোত দক্ষিণ আফ্ৰিকা, জিম্বাবুৱে আৰু স্কটলেণ্ডৰ সহজ জয় ৷ তিনিওখন মেচতে বেগী বলাৰে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান ৷

T20 WORLD CUP 2026
দক্ষিণ আফ্ৰিকা, জিম্বাবুৱে আৰু স্কটলেণ্ডৰ সহজ জয় (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 7:34 AM IST

হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ তৃতীয় দিনা অৰ্থাৎ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত তিনিখন খেল অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই মেচকেইখন বিশেষ ৰোমাঞ্চকৰ নাছিল, কিয়নো দক্ষিণ আফ্ৰিকা, জিম্বাবুৱে আৰু স্কটলেণ্ডে নিজৰ মেচত জয়ী হ’বলৈ কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল ৷

দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম কানাডা : কানাডাক ৫৭ ৰাণত পৰাস্ত কৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ৰ ৰাণাৰ্ছ আপ দক্ষিণ আফ্ৰিকাই আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰুপ ডি মেচত কানাডাৰ বিৰুদ্ধে ৫৭ ৰাণৰ আকৰ্ষণীয় জয়লাভ কৰে ৷ আইডেন মাৰ্ক্ৰামৰ ৩২ টা বলত ৫৯ ৰাণ, মিলাৰৰ ২৩ টা বলত ৩৯ ৰাণ আৰু ষ্টাবছৰ ১৯ টা বলত ৩৪ ৰাণৰ সহায়ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ২০ অভাৰত ২১৩/৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ বলৰ সৈতে কানাডাৰ একমাত্ৰ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব আছিল অংশ পেটেলৰ, যিয়ে নিজৰ চাৰি অভাৰত ৩১ ৰাণত ৩টা উইকেট দখল কৰে ৷

২১৪ ৰাণৰ প্ৰত্যুত্তৰত কানাডাৰ বেটছমেনসকলে সংগ্ৰাম কৰি ২০ অভাৰত ৮টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১৫৬ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ কানাডাৰ হৈ নৱনীত ধালিৱালে ৪৯টা বলত ৬৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সৰ্বাধিক স্ক’ৰ কৰে ৷ বলৰ সৈতে সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই ঙিডিয়ে নিজৰ চাৰি অভাৰত ৩১ ৰাণত ৪টা উইকেট দখল কৰে ৷ মাৰ্কো জেন্সনে তেওঁক দুটা উইকেটেৰে সমৰ্থন কৰাৰ বিপৰীতে কাগিছ’ ৰাবাডা আৰু কৰ্বিন বছে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷ ঙিডিক খেলখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷

জিম্বাবুৱে বনাম ওমান : ওমানক ৮ উইকেটত পৰাস্ত কৰে জিম্বাবুৱেই

জিম্বাবুৱেই টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ত শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰি ওমানৰ বিৰুদ্ধে ৮ উইকেটৰ বৃহৎ জয় পঞ্জীয়ন কৰে ৷ সোমবাৰে কলম্বোৰ সিংহলী স্প’ৰ্টছ ক্লাব খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনৰ অষ্টমখন খেলত তেওঁলোকে মাত্ৰ ১৩.৩ অভাৰত ২ উইকেট হেৰুৱাই ১০৩ ৰাণৰ সহজ লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷ ব্রায়ান বেনেটে ৪৮ ৰাণত অপৰাজিত হৈ থকাৰ বিপৰীতে টেইলৰে ৩০টা বলত তিনিটা চাৰিৰ সহায়ত ৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে যদিও আঘাতৰ বাবে অৱসৰ লয় ৷

প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ বাছি লোৱা জিম্বাবুৱেৰ বেগী বলাৰ ব্লেছিং মুজাৰাবানি, ৰিচাৰ্ড নগৰৱা, ব্ৰেড ইভান্সৰ প্ৰত্যেকেই তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰে আৰু ১৯.৫ অভাৰত ১০৩ ৰাণত ওমানক অল আউট কৰে ৷ খেলখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে ব্লেছিং মুজাৰাবানিয়ে ৷

স্কটলেণ্ড বনাম ইটালী : স্কটলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৭৩ ৰাণত পৰাস্ত ইটালী

ইডেন গাৰ্ডেনছত স্কটলেণ্ডে টি-২০ বিশ্বকাপত অভিষেক ঘটোৱা ইটালীক ৭৩ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷ প্ৰথমে বেটিং কৰি স্কটলেণ্ডে জৰ্জ মুনছ (৮৪), ব্ৰেণ্ডন মেকমুলান (৪১) আৰু মাইকেল লিস্ক (২২ অপৰাজিত)ৰ বিস্ফোৰক ইংনিছৰ বাবে ২০৮ ৰাণৰ উচ্চ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷ ইয়াৰ উত্তৰত ইটালীয়ে নিজৰ ছন্দ বিচাৰি নাপালে, ১৬.৪ অভাৰত ১৩৪ ৰাণত অল আউট হয় ৷ মাইকেল লিস্কে ৪ অভাৰত ১৭ ৰাণত ৪ টা উইকেট দখল কৰে ৷ যাৰ বাবে তেওঁক খেলৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷

সম্পাদকৰ পচন্দ

