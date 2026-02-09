টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ত আজি ইটালীৰ অভিষেক, দক্ষিণ আফ্ৰিকা-জিম্বাবুৱেও আৰম্ভ কৰিব অভিযান
টি-২০ বিশ্বকাপৰ তৃতীয় দিনা ইটালী স্কটলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হয় ৷ ইফালে বিয়লি জিম্বাবুৱে ওমানৰ বিৰুদ্ধে আৰু নিশা দক্ষিণ আফ্ৰিকা কানাডাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ’ব ।
Published : February 9, 2026 at 1:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ তৃতীয় দিনা অৰ্থাৎ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত তিনিখন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত স্কটলেণ্ড আৰু ইটালীৰ মাজত দিনটোৰ প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হয় ৷ কলম্বোৰ সিংহলী স্প’ৰ্টছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দ্বিতীয়খন খেলত জিম্বাবুৱৰ মুখামুখি হ’ব ওমান ৷ আনহাতে তৃতীয়খন খেলত যোৱা সংস্কৰণৰ ৰানাৰ্ছ আপ দক্ষিণ আফ্ৰিকাই আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত কানাডাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিব ৷
গ্ৰুপ চি : স্কটলেণ্ড বনাম ইটালী : ইটালীৰ বিশ্বকাপত অভিষেক
ইটালীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-২০ বিশ্বকাপত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ এইটোৱেই হ’ব তেওঁলোকৰ নতুন ক্ৰীড়া অধ্যায় গঢ়ি তোলাৰ সুযোগ ৷ ক্ৰিকেটৰ সৰ্ববৃহৎ মঞ্চত এয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথম উপস্থিতি ৷ ইটালীৰ বাবে এইটো এটা বিশেষ মুহূৰ্ত হ’ব, কিয়নো দেশখন পৰম্পৰাগতভাৱে ফুটবল খেলপথাৰত আধিপত্যৰ বাবে পৰিচিত আৰু চাৰিবাৰৰ ফিফা বিশ্বকাপ বিজয়ী ৷
ইউৰোপীয় আঞ্চলিক কোৱালিফায়াৰৰ জৰিয়তে ইটালীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ৷ কোৱালিফায়াৰত স্কটলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ইটালীয়ে গুঞ্জৰিত জয়লাভ কৰি উচ্চমানৰ নেট ৰাণ ৰেটৰ ভিত্তিত নেদাৰলেণ্ডৰ সৈতে বিশ্বকাপৰ স্থান নিশ্চিত কৰে ৷ আজি ইটালীৰ মুখামুখি হয় কোৱালিফায়াৰত পৰাস্ত কৰা একেটা দলৰ ৷
প্ৰতিযোগিতাখনৰ পূৰ্বে ইটালী উৎকৃষ্ট ফৰ্মত আছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কানাডা আৰু ইউ এ ইক ৱাৰ্ম আপৰ দুখন মেচত পৰাস্ত কৰে ৷ আনহাতে স্কটলেণ্ডে বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন মেচ খেলিছে ৷ তেওঁলোক প্ৰথমখন মেচত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হাতত ৩৫ ৰাণত পৰাস্ত হয় ৷ ১৮৩ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি স্কটলেণ্ডে ১৪৭ ৰাণত অল আউট হয় ৷
ইটালী আৰু স্কটলেণ্ডে ক্ৰিকেট খেলপথাৰত মাত্ৰ দুখন খেল খেলিছে, প্ৰতিটো দলে এখনকৈ জয়লাভ কৰিছে ৷
দুয়োটা দলৰ স্কোৱাড
ইটালী : জাষ্টিন মস্কা, এন্থনী মস্কা, জে জে স্মাটছ, ৱেইন মেডচেন (অধিনায়ক), হেৰী মানেন্টি, বেন মানেন্টি, জিয়ান মিড (উইকেটকীপাৰ), গ্ৰাণ্ট ষ্টুৱেৰ্ট, কৃষাণ কালুগামাগে, আলী হাছান, থমাছ ড্ৰেকা, জেইন আলী, চৈয়দ নাকভি, মাৰ্কাছ কেম্পোপিয়ানো, জছপ্ৰীত সিং ৷
স্কটলেণ্ড : মাৰ্ক ৱাট, মাইকেল জোনছ, ব্ৰেণ্ডন মেকমুলেন, ৰিচি বেৰিংটন (অধিনায়ক), টম ব্ৰুচ, মেথিউ ক্ৰছ (উইকেটকীপাৰ), অলিভাৰ ডেভিডছন, মাইকেল লিস্ক, ক্ৰীছ গ্ৰীভছ, জৈনুল্লাহ এহছান, ছাফিয়ান শ্বৰীফ, জৰ্জ মুন্সে, ব্ৰেড হুইল, ফিনলে মেকক্ৰেথ, ব্ৰেড কাৰি ৷
গ্ৰুপ বি : জিম্বাবুৱৰ বনাম ওমান
দিনটোৰ দ্বিতীয়খন খেল কলম্বোত জিম্বাবুৱে আৰু ওমানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব খেলখন ৷ আফ্ৰিকা আঞ্চলিক কোৱালিফায়াৰত জয়লাভ কৰি জিম্বাবুৱেই প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ৷
ইফালে কোৱালিফায়াৰ টুৰ্ণামেণ্টত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰি ওমানেও বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ৷ যোৱা বিশ্বকাপত ওমানে চাৰিওখন মেচতে পৰাস্ত হৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত বাহিৰ হৈছিল ৷ অৱশ্যে ৱাৰ্ম আপ মেচত ওমানে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি শ্ৰীলংকা এ আৰু জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
দুয়োটা দলৰ স্কোৱাড
জিম্বাবুৱে : ব্রায়ান বেনেট, তাদিৱানাশ্বে মাৰুমানি, ডিয়ন মায়াৰ্ছ, ব্ৰেণ্ডন টেইলৰ (উইকেটকীপাৰ), চিকন্দাৰ ৰাজা (অধিনায়ক), ৰিয়ান বাৰ্ল, টাছিংগা মুছেকিৱা, ৱেলিংটন মাছাকাডজা, ব্ৰেড ইভান্স, টিনোটেণ্ডা মাপোছা, ৰিচাৰ্ড নগৰৱা, ব্লেছিং মুজাৰাবানি, টনি মুনয়ংগা, ক্লাইভ মেডেন, গ্ৰেম ক্ৰেমাৰ ৷
ওমান : যতীন্দৰ সিং (অধিনায়ক), আমিৰ কালিম, হাম্মাদ মিৰ্জা, ৱাছিম আলী, কৰণ সোণোৱালে, বিনায়ক শুক্লা (উইকেটকীপাৰ), জিতেন ৰামানন্দী, নদীম খান, চুফিয়ান মাহমুদ, শ্বাকিল আহমেদ, শ্বাহ ফৈছাল, মহম্মদ নাদীম, জয় ওদেদাৰা, আশীষ ওদেদাৰা, শ্বাফিক জান ৷
গ্ৰুপ ডি : দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম কানাডা
আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু কানাডাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব দিনটোৰ তৃতীয়খন খেল ৷ সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব খেলখন ৷ ৱাৰ্ম আপৰ একমাত্ৰ মেচত ভাৰতৰ হাতত ৩০ ৰাণত পৰাস্ত হয় দক্ষিণ আফ্ৰিকা ৷ ২০২৪ চনৰ সংস্কৰণত ফাইনেলত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত হৈ ৰানাৰ্ছ আপৰ হৈছিল দলটো৷ কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে ট্ৰফী জয় কৰি সেই কষ্ট পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷
আনহাতে কানাডাই কোৱালিফায়াৰত জয়লাভ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ৷ অৱশ্যে দুয়োখন ৱাৰ্ম আপ মেচতে ইটালী আৰু নেপালৰ হাতত পৰাস্ত হয় ৷ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কানাডাই ৷ যোৱা সংস্কৰণত গ্ৰুপ পৰ্যায়ত তেওঁলোক বাহিৰ হৈছিল ৷ প্ৰথম মেচত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কানাডাৰ দলটোৱে স্মৰণীয় জয় লাভ কৰে ৷ এতিয়া তেওঁলোকে এই টি-২০ বিশ্বকাপত নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ আগ্ৰহী ৷
দুয়োটা দলৰ স্কোৱাড
দক্ষিণ আফ্ৰিকা : কুইণ্টন ডি কক (উইকেটকীপাৰ), আইডেন মাৰ্ক্ৰাম (অধিনায়ক), ৰিয়ান ৰিকেলটন, ডেৱাল্ড ব্ৰুইছ, ডেভিড মিলাৰ, জেছন স্মিথ, মাৰ্কো জান্সেন, কেশৱ মহাৰাজ, কাগিছ’ ৰাবাডা, এনৰিচ নৰ্টজে, লুংগি ঙাংগিডি, কৰ্বিন বছ, জৰ্জ লিণ্ডে, ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছ, কুৱেনা ম্ফাকা ৷
কানাডা : দিলপ্ৰীত বাজৱা (অধিনায়ক), যুৱৰাজ সম্ৰা, নৱনীত ধলিৱাল, নিকোলাছ কিৰ্টন, শ্ৰেয়াছ মৌভা (উইকেটকীপাৰ), কানৱৰপাল তথগুৰ, জস্কৰণ সিং, সাদ বিন জাফৰ, শিৱম শৰ্মা, দিলান হেইলিগাৰ, কালিম ছানা, অংশ পেটেল, অজয়বীৰ হুণ্ডল, ৰবিন্দৰপাল সিং, হৰ্ষ থাকৰ ৷