টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ দ্বিতীয় দিনা সমুখ সমৰত লিপ্ত হ’ব ৬টা দল, জানক কেতিয়া আৰু ক’ত হ’ব মেচ ?
আজি নিউজীলেণ্ড আৰু আফগানিস্তান, ইংলেণ্ড আৰু নেপাল, শ্ৰীলংকা আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ।
Published : February 8, 2026 at 2:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত তিনিখন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত পুৱা ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় গ্ৰুপ ডিৰ আফগানিস্তান আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজৰ খেলখন ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত আফগানিস্তানে নিউজীলেণ্ডক ৮৪ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি নিউজীলেণ্ডৰ দৰে অভিজ্ঞ দল এটাক প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছিল ৷
এই মেচখন দুয়োটা দলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো গ্ৰুপ ডিক ‘গ্ৰুপ অৱ ডেথ’ বুলি কোৱা হৈছে, য'ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ এই গ্ৰুপৰ এটা ডাঙৰ দলে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ছুপাৰ ৮ পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ৷
আফগানিস্তান বনাম নিউজীলেণ্ডৰ বিশ্বকাপৰ দল
নিউজীলেণ্ড : মিচেল ছাণ্টনাৰ (অধিনায়ক), ফিন এলেন, মাইকেল ব্ৰেচৱেল, মাৰ্ক চেপমেন, ডেভন কনৱে, জেকব ডাফী, লকি ফাৰ্গুচন, মেট হেনৰী, কাইল জেমিছন, ডেৰিল মিচেল, জেমছ নিছাম, গ্লেন ফিলিপছ, ৰাচিন ৰবিন্দ্ৰ, টিম ছেইফাৰ্ট, ইছ ছ’ধি ৷
আফগানিস্তান : ৰছিদ খান (অধিনায়ক), নূৰ আহমদ, আব্দুল্লাহ আহমদজাই, চেদিকুল্লাহ অটল, ফজলহাক ফাৰুকী, ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজ, মহম্মদ ইছাক ৰহিমি, শ্বাহিদ উল্লাহ কমল, মহম্মদ নবী, গুলবাদিন নাইব, আজমতুল্লাহ উমৰজাই, মুজীব ওৰ ৰহমান, দৰৱিছ ৰছুলি, ইব্ৰাহিম জাদ্ৰাণ, জিয়া ওৰ ৰহমান শ্বৰীফি ৷
ইংলেণ্ড বনাম নেপাল : দ্বিতীয়খন মেচ
আজিৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন খেল মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত ইংলেণ্ড আৰু নেপালৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ গ্ৰুপ চি এই মেচখন আৰম্ভ হ’ব বিয়লি ৩:০০ বজাৰ পৰা ৷ এই মেচখনত ইংলেণ্ডৰ পক্ষত থকা সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ তেওঁলোকে এই ফৰ্মেটত যোৱা ১১খন সম্পূৰ্ণ মেচৰ ১০খনত জয়লাভ কৰিছে, আৰু শক্তিশালী বেটিং লাইন আপ আৰু উৎকৃষ্ট স্পিন বলিং কৰিছে ৷ যদি এই মেচখনত নেপাল জয়ী হ’বলৈ সক্ষম হয় তেন্তে সেয়া হ’ব ক্ৰিকেটৰ অলৌকিকতা ৷
ইংলেণ্ড বনাম নেপালৰ বিশ্বকাপৰ দল
নেপাল : ৰোহিত পৌডেল (অধিনায়ক), দিপেন্দ্ৰ সিং আইৰী, সন্দীপ লমিছানে, কুশল ভুৰটেল, আছিফ শ্বেখ, সন্দীপ জোৰা, আৰিফ শ্বেখ, বাছিৰ আহমেদ, সোমপাল কামি, কৰণ কে চি, নন্দন যাদৱ, গুলচন ঝা, ললিত ৰাজবংশী, শ্বেৰ মল্ল, লোকেশ বাম ৷
ইংলেণ্ড : হেৰী ব্ৰুক (অধিনায়ক), ৰেহান আহমেদ, জোফ্ৰা আৰ্চাৰ, টম বেণ্টন, জেকব বেথেল, জোছ বাটলাৰ, ছেম কাৰাণ, লিয়াম ড’ছন, বেন ডাকেট, উইল জেকছ, জেমী অভাৰটন, আদিল ৰছিদ, ফিল ছল্ট, জোছ টংগু, লুক উড ৷
শ্ৰীলংকা বনাম আয়াৰলেণ্ড : আজিৰ তৃতীয়খন মেচ
প্ৰতিযোগিতাখনৰ ষষ্ঠ আৰু দিনটোৰ তৃতীয়খন খেল আয়োজক শ্ৰীলংকা আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাছা ষ্টেডিয়ামত সন্ধিয়া ৭:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই খেলখন ৷
কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অতিক্ৰম কৰিব নোৱৰা দহ বছৰীয়া ধাৰাবাহিকতা ভংগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব শ্ৰীলংকাই ৷ অৱশ্যে চিন্তনীয় বিষয় হৈছে শেহতীয়াকৈ আৰ প্ৰেমদাছা ষ্টেডিয়ামত শ্ৰীলংকাৰ অভিলেখ ৷ শেহতীয়াকৈ ইংলেণ্ডে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত ৩-০ ত ক্লিন ছুইপ কৰি শ্ৰীলংকাৰ অসুবিধা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিছে ৷
ইফালে আয়াৰলেণ্ডে ইয়াক এক সুযোগ হিচাপে লয় ৷ ২০২৪ চনত তেওঁলোকে কোনো মেচত জয়ী হোৱা নাছিল যদিও এতিয়া দুৰ্বল দলৰ বিৰুদ্ধে একেৰাহে শৃংখলা জয় কৰাৰ পিছত নতুন শক্তিৰে আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ ডুবাইত শৃংখলা খেলিছিল, গতিকে শ্ৰীলংকাত যিদৰে পাব তাৰ দৰেই পৰিস্থিতি হ’ব পাৰে । পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ যাবলৈ আয়াৰলেণ্ডে শ্ৰীলংকা বা অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰিব লাগিব ৷ গতিকে এই মেচখন দুয়োটা দলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
শ্ৰীলংকা বনাম আয়াৰলেণ্ডৰ বিশ্বকাপৰ দল
শ্ৰীলংকা : দছুন শনাকা (অধিনায়ক), পথুম নিছাংকা, কামিল মিছাৰা, কুছাল মেণ্ডিছ, কামিন্দু মেণ্ডিছ, কুছাল জনীথ পেৰেৰা, চৰিথ আছালংকা, জনীথ লিয়ানেগে, পৱন ৰথনায়কে, ৱানিন্দ হাছাৰংগা, দুনিথ ৱেলালাগে, মহীশ থিকচন, দুষমন্ত ছ্ছাৰা, মথিছা পথিৰাণা, ঈশান মলিংগা ৷
আয়াৰলেণ্ড : পল ষ্টাৰলিং (অধিনায়ক), মাৰ্ক এডাইৰ, ৰছ এডাইৰ, বেন কেলিটজ, কাৰ্টিছ কেম্পাৰ, গেৰেথ ডেলানি, জৰ্জ ডক্ৰেল, মেথিউ হামফ্ৰেছ, জোছ লিটল, বেৰী মেককাৰ্থী, হেৰী টেক্টৰ, টিম টেক্টৰ, লৰ্কান টাকাৰ, বেন হোৱাইট, ক্ৰেগ ইয়ং ৷