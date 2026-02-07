ETV Bharat / sports

২০ টা দল ৫৫ খন মেচ এটা সপোন; কূটনৈতিক উত্তেজনাৰ মাজতে আজিৰ পৰা আৰম্ভ টি-২০ বিশ্বকাপ

৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৮ মাৰ্চলৈ ২০টা দলে ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ খেলপথাৰত টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ খিতাপ দখলৰ বাবে ৰণাংগনত নামিব ।

T20 WORLD CUP 2026
আই চি চি পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰা দলসমূহৰ অধিনায়কসকলে মুম্বাইত গ্ৰুপ ফটোগ্ৰাফৰ বাবে পোজ দিছে (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 7, 2026 at 10:25 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : কলম্বোৰ এছ এছ চি খেলপথাৰত শনিবাৰে পুৱা ১১ বজাত প্ৰথম বল পৰাৰ লগে লগে, হয়তো সৰ্বকালৰ আটাইতকৈ বিতৰ্কিত টি-২০ বিশ্বকাপ আৰম্ভ হ’ব ৷ কেৱল ভাৰতৰ খেলখন পাকিস্তানে বৰ্জন কৰাৰ ফলত প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে ৷

এই প্ৰতিযোগিতাখন তিনিটা ভেন্যুত ছটা দলৰ মাজত তিনিখন মেচৰে আৰম্ভ হ’ব ৷ কলম্বোৰ এছ এছ চি খেলপথাৰত পুৱা ১১ বজাত নেদাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানে খেলিব, আনহাতে দুবাৰৰ চেম্পিয়ন ৱেষ্ট ইণ্ডিজে বিয়লি ৩ বজাত কলকাতাৰ আইকনিক ইডেন গাৰ্ডেনত স্কটলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ’ব ৷ সন্ধিয়া ৭ বজাত আয়োজক ভাৰতে পুনৰুত্থানশীল আমেৰিকাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে খেলিব, তাৰ পূৰ্বে ৬ বজাত উদ্ধোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

সকলোৰে দৃষ্টি থাকিব মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত, কাৰণ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ যুৱ দলটোৱে আটাইতকৈ চুটি ফৰ্মেটত তৃতীয়টো কাপ জয় কৰি ইতিহাস ৰচনাৰ চেষ্টা চলাব ৷

টুৰ্ণামেণ্টৰ ফৰ্মেট পূৰ্বৰ সংস্কৰণৰ দৰেই হ’ব ৷ ২০টা দলক পাঁচটাকৈ দলৰ চাৰিটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ শীৰ্ষ দুটা দলে ২১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১ মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ছুপাৰ ৮লৈ আগবাঢ়িব আৰু তাৰ পিছত ৪ আৰু ৫ মাৰ্চত কলকাতা আৰু মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব ছেমি ফাইনেল ৷ অহা ৮ মাৰ্চত আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম আৰু পাকিস্তানে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে কলম্বোৰ প্ৰেমদাছা ষ্টেডিয়ামত ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

এই গ্ৰুপিঙে নিশ্চিত কৰে যে শীৰ্ষ আঠটা ৰেংকিঙৰ দল (ভাৰত, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড, শ্ৰীলংকা, পাকিস্তান, ইংলেণ্ড, আৰু নিউজীলেণ্ড)ৰ ছুপাৰ ৮ত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা ৯০ শতাংশতকৈ অধিক, যাৰ ফলত উত্তেজনা, ষ্টেডিয়াম আৰু ৰাজহ অব্যাহত থকাটো নিশ্চিত হয়, যদিহে সৰু দল, প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম বুলি ভবা কোনো দলে অঘটন সংঘটিত নকৰে ৷

ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচ :

ভাৰত বনাম পাকিস্তানৰ বিতৰ্কৰ বাবেই এই প্ৰতিযোগিতাখনে ইতিমধ্যে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে ৷ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত কলম্বোত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হ’বলগীয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ, ৰোমাঞ্চকৰ আৰু ব্যয়বহুল মেচখন পাকিস্তান চৰকাৰে বৰ্জনৰ ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই আয়োজকসকলক বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷

আই চি চিৰ নিয়ম অনুসৰি ভাৰতে কলম্বোলৈ যাত্ৰা কৰিব আৰু গ্ৰুপৰ তৃতীয়খন খেলৰ পৰা দুটা পইণ্ট লাভ কৰিব ৷ ইয়াৰ পিছতে নেদাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপৰ অন্তিমখন খেল আৰু ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথমখন ছুপাৰ ৮ মেচৰ বাবে আহমেদাবাদলৈ যাত্ৰা কৰিব ৷

২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ৱাৰ্ম আপ মেচৰ লগে লগে প্ৰতিযোগিতাখনৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে, প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কেইবাজনো প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷ উচ্চ স্ক’ৰ কৰা ৱাৰ্ম আপ মেচত ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৩০ ৰাণত পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে ঈশান কিষানে ২০টা বলত ৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ আফগানিস্তানে সহজেই স্কটলেণ্ড আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰে ৷ নেপাল আৰু ওমান দুয়োখনেই নিজৰ নিজৰ প্ৰস্তুতিমূলক মেচত আত্মবিশ্বাসীৰে জয়লাভ কৰে ৷

প্ৰতিযোগিতাখনৰ আয়োজক চহৰ হ’ল ভাৰতৰ মুম্বাই, আহমেদাবাদ, দিল্লী, কলকাতা, চেন্নাই আৰু শ্ৰীলংকাৰ কলম্বো আৰু কেণ্ডী ৷ এই স্থানসমূহৰ বেছিভাগেই স্পিন-ফ্ৰেণ্ডলী আৰু লাইটৰ তলত গ্ৰীপ প্ৰদান কৰে ৷

টুৰ্ণামেণ্টৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাদৰ :

ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা এই সংস্কৰণৰ অফিচিয়েল ব্ৰেণ্ড এম্বেছাদৰ ৷ ষ্টাৰ স্প’ৰ্টছ নেটৱৰ্কত লাইভ টেলিকাষ্ট কৰাৰ লগতে জিঅ’ হটষ্টাৰত লাইভ প্ৰচাৰ কৰা হ’ব মেচসমূহ ৷

২০২৬ চনৰ সংস্কৰণত ৯ খন সহযোগী ৰাষ্ট্ৰই অংশগ্ৰহণ কৰিব, ইটালী ইউৰোপৰ ৰকষ্টাৰ এণ্ট্ৰি হিচাপে পৰিগণিত হ’ব, যিয়ে আই চি চি ইউৰোপ আঞ্চলিক কোৱালিফায়াৰত স্কটলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ আন সৰু দলসমূহৰ ভিতৰত আছে কানাডা, আমেৰিকা, নেপাল, ওমান, ইউ এ ই, নেদাৰলেণ্ড, নামিবিয়া আৰু স্কটলেণ্ড, যি বাংলাদেশৰ ঠাই স্থান লাভ কৰিছিল, যাক আই চি চিয়ে ভাৰতৰ বাহিৰত খেল খেলৰ দাবী নাকচ কৰাৰ পিছত প্ৰতিযোগিতাখন বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷

এইবাৰৰ বিশ্বকাপ সন্দৰ্ভত বহু বিষয়ত আলোচনা কৰা হৈছে ৷ পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ বাহিৰেও আন বহু বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে— ৪০ জনতকৈ অধিক ভাৰতীয় মূলৰ খেলুৱৈৰ উপস্থিতি, স্পিন অভাৰ পেচৰ আধিপত্য, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আঘাতৰ সংগ্ৰাম, ৰোহিতৰ পৰা সূৰ্যকুমাৰলৈ ভাৰতীয় অধিনায়কত্ব, ২০ বছৰীয়া যুৱকৰ লগত ইংলেণ্ডৰ অগ্ৰগতি, বাণিজ্যিক ক্ষতি আৰু স্মাৰ্ট প্ৰযুক্তি ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম ৷

টি-২০ মেচসমূহ সাধাৰণতে লাইটৰ তলত দ্ৰুতগতিত আৰু ৰোমাঞ্চকৰ তিনি ঘণ্টাৰ খেলা হয় যদিও টি-২০ বিশ্বকাপৰ এই সংস্কৰণত বিয়লি আৰু পুৱাও মেচসমূহ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ বহু স্থানত কুঁৱলী কাৰক হ’ব, আনহাতে আইকনিক চেপাউক ষ্টেডিয়ামে স্পিনাৰৰ বাবে সৰ্বাধিক উইকেট দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বিশ্বৰ অন্যতম দীঘলীয়া নগৰীয়া উপকূল মেৰিনা বিচৰ পৰা মাত্ৰ কেইশ মিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই ষ্টেডিয়ামখন ১৯১৬ চনত উদ্বোধন হোৱা দ্বিতীয় আটাইতকৈ পুৰণি ষ্টেডিয়াম ৷

স্পিনাৰে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব :

বেছিভাগ দলেই উপমহাদেশীয় পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে আৰু এডাম জাম্পা, মিচেল ছাণ্টনাৰ, আদিল ৰছিদ, ৰছিদ খান আৰু ইশ সোধিৰ দৰে স্পিনাৰৰ লগতে ভাৰতীয় স্পিন ত্ৰিপুৰাৰ কুলদীপ যাদৱ, বৰুণ ধাৱান আৰু অক্ষৰ পেটেলৰ সৈতে নিজৰ স্পিন বিভাগক শক্তিশালী কৰিছে ৷

কেইবাজনো তাৰকা খেলুৱৈৰ অভাৱ অনুভৱ হ’ব :

কেইবাজনো তাৰকা খেলুৱৈয়ে অৱসৰ লৈছে ৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, ৰবীন্দ্ৰ জাডেজা, মিচেল ষ্টাৰক আৰু আন্দ্ৰে ৰাছেল ৷ আনহাতে আঘাতৰ বাবেও কেইবাজনো খেলুৱৈ টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ৷ আঘাতপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত আছে পেট কামিন্স, এডাম মিলনে, নবীন-উল-হক, টনি ডি জোৰ্জি, আৰু ড’নভান ফেৰেইৰা ৷ ভাৰতৰ দলৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে শুভমন গিল ৷ তেওঁক ফৰ্ম আৰু দলীয় ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে বাবে দলৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছিল ৷ তেওঁৰ সলনি দলত স্থান লাভ কৰা সঞ্জু চেমছনেও দুৰ্বল ফৰ্মৰ সৈতে যুঁজি আছে, যিয়ে নিৰ্বাচকসকলক চিন্তিত কৰি তুলিছে ৷

উত্তৰবিহীন এটা প্ৰশ্ন :

ষ্টিভ স্মিথে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলত স্থান লাভ কৰা নাছিল, ঠিক যেনেকৈ যশস্বী জয়ছোৱালে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰা নাছিল ৷ এই সকলো উত্থান-পতনৰ মাজতো টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬খন হাই-ড্ৰামা, হাই-অক্টেন, হাই-পাৰফৰ্মেন্স এফেয়াৰ হ’ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, প্ৰতিযোগিতাখনক ৫৫ দিনীয়া ব্লকবাষ্টাৰ ইভেণ্ট হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সকলো উপাদান থাকিব, কিন্তু এটা প্ৰশ্ন এতিয়াও উত্তৰহীন হৈ আছে – ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে মেচখনত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছতো যদি পাকিস্তানে নকআউট ৰাউণ্ডত মেন ইন ব্লুৰ মুখামুখি হয় তেন্তে কি কৰিব ?

লগতে পঢ়ক : টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬: বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন ভাৰত, প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হৰ্ষিত ৰাণা

ভাৰত-পাকিস্তানৰ খেল : আই চি চিয়ে যি ক’ব সেয়াই মানি ল'ব বি চি চি আয়ে

শ্ৰীলংকাত উপস্থিত পাক দল: আই চি চিলৈ এতিয়াও পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা নাই পি চি বিয়ে

TAGGED:

DIPLOMATIC TENSIONS T20 WORLD CUP
20 TEAM IN T20 WORLD CUP
IND VS PAK
ইটিভি ভাৰত অসম
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.