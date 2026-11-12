বড়োলেণ্ড শ্বহীদসকলৰ সোঁৱৰণত বৰমাত আৰম্ভ স্বৰ্ণ কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা
বড়োলেণ্ড শ্বহীদসকলৰ সোঁৱৰণত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বৰমা জুলী মৈদানত আৰম্ভ হৈছে স্বৰ্ণ কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৪১৯ গৰাকী শ্বহীদ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনা ।
Published : November 12, 2026 at 9:55 PM IST
বাক্সা: বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ২৩ নৱেম্বৰলৈ বড়োলেণ্ড শ্বহীদসকলৰ সোঁৱৰণত বৰমা জুলী মৈদান খেলপথাৰত 'স্বৰ্ণ কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা' আৰম্ভ হৈছে । বিটিচিৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য (ই এম) লোমশ্ৰাও দৈমাৰীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ।
মুঠ ২০ টা আগশাৰীৰ ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভণিৰ দিনা অবিভক্ত বাক্সা জিলাৰ শ্বহীদ পৰিয়ালসমূহক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৪১ নং মানাহ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক থানেশ্বৰ বসুমতাৰী, ৪২ নং বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম, পৰিষদীয় সমষ্টিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আগষ্টাছ টিগ্গাৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ সভাপতি-সম্পাদক আৰু বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
উদ্বোধনী খেলখন তামুলপুৰ এফ চি আৰু বৰমা ইউনাইটেড স্প’ৰ্টছ ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়। খেলখনত তামুলপুৰ এফ চিয়ে বৰমা ইউনাইটেড স্প’ৰ্টছ ক্লাবক পৰাস্ত কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে । পৰৱৰ্তী খেলসমূহ সন্ধিয়াৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত সময়সূচী অনুসৰি অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি আয়োজক সমিতিয়ে জানিবলৈ দিছে । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা কাৰ্যবাহী সদস্য লোমশ্ৰাও দৈমাৰীকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে ।
প্ৰতিযোগিতাখনি উদ্বোধন কৰি লোমশ্ৰাও দৈমাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বিটিচি চৰকাৰে ক্ৰীড়াৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । বিটিচিৰ প্ৰতিখন জিলাৰ ক্ৰীড়া সংগঠকসকলক পাঁচ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব ।"
আনহাতে, বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি হিতেশ বসুমতাৰীয়ে কয়, "আজি আমি বড়োলেণ্ড আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা ৪১৯ গৰাকী লোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ । প্ৰতিবছৰে শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰি আহিছোঁ । বিটিচি চৰকাৰে এই প্ৰতিযোগিতাখন পৰিচালনা কৰিবলৈ আমাক ২৫ লাখ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিছে ।"