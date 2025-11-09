অৱশেষত সূৰ্যকুমাৰৰ হাতলৈ আহিল ট্ৰফী, পুনৰ অপমানিত মহছিন নকভি
এছিয়া কাপ জয়ৰ এমাহ পাৰ হৈ গ'ল । ভাৰতৰ হাতলৈ অহা নাই ট্ৰফী । সূৰ্যকুমাৰে পৰোক্ষভাৱেই এ চি চিৰ সভাপতিক কৰিলে সমালোচনা ।
Published : November 9, 2025 at 4:01 PM IST
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল টি-২০ শৃংখলা । এই শৃংখলাত ২-১ ত ভাৰত জয়ী হৈছে । টি-২০ শৃংখলা জয়ৰ পাছতে এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী সন্দৰ্ভত এক প্ৰশ্নক লৈ পৰোক্ষভাৱে পাকিস্তানৰ মহছিন নকভিক ঠাট্টা কৰে ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে । ভাৰতৰ এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী দখল কৰি বহি আছে নকভিয়ে ।
এছিয়া কাপ ২০২৫ চনৰ ট্ৰফী বিতৰ্কক লৈ ভাৰতৰ টি-২০ৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে পৰোক্ষভাৱে মন্তব্য কৰি কয় যে অৱশেষত ট্ৰফীটো হাতত লৈ বৰ ভাল লাগিছে । গাব্বাত অনুষ্ঠিত পঞ্চম আৰু অন্তিমখন খেল বৰষুণৰ বাবে বাতিল হোৱাৰ পিছতে তেওঁ এই মন্তব্য কৰে । এছিয়া কাপ জয় কৰাৰ পিছত অধিনায়ক হিচাপে ট্ৰফী লাভ নকৰা সূৰ্যৰ হাতত এতিয়া প্ৰথমটো ট্ৰফী আছে, যিটো তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়া শৃংখলা জয় কৰাৰ পিছত লাভ কৰিছে ।
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆— BCCI (@BCCI) November 8, 2025
Congratulations #TeamIndia on winning the 5⃣-match T20I series in Australia. 🇮🇳#AUSvIND pic.twitter.com/rCg6RusMtd
মেচৰ পিছৰ সংবাদমেলত সূৰ্যকুমাৰে কয়, "অৱশেষত ট্ৰফীটো স্পৰ্শ কৰি বৰ ভাল লাগিল । শৃংখলা জয় কৰাৰ পিছত মোক ট্ৰফী উপহাৰ দিয়াৰ সময়ত মই হাতত লৈ সেইটো অনুভৱ কৰিছিলো । কিছুদিন পূৰ্বে ভাৰতলৈ আন এক ট্ৰফী আহিছিল । আমাৰ মহিলা দলটোৱেও বিশ্বকাপ জয় কৰিছে । সেই ট্ৰফীও ঘৰলৈ আহিছে । এয়া বৰ ভাল অনুভৱ আৰু এই ট্ৰফীও স্পৰ্শ কৰি ভাল লাগিছে ।"
উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ পাছত ভাৰতে একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে ট্ৰফী লাভ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে এ চি চিৰ সভাপতি তথা পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰী মহছিন নকভিয়ে এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত জয়লাভ কৰি ভাৰতক ট্ৰফী প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই ডুবাইৰ এ চি চিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি তেওঁৰ হাতৰ পৰা ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰতীয় দলটোক জোৰ দি আহিছে ।
ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ ৰাজনৈতিক সম্পর্কৰ অৱনতি হোৱাৰ বাবে এছিয়া কাপৰ সময়ত ভাৰতে পাকিস্তানী দলৰ সৈতে হাত মিলাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে মহছিন নকভিৰ পৰা ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈও অস্বীকাৰ কৰে । এই সমগ্ৰ নাটকৰ আৰম্ভণি ইয়াৰ পৰাই হৈছিল । এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াত জয়লাভ কৰাৰ পাছত সূৰ্যকুমাৰে নিজৰ দলটোক প্ৰশংসা কৰা দেখা গৈছে ।
তেওঁ কয়, "মই অতি সৌভাগ্যৱান যে মোৰ ওচৰত বিভিন্ন দক্ষতা থকা ল'ৰা আছে । তেওঁলোকে দলটোৰ বাবে ভিন্ন ধৰণে অৱদান আগবঢ়ায় । আমি যেতিয়া বলিং, বেটিং, ফিল্ডিঙৰ কথা কওঁ তেতিয়া আপোনালোক খেলপথাৰত বহুত এনাৰ্জি দেখিব পাৰে । যেতিয়া তেওঁলোক একেলগে খেলপথাৰত থাকে, তেতিয়া মানুহে ইয়াক উপভোগ কৰে ।"
লগতে পঢ়ক :এছিয়া কাপ ট্ৰফী বিতৰ্ক: বিষয়টো সমাধানৰ বাবে আই চি চিয়ে গঠন কৰিছে কমিটী