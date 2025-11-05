অসম ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক টচেন বড়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন

অসম ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক টচেন বড়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন
কিংবদন্তি ফুটবলাৰ, অসম ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক, প্ৰি-অলিম্পিয়ান টচেন বড়াৰ সোঁৱৰণত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমন্ত্ৰণমূলক দিবা-নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ।
Published : November 5, 2025 at 2:47 PM IST
ডিব্ৰুগড়: ৰাজ্যৰ কিংবদন্তি ফুটবলাৰ তথা অসম ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক টচেন বড়াৰ সোঁৱৰণত প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে আমন্ত্ৰণমূলক দিবা-নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নাহৰকটীয়াত ১৯৫০ চনত ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা অলিম্পিয়ান তথা প্ৰখ্যাত ফুটবল খেলুৱৈ প্ৰয়াত টচেন বড়াৰ সোঁৱৰণত তেওঁৰ জন্মস্থান নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম বাৰ্ষিক আন্তঃক্লাৱ আমন্ত্ৰণমূলক দিবা নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ।
সৰুৰে পৰা ফুটবলৰ প্ৰতি অগাধ ভালপোৱা থকা টচেন বড়াই বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰাই ফুটবল খেলিছিল । কটনত অধ্যয়ন কৰি থকা সময়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফুটবল দলৰ কেপ্টেইনৰ দায়িত্ব লৈছিল তেওঁ । জনপ্ৰিয় ফুটবল ক্লাৱ মহাৰণা ক্লাৱৰ হৈ টচেন বড়াই প্ৰথম প্ৰি-অলিম্পিয়ান খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁ ১৯৭২ চনত ৰাচিয়া , ৰেংগুন আদিত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সুনাম অৰ্জন কৰিছিল ।
অসম ফুটবল দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব লৈছিল টচেন বড়াই । তেওঁ সন্তোষ ট্ৰফীত ৭ বাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তিনিবাৰ কেপ্টেইনৰ দায়িত্ব গ্ৰহন কৰিছিল । ফুটবল খেলুৱৈ হিচাপে দেশ আৰু ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা টচেন বড়াই অসম পুলিচ, অইল, সাৰ কাৰখানা ফুটবল দল, ইলেভেন ষ্টাৰ ফুটবল দলৰ প্ৰশিক্ষক আছিল । তেওঁ প্ৰশিক্ষক হিচাপে থাকোঁতেই অসম পুলিচ ফুটবল দলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল ।
অসম ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীৰ প্ৰথমটো প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন:
প্ৰি-অলিম্পিয়ান খেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ৰাচিয়া, ৰেংগুন আদিত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জনপ্ৰিয় হৈ পৰা অসম ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীৰ প্ৰথমটো প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয় । তেওঁ সোঁৱৰণত প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত কৰা আমন্ত্ৰণমূলক দিবা-নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ পূৰ্বে উন্মোচন কৰা হয় প্ৰতিমূৰ্তিটো । নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে নাহৰকটীয়া ৰাঙলী পথাৰত অৱস্থিত প্ৰয়াত টচেন বড়াৰ সমাধিস্থলৰ সমীপতে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এটি প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে ।
ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ বাৰটা ফুটবল দলৰ অংশগ্ৰহণ:
ৰাজ্যৰ কিংবদন্তি ফুটবলাৰ তথা অসম ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক টচেন বড়াই ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়াই যোৱা অৱদান নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে মঙলবাৰৰ পৰা নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম বাৰ্ষিক আন্তঃক্লাৱ আমন্ত্ৰণমূলক দিবা-নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনিত এন এফ ৰে'লৱে, এছ এছ বি, অইল ইণ্ডিয়া, অসম পুলিচ, বাৰেকুৰি, চিৰাং, কাকপথাৰকে আদি কৰি ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ বাৰটা ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
উদ্বোধনী খেলখন নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থা আৰু তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰী ফুটবল ক্লাৱৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় । অতি উত্তেজনামূলক প্ৰতিযোগিতাখনত বাৰেকুৰী ফুটবল দলক নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ দলে ৫-০ গ'লৰ বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । নাহৰকটীয়া দলৰ ৰাহুল শইকীয়াই খেলখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে ।
নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়,"টচেন বড়া নাহৰকটীয়াৰে নহয় অসমৰে এজন সুযোগ্য সন্তান আছিল । তেখেত প্ৰথম অসমীয়া যি ভাৰতীয় দলত খেলিবলৈ গৈছিল । তেখেত যোৱা বছৰ যেতিয়া ঢুকাইছিল তেতিয়া ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে বিদায় দিয়া হৈছিল । তেখেত যিহেতু ফুটবল খেলুৱৈ গতিকে তেওঁক ফুটবলৰ মাজেৰেই জীয়াই ৰাখিব লাগিব ।"