ETV Bharat / sports

খেলপথাৰতেই খেলুৱৈৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত শ্ৰীলংকাৰ প্ৰশিক্ষকৰ মৃত্যু

শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক কুছাল মেণ্ডিছৰ স্কুলীয়া দিনত মেণ্টৰ আছিল নিহত প্ৰশিক্ষকগৰাকী ।

SRI LANKA COACH PASSES AWAY
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলম্বো (শ্ৰীলংকা): ক্ৰিকেটক ভদ্ৰলোকৰ খেল বুলি কোৱা হয় যদিও কেতিয়াবা খেলপথাৰত সংঘটিত কিছুমান অবাঞ্চিত ঘটনাই ক্ৰীড়ানুৰাগীক হতচকিত কৰে । তেনে এক ঘটনাই কলম্বোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ।

অহা ১৫ আগষ্টৰ পৰা শ্ৰীলংকাত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হ'ব দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল । ইয়াৰ পূৰ্বেই শ্ৰীলংকাৰ এখন ক্ৰিকেট মেচত দুটা দলৰ মাজত হোৱা কাজিয়াৰ বাবেই এগৰাকী ৬২ বছৰীয়া প্ৰশিক্ষকে প্ৰাণ হেৰুৱালে ।

এই প্ৰশিক্ষকগৰাকী এসময়ত শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক কুছাল মেণ্ডিছৰ স্কুলীয়া দিনত মেণ্টৰ আছিল । বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে,যোৱা সোমবাৰে প্ৰশিক্ষক সুমিথ ফাৰ্ণাণ্ডোক আক্ৰমণ কৰাৰ সন্দেহত এজন ১৭ বছৰীয়া স্কুলীয়া খেলুৱৈক জিম্মাত লোৱা হৈছে । মঙলবাৰে কলম্বো আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁক ১৭ আগষ্টলৈকে শিশু পৰীক্ষামূলক জিম্মাত ৰখা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে ।

আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে,যোৱা ৮ আগষ্টত দুগৰাকী খেলুৱৈৰ মাজত খোৱাপানীক লৈ তীব্ৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল । ইয়াৰ পিছতেই প্ৰশিক্ষকগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসালয়তে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে ফাৰ্নাণ্ডোৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য যে ফাৰ্ণাণ্ডোৱে কলম্বোৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল মৰাটুৱাৰ প্ৰিন্স অৱ ৱেলছ কলেজৰ প্ৰশিক্ষ আছিল । তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক কাৰ্যকালত দেশৰ আন কিছুমান শীৰ্ষ ক্ৰিকেটাৰৰ উপৰি স্কুলীয়া দিনত শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক কুছাল মেণ্ডিছক মেণ্টৰিং কৰিছিল । পিছলৈ তেওঁ ব্লুমফিল্ড ক্ৰিকেট এণ্ড এথলেটিক ক্লাবৰ কিউৰেটৰ হিচাপেও কাম কৰে । এই ক্লাবটোৱে শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

শ্ৰীলংকা মিৰ’ৰত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ হৈছে যে প্ৰথমজনে পানীৰ টেপত পানী উপলব্ধ নহয় বুলি গম পোৱাৰ পিছত খেলুৱৈ আৰু ক্লাবৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় । প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতিৰে কোৱা হৈছে , "সন্দেহজনক লোকজন ছিডুৱাৰ লিয়ানাগেমুল্লাৰ বাসিন্দা । প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি খেলপথাৰত প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা সন্দেহযুক্ত লোকজনকে ধৰি ক্ৰিকেটাৰৰ এটা দলে পানীৰ টেপলৈ গৈ পানী খাবলৈ গৈছিল যদিও পানী উপলব্ধ নহয় বুলি জানিব পাৰে ।" প্ৰতিবেদন অনুসৰি খেলুৱৈ আৰু ক্লাবৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ মাজত কাজিয়া সংঘটিত হয় । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, কৰ্মচাৰীজনে এজন খেলুৱৈক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ।

লগতে পঢ়ক:ভাৰত-শ্ৰীলংকা টেষ্ট শৃংখলা; নতুন অৱতাৰত পুনৰ ভুমুকি আজিংক্য ৰাহানেৰ

সৌৰভ গাংগুলী আৰু তেওঁৰ পত্নী ডোনাক হত্যাৰ ভাবুকি, আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত

TAGGED:

শ্ৰীলংকা
ইটিভি ভাৰত অসম
কুছাল মেণ্ডিছ
SRI LANKA COACH SUMITH FERNANDO
SRI LANKA COACH PASSES AWAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.