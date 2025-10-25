এসময়ত স্বাস্থ্যৰক্ষাৰ বাবে দৌৰিছিল; এইগৰাকী গৃহিণীয়ে টাৱাঙত জিনিলে ৪২ কি:মি: মাৰাথন

এসময়ত স্বাস্থ্যৰক্ষাৰ বাবে দৌৰিছিল; এইগৰাকী গৃহিণীয়ে টাৱাঙত জিনিলে ৪২ কি:মি: মাৰাথন
টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনত চৰ্চাত এক দম্পতী । সেনাবাহিনীৰ পৰা অৱসৰৰ পিছতো পত্নীক সাজু কৰিলে মাৰাথনৰ বাবে ।
Published : October 25, 2025 at 10:39 AM IST
তেজপুৰ : শৰীৰ সুস্থ ৰাখিবলৈ হ'লে শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । এই অভ্যাস সকলোৰে ক্ষেত্ৰত খাটে । আনহাতে, দেশৰ নাৰীশক্তি বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে । সেয়া লাগিলে কৰ্মতে হওক বা অন্য দিশত । খেলা-ধূলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শৰীৰ চৰ্চালৈকে সকলোতে আগবাঢ়ি গৈছে আজিৰ নাৰী ।
টাৱাং মাৰাথনত চৰ্চাত এক দম্পতী
আজি আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ এহাল বিশেষ দম্পতীৰ বিষয়ে । তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে খেলকো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাধান্য দি আহিছে । তাৰে ভিতৰত বিশেষ হৈছে এইগৰাকী মহিলা, যিয়ে ঘৰুৱা কাম-কাজৰ সমান্তৰালকৈ নিজকে সুস্থ ৰখাৰ বাবে কৰি গৈছে কঠোৰ শাৰীৰিক অনুশীলন ।
কেৱল সেয়াই নহয়, শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে এসময়ত দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা এইগৰাকী মহিলাই এতিয়া সম্পূৰ্ণ মাৰাথনত লাভ কৰিছে এটাৰ পিছত আনটো সফলতা । অৱশ্যে তেওঁৰ এই সফলতাৰ আঁৰত স্বামীৰ অৱদানো কোনোগুণে কম নহয় ।
পতি-পত্নী দুয়োৰে সফলতা
তৃতীয় পৰ্যায়ৰ টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰি চৰ্চাৰ বিষয় হৈছে এই দম্পতীটো । পতি-পত্নী দুয়োৱে টাৱাং মাৰাথনত লাভ কৰিছে সফলতা । প্ৰথমতে স্বামী, তাৰ পিছত পত্নী । দুয়োৱে জিনিছে টাৱাং মাৰাথন ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰে ইয়াৰ অন্তৰালত থকা কাহিনী । দুয়োগৰাকীয়ে প্ৰথম আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় একেটা শাখাতে । গজৰাজ ক'ৰ্পছৰ জি অ' চি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল গম্ভীৰ সিঙে দয়োকে পুৰস্কৃত কৰে ।
৪৭ বছৰতো দুৰন্ত গতি
নাম হৈছে তেওঁৰ সৰস্বতী ৰায়, বয়স ৪৭ বছৰ । এগৰাকী সফল গৃহিণী তেওঁ । বিগত সময়ছোৱাত ৰোগাক্ৰান্ত শৰীৰৰ বাবে বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল । কিন্তু সেই সময়ত তেওঁৰ সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত স্বামীয়ে তেওঁক শাৰীৰিক অনুশীলন আৰু দৌৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে ।
টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনত ৪২ কিলোমিটাৰ সম্পূৰ্ণ মাৰাথনত মহিলাৰ শাখাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে সৰস্বতীয়ে । লাভ কৰিছে তিনি লাখ টকাৰ নদগ ধনৰ পুৰস্কাৰ ।
স্বামীয়ে দিছিল অনুপ্ৰেৰণা
আনহাতে, স্বামী প্ৰমোদ ৰায় হৈছে অসম ৰাইফলছৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন হাবিলদাৰ । বৰ্তমান তেওঁ ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ টাৱাঙত কৰ্মৰত । ছুটীৰ সময়ত পত্নীক দৌৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া স্বামীয়ে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে ।
নিজৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত সৰস্বতী ৰায়ে কয়, "মোৰ সেই সময়ত বয়স ৩৭ বছৰ । অসুস্থ হৈ আছিলো । বহু চিকিৎসকক দেখুৱাইছিলো, কিন্তু ভাল পোৱা নাছিলো । তাৰ পিছত স্বামীয়ে মোক দৌৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে । মোৰ ঘৰ পশ্চিমবংগৰ দাৰ্জিলিঙৰ কালিমপঙত ।"
১০ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত সফলতা
দাৰ্জিলিং আৰু টাৱাঙত দৌৰাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যৰ কথা উল্লেখ কৰি সৰস্বতীয়ে কয়, "দাৰ্জিলিঙৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ৬ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত দৌৰা আৰু টাৱাঙৰ ১০ হাজাৰ ফুট উচ্চতাৰ মাজত ভীষণ ব্যৱধান আছে । ইয়াৰ পূৰ্বে মই টাটা মুম্বাই মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰি সফল হওঁ । তাৰ পিছত মই এই অতি উচ্চতাৰ টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰো ।"
স্বাস্থ্যৰক্ষাৰ বাবে স্বামীয়ে দিছিল দৌৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা
আনহাতে, তেওঁৰ স্বামী প্ৰমোদ ৰায়ে কয়, "মই ভাৰতীয় সেনাত আছিলো । ২৪ বছৰ কাম কৰি অৱসৰ লওঁ । এতিয়া সেনাৰ ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ টাৱাঙত কাম কৰি আছো । মোৰ পত্নী যেতিয়া ৩৭ বছৰ বয়সত আছিল, ল'ৰা-ছোৱালী সৰু আছিল তেতিয়া বেছি সময় অসুখত ভুগি আছিল । বহু চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰোৱাৰ পিছত ভাল নোপোৱাত মই মোৰ দৰে শাৰীৰিক অভ্যাস কৰোৱাৰ চিন্তা কৰো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দুমাহৰ ছুটীত ঘৰলৈ আহি পুৱা দৌৰাবলৈ লৈ যাওঁ । মই যি অভ্যাস কৰালোঁ মোৰ ছুটী শেষ হোৱাৰ পিছতো তেওঁ সেই অভ্যাস একেৰাহে কৰি থাকিল । তাৰে ফলত টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনত ৪২ কিলোমিটাৰ দৌৰি এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে ।"
নাৰী সমাজৰ বাবে আদৰ্শ সৰস্বতী ৰায়
কিন্তু কেনেকৈ সময় উলিয়াইছিল তেওঁ ? এই সন্দৰ্ভত সৰস্বতী ৰায়ে কয়, "মোৰ ল'ৰা-ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল । বৰ্তমান ল'ৰাও ৫ জি আৰত টাৱাঙত কৰ্মৰত ।"
আনহাতে, মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, "মোৰ বয়স ৪৭ বয়স যদিও এই সাফল্য লাভ কৰিছো । গতিকে সকলোকে অলপ সময় উলিয়াই এই ধৰণৰ অভ্যাস কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"