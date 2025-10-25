ETV Bharat / sports

এসময়ত স্বাস্থ্যৰক্ষাৰ বাবে দৌৰিছিল; এইগৰাকী গৃহিণীয়ে টাৱাঙত জিনিলে ৪২ কি:মি: মাৰাথন

টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনত চৰ্চাত এক দম্পতী । সেনাবাহিনীৰ পৰা অৱসৰৰ পিছতো পত্নীক সাজু কৰিলে মাৰাথনৰ বাবে ।

Tawang marathon
টাৱাং মাৰাথনত সফলতা সফলতা এক দম্পতীৰ (ETV Bharat Assam)
তেজপুৰ : শৰীৰ সুস্থ ৰাখিবলৈ হ'লে শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । এই অভ্যাস সকলোৰে ক্ষেত্ৰত খাটে । আনহাতে, দেশৰ নাৰীশক্তি বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে । সেয়া লাগিলে কৰ্মতে হওক বা অন্য দিশত । খেলা-ধূলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শৰীৰ চৰ্চালৈকে সকলোতে আগবাঢ়ি গৈছে আজিৰ নাৰী ।

টাৱাং মাৰাথনত চৰ্চাত এক দম্পতী

আজি আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ এহাল বিশেষ দম্পতীৰ বিষয়ে । তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে খেলকো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাধান্য দি আহিছে । তাৰে ভিতৰত বিশেষ হৈছে এইগৰাকী মহিলা, যিয়ে ঘৰুৱা কাম-কাজৰ সমান্তৰালকৈ নিজকে সুস্থ ৰখাৰ বাবে কৰি গৈছে কঠোৰ শাৰীৰিক অনুশীলন ।

এসময়ত স্বাস্থ্যৰক্ষাৰ বাবে দৌৰিছিল; এইগৰাকী গৃহিণীয়ে টাৱাঙত জিনিলে ৪২ কিঃমিঃ মাৰাথন (ETV Bharat Assam)

কেৱল সেয়াই নহয়, শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে এসময়ত দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা এইগৰাকী মহিলাই এতিয়া সম্পূৰ্ণ মাৰাথনত লাভ কৰিছে এটাৰ পিছত আনটো সফলতা । অৱশ্যে তেওঁৰ এই সফলতাৰ আঁৰত স্বামীৰ অৱদানো কোনোগুণে কম নহয় ।

পতি-পত্নী দুয়োৰে সফলতা

তৃতীয় পৰ্যায়ৰ টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰি চৰ্চাৰ বিষয় হৈছে এই দম্পতীটো । পতি-পত্নী দুয়োৱে টাৱাং মাৰাথনত লাভ কৰিছে সফলতা । প্ৰথমতে স্বামী, তাৰ পিছত পত্নী । দুয়োৱে জিনিছে টাৱাং মাৰাথন ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰে ইয়াৰ অন্তৰালত থকা কাহিনী । দুয়োগৰাকীয়ে প্ৰথম আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় একেটা শাখাতে । গজৰাজ ক'ৰ্পছৰ জি অ' চি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল গম্ভীৰ সিঙে দয়োকে পুৰস্কৃত কৰে ।

Tawang marathon
টাৱাং মাৰাথনত সফলতা সফলতা এক দম্পতীৰ (ETV Bharat Assam)

৪৭ বছৰতো দুৰন্ত গতি

নাম হৈছে তেওঁৰ সৰস্বতী ৰায়, বয়স ৪৭ বছৰ । এগৰাকী সফল গৃহিণী তেওঁ । বিগত সময়ছোৱাত ৰোগাক্ৰান্ত শৰীৰৰ বাবে বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল । কিন্তু সেই সময়ত তেওঁৰ সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত স্বামীয়ে তেওঁক শাৰীৰিক অনুশীলন আৰু দৌৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে ।

টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনত ৪২ কিলোমিটাৰ সম্পূৰ্ণ মাৰাথনত মহিলাৰ শাখাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে সৰস্বতীয়ে । লাভ কৰিছে তিনি লাখ টকাৰ নদগ ধনৰ পুৰস্কাৰ ।

স্বামীয়ে দিছিল অনুপ্ৰেৰণা

আনহাতে, স্বামী প্ৰমোদ ৰায় হৈছে অসম ৰাইফলছৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন হাবিলদাৰ । বৰ্তমান তেওঁ ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ টাৱাঙত কৰ্মৰত । ছুটীৰ সময়ত পত্নীক দৌৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া স্বামীয়ে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে ।

নিজৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত সৰস্বতী ৰায়ে কয়, "মোৰ সেই সময়ত বয়স ৩৭ বছৰ । অসুস্থ হৈ আছিলো । বহু চিকিৎসকক দেখুৱাইছিলো, কিন্তু ভাল পোৱা নাছিলো । তাৰ পিছত স্বামীয়ে মোক দৌৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে । মোৰ ঘৰ পশ্চিমবংগৰ দাৰ্জিলিঙৰ কালিমপঙত ।"

Tawang marathon
টাৱাং মাৰাথনত উপস্থিত দৰ্শক (ETV Bharat Assam)

১০ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত সফলতা

দাৰ্জিলিং আৰু টাৱাঙত দৌৰাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যৰ কথা উল্লেখ কৰি সৰস্বতীয়ে কয়, "দাৰ্জিলিঙৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ৬ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত দৌৰা আৰু টাৱাঙৰ ১০ হাজাৰ ফুট উচ্চতাৰ মাজত ভীষণ ব্যৱধান আছে । ইয়াৰ পূৰ্বে মই টাটা মুম্বাই মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰি সফল হওঁ । তাৰ পিছত মই এই অতি উচ্চতাৰ টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰো ।"

স্বাস্থ্যৰক্ষাৰ বাবে স্বামীয়ে দিছিল দৌৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা

আনহাতে, তেওঁৰ স্বামী প্ৰমোদ ৰায়ে কয়, "মই ভাৰতীয় সেনাত আছিলো । ২৪ বছৰ কাম কৰি অৱসৰ লওঁ । এতিয়া সেনাৰ ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ টাৱাঙত কাম কৰি আছো । মোৰ পত্নী যেতিয়া ৩৭ বছৰ বয়সত আছিল, ল'ৰা-ছোৱালী সৰু আছিল তেতিয়া বেছি সময় অসুখত ভুগি আছিল । বহু চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰোৱাৰ পিছত ভাল নোপোৱাত মই মোৰ দৰে শাৰীৰিক অভ্যাস কৰোৱাৰ চিন্তা কৰো ।"

তেওঁ লগতে কয়, "দুমাহৰ ছুটীত ঘৰলৈ আহি পুৱা দৌৰাবলৈ লৈ যাওঁ । মই যি অভ্যাস কৰালোঁ মোৰ ছুটী শেষ হোৱাৰ পিছতো তেওঁ সেই অভ্যাস একেৰাহে কৰি থাকিল । তাৰে ফলত টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনত ৪২ কিলোমিটাৰ দৌৰি এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে ।"

Tawang marathon
টাৱাং মাৰাথনৰ এক দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

নাৰী সমাজৰ বাবে আদৰ্শ সৰস্বতী ৰায়

কিন্তু কেনেকৈ সময় উলিয়াইছিল তেওঁ ? এই সন্দৰ্ভত সৰস্বতী ৰায়ে কয়, "মোৰ ল'ৰা-ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল । বৰ্তমান ল'ৰাও ৫ জি আৰত টাৱাঙত কৰ্মৰত ।"

আনহাতে, মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, "মোৰ বয়স ৪৭ বয়স যদিও এই সাফল্য লাভ কৰিছো । গতিকে সকলোকে অলপ সময় উলিয়াই এই ধৰণৰ অভ্যাস কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক :সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১০ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত দৌৰা এগৰাকী ৭৬ বছৰীয়া দূৰন্ত তৰুণ
লগতে পঢ়ক :গোগামুখত আৰম্ভ তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫

