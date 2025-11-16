ETV Bharat / sports

ভাৰতক প্ৰথমখন টেষ্টত পৰাস্ত কৰিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই; WTCৰ পইণ্ট তালিকাত ডাঙৰ পৰিবৰ্তন

কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত অনুষ্ঠিত হোৱা দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰথম টেষ্টত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভাৰতক ৩০ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ।

IND vs SA 1st Test
ভাৰতক পৰাস্ত কৰিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 16, 2025 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত অনুষ্ঠিত হোৱা দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভাৰতক ৩০ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷ তৃতীয় দিনা জয়ী হ’বলৈ ভাৰতক ১২৪ ৰাণৰ প্ৰয়োজন হৈছিল যদিও আলহী দলৰ বলাৰসকলে আয়োজক দলটোক আগবাঢ়ি যোৱাত বাধা দি ভাৰতক দ্বিতীয় ইনিংছ মাত্ৰ ৯৩ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল ৷

ভাৰতৰ দ্বিতীয় ইনিংছত সৰ্বাধিক স্ক’ৰ কৰে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ (৩১) আৰু অক্ষৰ পেটেলে (২৬) ৷ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ সৰ্বাধিক উইকেট দখল কৰি ছাইমন হাৰ্মাৰে ৪টা উইকেট দখল কৰে ৷ কেশৱ মহাৰাজ আৰু জনছনে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে আৰু এডম মাৰ্ক্ৰামে এটা উইকেট দখল কৰে ৷ মেচৰ পূৰ্বে শুভমন গিলক আঘাতৰ বাবে দলৰ পৰা বাহিৰ কৰা হয় ৷

প্ৰথম ইনিংছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ১৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত ১৮৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৩০ ৰাণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংছত অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাৰ অপৰাজিত ৫১ ৰাণৰ সহায়ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ১৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু কঠিন খেলপথাৰত ভাৰতক ১২৪ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে ৷

ভাৰতীয় বেটছমেন ফ্লপ

১২৪ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি ভাৰতৰ বেটিং আৰম্ভণিৰে পৰাই স্তব্ধ হৈ পৰে, জয়ছোৱাল (০), ৰাহুল (১), জুৰেল (১৬), অধিনায়ক পন্ত (২) আৰু জাদেজা (১৮) আটাইকেইজনেই দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ব্যৰ্থ হয় ৷ ইয়াৰ ফলত ভাৰতীয় বেটছমেনসকলে সৰু টাৰ্গেটটো খেদিবলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ এই আকৰ্ষণীয় জয়ৰ জৰিয়তে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই দুখন মেচৰ শৃংখলাত ১-০ ত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ ২২ নৱেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব এই শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচ, য’ত ভাৰতে শৃংখলাত সমতা স্থাপনৰ লক্ষ্য ৰাখিব ৷

ডব্লিউ টি চি পইণ্ট টেবুলত ডাঙৰ পৰিবৰ্তন

এই জয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক WTC পইণ্ট তালিকাত চতুৰ্থ স্থানৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানলৈ উন্নীত কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতে এতিয়া আৰু এটা স্থান পিছলি চতুৰ্থ স্থানলৈ গৈছে ৷ দক্ষিণ আফ্ৰিকাই তিনিখন মেচত দুখন জয় আৰু এখন পৰাজয়ৰ সৈতে মুঠ ৬৬.৬৭ পইণ্ট শতাংশ লাভ কৰিছে ৷ ৮খন মেচৰ অন্তত ভাৰতৰ চাৰিখন জয়, তিনিখন পৰাজয়, আৰু এখন ড্ৰ’ৰে মুঠ ৫৪.১৭ পইণ্ট লাভ কৰিছে ৷

IND vs SA 1st Test
ডব্লিউ টি চি পইণ্ট সূচী ২০২৫-২৭ (ICC)

গম্ভীৰে কি ক’লে ?

মেচখনত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত মুখ্য প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীয়ে কয়, "মই অনুভৱ কৰিছিলো যে ১২৩ ৰাণৰ লক্ষ্য সহজেই লাভ কৰিব পৰা যায় ৷ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সঠিক মনোভাৱৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ভাল খেলিব নোৱাৰিলে সেয়াই হয় ৷" পিটচৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত গৌতম গম্ভীয়ে কয় যে আমি বিচৰা পিটচখনেই আছিল এইখন, আৰু আমি সেইখনেই পাইছিলোঁ ৷

ছাইমন হাৰ্মাৰ মেন অৱ দ্য মেচ

মেচখনত উজ্জ্বল বলিং কৰা ছাইমন হাৰ্মাৰক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ তেওঁ দুয়োটা ইনিংছতে চাৰিটা উইকেট দখল কৰে ৷ মেচৰ পিছত হাৰ্মাৰে কয়, "মোৰ জুৰেল, জাডেজা আৰু পন্তৰ উইকেট পোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল; এইবোৰ সৰ্বোত্তম ডেলিভাৰী নাছিল ৷ ইয়াত জয়ী হৈ মই সুখী ৷"

লগতে পঢ়ক : কলকাতা টেষ্টৰ পৰা বাহিৰ শুভমন গিল

কলকাতা টেষ্টত বেটিঙৰ সময়ত ডিঙিত আঘাতপ্ৰাপ্ত ভাৰতৰ অধিনায়ক শুভমন গিল

ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা প্ৰথম টেষ্ট: ১৫৯ ৰাণত অল আউট আলহী দল

ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা : ঐতিহাসিক ইডেন গাৰ্ডেনত প্ৰথম টেষ্ট, ভাৰতৰ সুন্দৰ আৰম্ভণি

TAGGED:

IND VS SA
INDIA IN WTC POINTS
IND VS SA EDEN GARDENS
ইটিভি ভাৰত অসম
IND VS SA 1ST TEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.