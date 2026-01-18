দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু দক্ষতা আছে : বিশ্বকাপ জয়ৰ বাবে স্মাৰ্ট কৌশলৰ প্ৰয়োজন
বিশ্বকাপত দক্ষিণ আফ্ৰিকা এক গুৰুতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী । তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন মাথোঁ এক স্মাৰ্ট কৌশলৰ ।
Published : January 18, 2026 at 4:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : শক্তি, গতি, ক্ষমতা আৰু বিশ্বকাপ ট্ৰফীৰ বাবে ভোকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটোক প্ৰতিযোগিতাখনৰ গভীৰতালৈ লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, য'ত পুনৰ এবাৰ বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰদৰ্শনকাৰীসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু হেঁচাত যুঁজ দিব ।
তেওঁলোকৰ স্কোৱাডৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব লাগে । য'ত বেটছমেন, ফাষ্ট বলাৰ আৰু স্পিনাৰৰ সুষম মিশ্ৰণৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই বহুলভাৱে আকাংক্ষিত অল-ৰাউণ্ডাৰৰ স্লট পূৰণ কৰে ৷
দক্ষিণ আফ্ৰিকানসকলে ২০২৩-২০২৫ চনৰ বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপত অষ্ট্ৰেলিয়ানতকৈ কোনো গুণে কম নহৈ যুঁজ দি প্ৰতিদ্বন্দ্বিক পৰাস্ত কৰি আই চি চিৰ শীৰ্ষ প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱাৰ সোৱাদ লৈছিল । সকলো ধাৰণা ভংগ কৰি তেওঁলোকে আন্তৰিকতাৰে দ্বিতীয়টো ট্ৰফীও ল'বলৈ এইবাৰ টি-২০ ফৰ্মেটত যুঁজ দিব ।
২০২৪ চনত বাৰ্বাডোছত অনুষ্ঠিত হোৱা টি-২০ বিশ্বকাপৰ অন্তিমখন আউটিঙত ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা দলটোৱে আগন্তুক টি-২০ বিশ্বকাপত জয়লাভ কৰাটো অসাধাৰণ যেন নালাগে ।
বিশ্বকাপলৈ প্ৰস্তুতি
আগন্তুক বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ অন্তিম উল্লেখযোগ্য হোৱাইট বলৰ এচাইনমেণ্ট আছিল ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত । যেতিয়া তেওঁলোকে ভাৰতত দুখন টেষ্ট, তিনিখন এদিনীয়া আৰু ৫ খন মেচৰ টি-২০ শৃংখলা খেলিছিল আৰু এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল ।
যদিও টি-২০ শৃংখলাত ভাৰতৰ হাতত ১-৩ ত পৰাস্ত হৈছিল, তথাপিও এই শৃংখলাই তেওঁলোকক পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন কৰাত সহায় কৰিব আৰু ভাৰতীয় পৰিস্থিতি আৰু পিটচত খেলাৰ উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছে ।
দলটোৰ অভিজ্ঞ খেলুৱৈসকল আৰু বিশ্বকাপৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ ভাৰতৰ আউটিং, যোৱাবাৰ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কম ব্যৱধানত পৰাস্তই যিদৰে ইন্ধন যোগাইছে, তেনেদৰেই প্ৰথমটো বিশ্বকাপৰ ৰূপৰ পদকৰ অভিজ্ঞতা থকা দল এটাৰ বাবে কামত আহিব ।
দল বাছনিত গুৰুত্ব
আটাইতকৈ আচৰিত কৰা কথাটো হটল ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছ আৰু ৰিয়ান ৰিকেলটনক বাদ দিয়া । তাৰ পৰিৱৰ্তে জেছন স্মিথ আৰু টনি ডি জোৰ্জিক দলৰ বাবে বাছনি কৰা হয় । ষ্টাবছৰ ব্যতিক্ৰমী টি-২০ ষ্ট্ৰাইক ৰেট ১৪৩.৬৪ আৰু ১৪৭ খন খেলত ১১ টা অৰ্ধশতৰ সৈতে তেওঁৰ উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ পিছতো দল স্থান নোপোৱাটো উল্লেখযোগ্য ।
দলীয় বিশ্লেষণ
প্ৰথমখন মেচৰ পৰাই আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনেৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই যোৱা সংস্কৰণৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল যদিও ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পৰাজিত হৈ ট্ৰফীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল । গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ব: সকলো সম্ভাৱনা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি, অগ্নি পৰীক্ষা, বাহুবল আৰু সকলো উদ্দেশ্যই এডেন মাৰ্ক্ৰামৰ দলটোক চেম্পিয়নশ্বিপৰ মঞ্চলৈ লৈ যাব পাৰিবনে ?
স্কোৱাড
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নিৰ্বাচকসকলে ৰেংকিঙত থকা যুৱ খেলুৱৈক শক্তিশালীভাৱে বান্ধি ৰাখি এটা চহকী অভিজ্ঞতা থকা দল বাছনি কৰিছে, যাতে তেওঁলোকৰ দ্ৰুত আৰু আক্ৰমণাত্মক বেটছমেন অধিনায়ক এডেন মাৰ্ক্ৰামক সহায় কৰিব পাৰে ।
২০২৪ চনৰ ইভেণ্টফুল আউটিঙৰ ৭ গৰাকী খেলুৱৈয়ে দলটোক একেলগে ধৰি ৰাখিব কাৰণ দলটোৰ নৱাগতসকলে এই ৰামধেনু সদৃশ দলত স্থানৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে অৱসৰ ঘোষণা কৰিও দললৈ উভতি অহা বিস্ফোৰক বেটছমেন কুইণ্টন ডি ককে মাৰ্ক্ৰাম, ডেভিদ মিলাৰ, ডেভাল্ড ব্ৰেভিছ আৰু ফিনিছাৰ অল ৰাউণ্ডাৰ কেশৱ মহাৰাজৰ সৈতে আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব দিব ।
বেটছমেনসকলৰ ওপৰত থাকিব দৃষ্টি
কুইণ্টন ডি ককৰ নেতৃত্বই দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ট্ৰফী লাভৰ সৰ্বোত্তম সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । প্ৰবীণ খেলুৱৈগৰাকীৰ বহু প্ৰশংসিত আৰু আক্ৰমণাত্মক চৰিত্ৰই তেওঁক বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অ'পেনাৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে । যদি তেওঁ টেক অফ কৰে, যিটো তেওঁ বেছিভাগ সময়তেই কৰে, তেন্তে তেওঁ নিজৰ দলটোক সফলতাৰ শাৰীলৈ লৈ যাব পাৰিব ।
য'ত তেওঁক সহায় কৰিব অধিনায়ক মাৰ্ক্ৰাম, যিয়ে ইনিংছ একেলগে ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা আৰু নেতৃত্ব দুয়োটা লাভ কৰিছে । তেওঁ কেৱল খেলখনত খাপ খোৱাই নহয়, পৰিস্থিতিত খেল জিকাইও আনিব পাৰে ।
মিডল অৰ্ডাৰ সমানেই শক্তিশালী, টনি ডি জোৰ্জি আৰু ব্ৰেভিছৰ স্বাভাৱিক আক্ৰমণাত্মকতা আৰু পিঞ্চ-হিটিং দক্ষতা আছে । তেওঁলোকে খেল এখন ধৰি ৰাখি স্পিনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ স্বাভাৱিক আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰে । মিলাৰৰ উপস্থিতিয়ে সহায় কৰিব কাৰণ দুৰ্বল পৰিস্থিতিৰ মাজতো তেওঁ দলটোৰ শ্ৰেষ্ঠ শান্ত খেলুৱৈ হিচাপে পৰিচিক । কেশৱ মহাৰাজৰ দৰে ফিনিচিং দক্ষতাও আছে যিয়ে ভাল কাম কৰিব পাৰে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নৱাগত হোৱাৰ পিছতো নিম্ন অৰ্ডাৰত থকা ড'নভান ফেৰেইৰা আৰু জেছন স্মিথৰ দলে খেলুৱৈয়ে দলটোক ইনিংছৰ অন্তিম পৰ্যায়ত ইন্ধন যোগাব পাৰিব ।
দলটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হৈছে ইয়াৰ বেটিং অৰ্ডাৰ আৰু শীৰ্ষ ৭ৰ মাজৰ গভীৰতা । পৰিস্থিতিয়ে ৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ আহ্বান জনোৱাৰ সময়ত মধ্যম ক্ৰমৰ দ্বাৰা স্পিনক মোকাবিলা কৰাৰ চিন্তাটো নিহিত হৈ আছে ।
বলাৰৰ দক্ষতা
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বেটছমেনৰ কথা যিমানেই নকওঁক কিয়, পৰম্পৰাগতভাৱে দলটোৱে নিজৰ ফাষ্ট বলাৰৰ পৰাই সৰ্বাধিক শক্তি লাভ কৰে । এটা সাধাৰণ দিনত কাগিছ' ৰাবাডা যি আঘাতৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছতো ভয়ংকৰ । আন্দ্ৰে নৰ্টজে চাপ দিয়াত পাৰ্গত ।
যদি ৰাবাডাই নিয়ন্ত্ৰণ আৰু অভিজ্ঞতাৰ কথা কয়, তেন্তে নৰ্টজেয়ে আটাইতকৈ দুৰ্বল পৰিস্থিতিতো অস্থিৰ গতি দিব পাৰে । ২০২৪ চনৰ পিছত উভতি অহা লুংগি এনগিডি আৰু মাৰ্কো য়ান্সেনৰ বাওঁহাতৰ কোণ, বাউন্স, কাটাৰ আৰু লেহেমীয়া বলিঙৰ দক্ষতা আছে । যিয়ে ভাৰতৰ পৰিস্থিতিত পাৰ্থক্য আনিব ।
বিশেষকৈ লেহেমীয়া ট্ৰেকত গধুৰ কামৰ বোজা কঢ়িয়াই নিব কেশৱ মহাৰাজৰ নেতৃত্বত স্পিন অৰ্ডাৰে । জৰ্জ লিণ্ডেৰো সমৰ্থন আছে, কিন্তু মাৰ্ক্ৰামৰ দৰে অংশকালীন বিকল্পৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে মিডল অভাৰ হিটিং, বিশেষকৈ উপমহাদেশীয় পৰিস্থিতিত ।
ঘৰুৱা ফৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৩২ বছৰীয়া নৰ্টজেৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নিৰ্বাচকসকলে (৩ খন খেলত ৬ টা উইকেট, ইকন'মি ৬.৯)। ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতত দুখন টি-২০ খেলিছিল যদিও উইকেটবিহীন হৈ গৈছিল ।
কিন্তু তেওঁৰ অন্তিমখন বিশ্বকাপ সংস্কৰণ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় আছিল আৰু তেওঁ ৫.৭ ইকন'মি ৰেটত ৯ খন মেচত ১৫ টা উইকেট দখল কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাবে আগশাৰীৰ উইকেট দখলকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ।
দলৰ ভাৰসাম্য আৰু কৌশল
কৌশলটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট : বেটিঙৰ সহায়ত আগতীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰা, গতিৰে ডিফেণ্ড কৰা আৰু স্পিন ডমিনেন্সৰ পৰিৱৰ্তে অনুশাসনৰ জৰিয়তে মিডল অভাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা । অৱশ্যে হেঁচাত কি পদক্ষেপ লয় সেয়া বহু কথা নিৰ্ভৰ কৰিব । দক্ষিণ আফ্ৰিকাই বিভাগসমূহৰ মাজতে মেচ বিজয়ীৰ বিষয়ে গৌৰৱ কৰে, কিন্তু সামঞ্জস্য আৰু ফিটনেছো গুৰুত্বপূৰ্ণ, লগতে প্ৰতিজন ব্যক্তিক নিযুক্তি দিয়া কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
স্কোৱাড : এডেন মাৰ্ক্ৰাম (অধিনায়ক), কুইণ্টন ডি কক, টনি ডি জোৰ্জি, ডিৱাল্ড ব্ৰেভিছ, ডেভিদ মিলাৰ, ড'নভান ফেৰেইৰা, মাৰ্কো য়ান্সেন, কেশৱ মহাৰাজ, কাগিছ' ৰাবাডা, কুৱেনা মাফাকা, লুংগি এগিডি, জেছন স্মিথ, জৰ্জ লিণ্ডে, কৰ্বিন বছ, এনৰিচ নৰ্টজে ।
গ্ৰুপ-ডি : দক্ষিণ আফ্ৰিকা আফগানিস্তান, কানাডা, নিউজীলেণ্ড আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ সৈতে আছে ।
ভাৰতীয় সময় অনুসৰি টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ সূচী :
|৯ ফেব্ৰুৱাৰী
|vs কানাডা, আহমেদাবাদ (নিশা ৭ বজাত)
|১১ ফেব্ৰুৱাৰী
|vs আফগানিস্তান, আহমেদাবাদ (পুৱা ১১ বজাত)
|১৪ ফেব্ৰুৱাৰী
|vs নিউজীলেণ্ড, আহমেদাবাদ (নিশা ৭ বজাত)
|২৮ ফেব্ৰুৱাৰী
|vs ওমান, নতুন দিল্লী (পুৱা ১১ বজাত)
লগতে পঢ়ক :অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ বাবে ঘোষণা ভাৰতীয় মহিলা দল: দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কোন কোন ?