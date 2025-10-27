ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দল ঘোষণা
দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে টেষ্ট দল । টেষ্টৰ অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা দললৈ ঘূৰি আহিছে ।
Published : October 27, 2025 at 10:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে দুখন টেষ্ট শৃংখলাৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ১৫ জনীয়া দল ঘোষণা কৰিছে । টেম্বা বাভুমা দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছে, আনহাতে কেশৱ মহাৰাজ আৰু এডেন মাৰ্ক্ৰামৰ দৰে জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈকো দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ঘোষণা কৰিলে নিজৰ দল
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পুৰুষৰ বাছনি পেনেলে ১৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৬ নৱেম্বৰলৈ উপমহাদেশখনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ বাবে ১৫ জনীয়া দল ঘোষণা কৰিছে । শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাত খেলিব নোৱৰা টেষ্ট অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাই আঘাতৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠি দললৈ উভতি আহিছে ।
🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 27, 2025
The South African Men’s selection panel has announced the 15-player squad for the two-match Test series against India from 14 - 26 November in the subcontinent.
Test captain Temba Bavuma returns to the side after missing the recent Pakistan Test series… pic.twitter.com/dOGTELaXUu
কেতিয়া আৰু ক’ত অনুষ্ঠিত হ’ব টেষ্ট মেচ দুখন ?
১৪-১৮ নৱেম্বৰৰ পৰা কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত শৃংখলাৰ প্ৰথমখন টেষ্ট আৰম্ভ হ’ব, তাৰ পিছত দলটোৱে গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰিব, য’ত ২২ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৬ নৱেম্বৰলৈ এ চি এ ষ্টেডিয়ামত দ্বিতীয়খন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ’ব । এই শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে এতিয়াও ঘোষণা কৰা নাই টেষ্ট দল ।
দলটোৰ মূল খেলুৱৈ
পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ হোৱাইট বল মেচত খেলিব নোৱাৰিব বাভুমাই । পাকিস্তানৰ শৃংখলাৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বেটিং লাইন আপত মাত্ৰ এটা পৰিৱৰ্তনহে আছে, ডেভিদ বেডিংহামক বাদ দিয়া হৈছে । দলটোত ছাইমন হাৰ্মাৰ, কেশৱ মহাৰাজ আৰু চেনুৰা মুথুছামীৰ তিনিজন ফ্ৰণ্টলাইন স্পিনাৰ থকাৰ বিপৰীতে কাগিছ’ ৰাবাদা আৰু অল ৰাউণ্ডাৰ কৰ্বিন বছ, মাৰ্কো জান্সেন আৰু উইয়ান মুল্ডাৰে দ্ৰুত বলিঙৰ বিকল্প প্ৰদান কৰিছে।
প্ৰশিক্ষকে কি কয়
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক শুক্ৰী কনৰাডে কয়, "প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিৱেশত আমি প্ৰতিযোগিতামূলক হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন খেলুৱৈৰ ভূমিকা আছে । আমি ভাৰততো একেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান আশা কৰিছো আৰু সেই পৰিস্থিতিত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা খেলুৱৈসকল আমাৰ বাবে আকৌ এবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ই আছিল দলীয় প্ৰচেষ্টা আৰু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধেও আমি একে কাম কৰিব লাগিব ।"
ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট দুখনৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টেষ্ট দল : টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), কৰ্বিন বছ, ডেৱাল্ড ব্ৰুইছ, টনি ডি জোৰ্জি, জুবাইৰ হামজা, চাইমন হাৰ্মাৰ, মাৰ্কো জান্সেন, কেশৱ মহাৰাজ, এডেন মাৰ্ক্ৰাম, উইয়ান মুল্ডাৰ, চেনুৰা মুথুছামি, কাগিছ’ ৰাবাদা, ৰিয়ান ৰিকেলটন, ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছ, আৰু কাইল বেৰেন ।
