ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টি-২০ আৰু এদিনীয়া দল ঘোষণা, কাৰ হাতত থাকিব দলৰ নেতৃত্ব

দুখন টেষ্টৰ অন্তত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন এদিনীয়া আৰু ৫ খন টি-২০ মেচ খেলিব ।

SOUTH AFRICA SQUAD AGAINST INDIA
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দল (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 22, 2025 at 6:50 PM IST

হায়দৰাবাদ : ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলা সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত সীমিত অভাৰৰ শৃংখলাত দল দুটা মুখামুখি হ’ব । ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা ৬ ডিচেম্বৰলৈ তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে ৯ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৯ ডিচেম্বৰলৈ পাঁচখন খেলৰ টি-২০ শৃংখলা অনুষ্ঠিত হ’ব ।

এনৰিক নৰ্টজেৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন :

আলহী দক্ষিণ আফ্ৰিকাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ শৃংখলাৰ বাবে নিজৰ দল ঘোষণা কৰিছে । টি-২০ দললৈ ঘূৰি আহিছে দ্ৰুত বলাৰ এনৰিক নৰ্টজে । ৩২ বছৰীয়া নৰ্টজে শেষবাৰৰ বাবে ২০২৪ চনৰ জুন মাহত বাৰ্বাডোছত অনুষ্ঠিত হোৱা টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ৰ ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ খেলিছিল । মুখ্য প্ৰশিক্ষক শুক্ৰী কনৰাডে কয়, "আঘাতৰ বাবে শেষ ভ্ৰমণত অংশ ল'ব নোৱৰা এনৰিকক পুনৰ টি-২০ দললৈ আদৰণি জনাই ভাল লাগিছে । আমি ভালদৰে জানো যে তেওঁ কি আনে, গতিকে তেওঁৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ আমি অতিশয় উৎসাহিত ।"

কাগিছ' ৰবাদা আউট :

তেওঁ লগতে কয়, "আমি এই ভ্ৰমণত কাগিছ' ৰাবাডাক মিছ কৰিম, কিন্তু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম টেষ্ট জয়ত আমি দেখাৰ দৰে এই গ্ৰুপটোৰ গভীৰতা আছে, আৰু এটা দল হিচাপে যিকোনো সময়তে খোজ দিব পৰা খেলুৱৈৰে ভৰা এটা ইউনিট গঢ়ি তোলাটো আমাৰ এটা মূল লক্ষ্য । প্ৰতিবাৰেই কোনোবা অনুপলব্ধ হ'লে ই আন এজন খেলুৱৈৰ বাবে খোজ আগবঢ়োৱাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে । আমি আৰু অধিক খেলুৱৈ খোজ আগবঢ়োৱাটো চাবলৈ বিচাৰো, যিদৰে যোৱা কেইবছৰমানৰ আমি সঘনাই দেখিছো ।"

টেম্বা বাভুমাই ৰাঁচী, ৰায়পুৰ, আৰু বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাত দলটোক নেতৃত্ব দিব । আনহাতে এডেন মাৰ্ক্ৰামে কটক, নিউ চণ্ডীগড়, ধৰ্মশালা, লক্ষ্ণৌ, আৰু আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টি-২০ শৃংখলাৰ বাবে দলটোৰ অধিনায়ক হিচাপে কাম কৰিব ।

টি-২০ ছিৰিজ বিশ্বকাপৰ বাবে প্ৰস্তুতি :

মুখ্য প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "আমি সঁচাকৈয়ে কেইবাটাও কাৰণত এই হোৱাইট বল ভ্ৰমণৰ বাবে আগ্ৰহী । বিশেষকৈ টি-২০ ছিৰিজখন আমাৰ বাবে অহা বছৰ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টি-২০ বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে আমাৰ দলটোক চূড়ান্ত কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ । সেই প্ৰতিযোগিতালৈ যোৱাৰ বাবে কম্বিনেচন আৰু ভূমিকা সম্পৰ্কে স্পষ্টতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এদিনীয়া দল :

টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), অটনিয়েল বাৰ্টমেন, কৰ্বিন বছ, মেথিউ ব্ৰিট্জকে, ডেৱাল্ড ব্ৰুইছ, নন্দ্ৰে বাৰ্গাৰ, কুইণ্টন ডি কক, টনি ডি জোৰ্জি, ৰুবিন হাৰ্মান, কেশৱ মহাৰাজ, মাৰ্কো জেনচেন, এডেন মাৰ্ক্ৰাম, লুংগি ঙিদি, ৰিয়ান ৰিকেলটন, আৰু প্ৰেনেলান সুব্ৰায়েন ।

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টি-২০ আই দল :

এডেন মাৰ্ক্ৰাম (অধিনায়ক), অটনিয়েল বাৰ্টমেন, কৰ্বিন বছ, ডেৱাল্ড ব্ৰুইছ, কুইণ্টন ডি কক, টনি ডি জোৰ্জি, ড’নভান ফেৰেইৰা, ৰিজা হেণ্ড্ৰিক্স, মাৰ্কো জান্সেন, কেশ্বৱ মহাৰাজ, জৰ্জ লিণ্ডে, কুৱেনা ম্ফাকা, ডেভিদ মিলাৰ, লুংগি ঙিদি, এনৰিক নৰ্টজে, আৰু ট্ৰিষ্টন ষ্টাবছ ।

IND VS SA 2025
SOUTH AFRICA T20 SQUAD VS INDIA
SOUTH AFRICA ODI SQUAD
ইটিভি ভাৰত অসম
SOUTH AFRICA SQUAD AGAINST INDIA

