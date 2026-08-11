সৌৰভ গাংগুলী আৰু তেওঁৰ পত্নী ডোনাক হত্যাৰ ভাবুকি, আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত
বিগত ছমাহ ধৰি সৌৰভ গাংগুলীয়ে হত্যাৰ ভাবুকি লাভ কৰি আছে ৷ সৌৰভ গাংগুলীৰ পৰিয়ালে এই কথা সদৰী কৰিছে ৷
Published : August 11, 2026 at 1:19 PM IST
কলকাতা : ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা বিচিচিআইৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সৌৰভ গাংগুলী আৰু তেওঁৰ পত্নী ডোনা গাংগুলীয়ে মৃত্যুৰ ভাবুকি লাভ কৰিছে ৷ এই ভাবুকি লাভ কৰাৰ পাছতে পৰিয়ালটোৱে আৰক্ষী কাষ চাপিছে ৷ কলকাতাৰ হাইপ্ৰফাইল পৰিয়ালটোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰশাসনে কাম কৰিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত গাংগুলী পৰিয়াল আৰু ভাৰতীয় প্রাক্তন অধিনায়কগৰাকীৰ ব্যক্তিগত সহায়কে কলকাতা আৰক্ষীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ এই এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, সোমবাৰে বংগ ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতিৰ কাৰ্যালয়লৈ এখন পত্ৰ আহে, যিখন সম্পূৰ্ণ ইংৰাজী ভাষাত লিখা আছিল ৷ এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে কোনো অচিনাক্ত লোকে ক্ৰিকেটাৰ সৌৰভ গাংগুলী আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰক "হত্যা" কৰাৰ কথা স্পষ্টকৈ লিখা আছে ৷
পৰিয়ালৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, বিগত ছমাহ ধৰি এনে চিঠি আহি আছে । প্ৰথম অৱস্থাত এই বাৰ্তাক আওকাণ কৰা হৈছিল যদিও এনে চিঠি সঘনাই অহাৰ বাবে আৰু শেহতীয়া চিঠিখনত ব্যৱহৃত আক্ৰমণাত্মক ভাষা প্ৰয়োগৰ বাবেই পৰিয়ালটোৱে আৰক্ষীক অৱগত কৰে ৷
জানিব পৰা মতে, কলকাতা ঠাকুৰপুকুৰ থানাত আনুষ্ঠানিক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে । এই অভিযোগৰ পাছতেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰাপত্তা বিভাগকো সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে আৰু শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । সৌৰভে বৰ্তমান ‘‘Y -কেটেগৰী’’ৰ নিৰাপত্তা লাভ কৰি আছে ।
বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত তেওঁৰ নিৰাপত্তা ‘‘Z-কেটেগৰী’’ৰ পৰা ‘‘Y -কেটেগৰী’’লৈ হ্ৰাস কৰা হয় । তেওঁৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ পুনৰ মূল্যায়ন আৰু ভাবুকিৰ স্তৰ বিশ্লেষণ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । কিন্তু এই ঘটনাৰ পোহৰত তেওঁৰ বহু অনুৰাগীয়ে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ দাবী জনায় ।
প্ৰাথমিক তদন্তত সৌৰভ গাংগুলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা ভাবুকি পত্ৰসমূহ বেলঘৰীয়া নিবাসী অৰুণ কুমাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে এই ব্যক্তিজন প্ৰকৃততে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নেকি বা আন কোনোবাই তেওঁৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি সৌৰভ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক ভাবুকি দিছে নেকি সেই বিষয়ে তদন্ত কৰি আছে ।