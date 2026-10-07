হৰমনপ্ৰীতৰ পাছত মান্ধনাৰ কান্ধত দলৰ দায়িত্ব : ভাৰতীয় দলত অসমৰ জিণ্টিমণি কলিতা

হৰমনপ্ৰীতৰ পাছত মান্ধনাৰ কান্ধত দলৰ দায়িত্ব : ভাৰতীয় দলত অসমৰ জিণ্টিমণি কলিতা
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত মঙলদৈৰ জিণ্টিমণি কলিতা ৷ জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দলত খেলিব জিণ্টিমণিয়ে ৷
Published : October 7, 2026 at 1:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : হৰমনপ্ৰীত কৌৰে সকলো ফৰ্মেটতে অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পাছতেই স্মৃতি মান্ধনাক ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ নতুন অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷ বিচিচিআয়ে জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে হোৱাইট বল শৃংখলাৰ অধিনায়ক হিচাপে স্মৃতি মান্ধনাক ঘোষণা কৰে ।
জিম্বাব’ৱেৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰা ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত অসমৰ মহিলা ক্ৰিকেটাৰ জিণ্টিমণি কলিতাই স্থান লাভ কৰিছে ৷ মঙলদৈৰ জিণ্টিমণি কলিতাই ভাৰতৰ টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দলত খেলিব ৷
উল্লেখ্য যে, হৰমনপ্ৰীত কৌৰে মঙলবাৰে সকলো ফৰ্মেটতে অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছতেই ভাৰতৰ ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে মান্ধনাক ভাৰতৰ নতুন পূৰ্ণকালীন হোৱাইট বলৰ অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷
২০১৩ চনৰ পৰা ভাৰতৰ হৈ খেলা মান্ধনাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধিনায়কত্বৰ অভিজ্ঞতাও আছে ৷ ভাৰতীয় অ’পেনাৰগৰাকীয়ে ১৮খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত অধিনায়কত্ব কৰি ১১খন জয়, ৬খন পৰাজয় আৰু এটা ড্ৰ’ত সমাপ্ত কৰিছে ৷ তেওঁ চাৰিখন এদিনীয়াতো ভাৰতক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে ৷
Honoured. Grateful. Ready. 💙 @mandhana_smriti reflects on the immense pride of becoming #TeamIndia Captain and carrying the legacy forward 🫡🇮🇳 https://t.co/qFooagUeJr— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
মহিলা ক্ৰিকেটতো তেওঁৰ কেইবাটাও অভিলেখ আছে ৷ তেওঁৰ নামত সকলো ফৰ্মেটতে সৰ্বাধিক ৰাণৰ অভিলেখ আছে ।
ফ্ৰেঞ্চাইজি ক্ৰিকেটতো দেখা গৈছে ৩০ বছৰীয়া মান্ধনাৰ নেতৃত্বৰ দক্ষতা ৷ তেওঁৰ অধিনায়কত্বত ২০২৪ আৰু ২০২৬ চনত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰে মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ (ডব্লিউ পি এল) খিতাপ দখল কৰে ৷
ভাৰতৰ অধিনায়কত্বৰ দায়িত্ব দিয়াটো মোৰ বাবে এক অতি বিশেষ সন্মান ৷ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটো মোৰ বাবে সদায় বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এতিয়া দলটোক নেতৃত্ব দিয়াৰ সুযোগ পোৱাটো এটা দায়িত্ব, মই সদায় পৰম সন্মানেৰে গ্ৰহণ কৰিম ৷’-মান্ধনাই কয় ৷
A dawn of a new era ✨ Smriti Mandhana takes charge as the Captain of the Indian Women's cricket team 🇮🇳 Go well, Captain 🫡 More details ▶️ https://t.co/tbLb4jOiCn #TeamIndia | @mandhana_smriti https://t.co/27AxmrUhKt— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
মান্ধনাই প্ৰাক্তন অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ অৱদানৰ কথাও উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ কয়, "হৰমনপ্ৰীতে বহু বছৰ ধৰি অধিনায়ক হিচাপে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবেও মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো । তেওঁ দলটোক অতি দায়বদ্ধতাৰে নেতৃত্ব দিছে আৰু আমাৰ যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ আহিছে । এই ভূমিকাৰ লগত অহা দায়িত্ব মই বুজি পাওঁ আৰু দলৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ, বাটত শিকিবলৈ আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেটক আগুৱাই নিবলৈ যৎপৰোনাস্তি দিবলৈ আগ্ৰহী ।"
গুৱাহাটীৰ এচিএ ষ্টেডিয়ামত মহিলা বাছনি সমিতিৰ বৈঠকত তিনিখন এদিনীয়া আৰু তিনিখন টি-২০ৰ বাবে দল বাছনি কৰা হয় । ইতিমধ্যে মান্ধনাই উপ-অধিনায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ বিপৰীতে হৰমনপ্ৰীত দলটোৰ নেতৃত্বত আছিল । টি-২০ত শ্বেফালী বাৰ্মাক উপ-অধিনায়ক আৰু এদিনীয়াত দিপ্তী শৰ্মাক উপ-অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
🚨 News 🚨 Here's #TeamIndia women's T20I and ODI squads under Smriti Mandhana's first series as full-time captain 👏 More Details ▶️ https://t.co/jW53GaoweG #INDvZIM | @mflone_ | @mandhana_smriti https://t.co/4zOhFgDO7h— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
- জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে দলত মূল পৰিৱৰ্তন
সোঁহাতৰ বেটছমেন নিকি প্ৰসাদক শেহতীয়াকৈ ভাৰত এ বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া এ শৃংখলাত আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে দললৈ পুনৰ ঘূৰাই অনা হৈছে । ছেপ্টেম্বৰ মাহত শেষবাৰৰ বাবে টি-২০ খেলাৰ পিছত টি-২০ দললৈও ঘূৰি আহিছে মিন্নু মণি ।
ইংলেণ্ডত ভাৰত এৰ হৈ কৰা প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে তেজল হাছবানীকো পুনৰ দলত স্থান দিয়া হৈছে । সয়ালি সাতঘৰকো ৫০ অভাৰৰ খেললৈ অনা হৈছে । জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছক আঘাতৰ বাবে খেলপথাৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছে ।
- ভাৰতৰ টি-২০ দল
স্মৃতি মান্ধনা (অধিনায়ক), শ্বেফালী বাৰ্মা (উপ-অধিনায়ক), নিকি প্ৰসাদ, হৰমনপ্ৰীত কৌৰ, অনুষ্কা শৰ্মা, ঋচা ঘোষ (উইকেটকীপাৰ), জি কমলিনী (উইকেটকীপাৰ), দীপ্তি শৰ্মা, প্ৰেমা ৰাৱত, শ্ৰী চৰণী, নন্দিনী শৰ্মা, ক্ৰান্তি গৌড়, অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, জিণ্টিমণি কলিতা, মিন্নু মণি ।
- ভাৰতৰ এদিনীয়া দল
স্মৃতি মান্ধনা (অধিনায়ক), শ্বেফালী বাৰ্মা, প্ৰতিকা ৰাৱল, হৰমনপ্ৰীত কৌৰ, হৰলীন দেওল, তেজল হাছবানী, দীপ্তি শৰ্মা (উপ-অধিনায়ক), ৰিচা ঘোষ (উইকেটকীপাৰ), যস্তিকা ভাটিয়া (উইকেটকীপাৰ), বৈষ্ণৱী শৰ্মা, নন্দনী শৰ্মা, শ্ৰী চৰণী, ক্ৰান্তি গৌড়, সয়ালি সাতঘৰ, ৰেণুকা ঠাকুৰ ।
লগতে পঢ়ক : বিচিচিআইৰ বৈঠকৰ পিছতেই সিদ্ধান্ত ! সকলো ফৰ্মেটতেই অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ