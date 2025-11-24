নিজৰ এংগেজমেণ্টৰ ৰীল সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা ডিলিট কৰিলে স্মৃতিয়ে; সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

নিজৰ এংগেজমেণ্টৰ ৰীল সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা ডিলিট কৰিলে স্মৃতিয়ে; সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
স্মৃতি পিতৃ হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হয় বিবাহৰ দিন । ইয়াৰ মাজতে স্মৃতিয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলৰ পৰা এংগেজমেণ্টৰ ৰীল ডিলিট কৰে।
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ তাৰকা বেটছমেন স্মৃতি মান্ধনাৰ বিবাহৰ দিনাই পিতৃ হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হোৱাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ইয়াৰ পাছতেই মান্ধনাৰ বিয়া অনিৰ্দিষ্টকাললৈ পিছুৱাই দিয়া হয় । নতুন বিয়াৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য বৰ্তমানলৈ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।
এই সকলোবোৰৰ মাজতে স্মৃতি মান্ধনাৰ হ’বলগীয়া স্বামী পলাশ মুছলৰো স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটনাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হয় । অৱশ্যে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি পলাশ সেই নিশাই হোটেললৈ ৰাওনা হয় । বিয়া সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত স্মৃতিৰ পিতৃ শ্ৰীনিবাস মান্ধনাৰ স্বাস্থ্যৰ মূল্যায়নৰ পাছত লোৱা হ’ব । এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে এটা ভিডিঅ’ই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
এংগেজমেণ্টৰ ৰীল ডিলিট কৰিলে স্মৃতিয়ে
স্মৃতি মান্ধনাই নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ পৰা এংগেজমেণ্ট ৰীল ডিলিট কৰিছে । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে । যোৱা নিশা স্মৃতি মান্ধনাই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলৰ পৰা 'সমঝো হোহি গয়া' গীতটিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা ৰীলটো ডিলিট কৰে ।
এই ৰীলত তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সতীৰ্থ জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ, শ্ৰেয়াংকা পাটিল, ৰাধা যাদৱ উপস্থিত আছিল । স্মৃতি মান্ধনা বা তেওঁৰ পৰিয়ালে এই সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কথা নিশ্চিত কৰা নাই । ইফালে ছ’চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ অনুৰাগীয়ে ভিডিঅ’টো আঁতৰোৱাৰ কথা বিভিন্ন ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে । লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে সকলো ঠিকে থাকক আৰু স্মৃতি সোনকালে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হওক ।
দেওবাৰে সাংগলীৰ সমদোলি পথৰ মান্ধনা ফাৰ্ম হাউচত স্মৃতি আৰু পলাশৰ বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সময়তে স্মৃতি মান্ধনাৰ পিতৃ শ্ৰীনিবাস মান্ধনা হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হয় । লগে লগে তেওঁক চিকিৎসাৰ বাবে সাংগলীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । স্মৃতি মান্ধনা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালো উপস্থিত আছিল চিকিৎসালয়খনত ।
এই ঘটনাৰ পাছত অতিথিসকলক বিয়াৰ স্থানৰ পৰা আঁতৰাই পঠিওৱা হয় । সভাস্থলীৰ পৰা সজ্জা আঁতৰোৱাৰ কথাও খবৰ পোৱা গৈছিল । ইয়াৰ মাজতেই স্মৃতিৰ মেনেজাৰ টুহিন মিশ্ৰই সংবাদ মাধ্যমক দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিবাহ অনুষ্ঠানটো পিছুৱাই দিয়া হৈছে বুলি জনায় ।
