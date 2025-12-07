ETV Bharat / sports

বিয়া ভাঙিল ! স্মৃতি মন্ধানাই শ্বেয়াৰ কৰিলে বিশেষ পোষ্ট

পলাশ মুছলৰ সৈতে বিবাহক লৈ বিভিন্ন বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে সামাজিক মাধ্যমত স্মৃতি মন্ধানাৰ বিশেষ পোষ্ট ।

Smriti Mandhana
স্মৃতি মন্ধানা (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 7, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ তাৰকা স্মৃতি মন্ধানা আৰু বলীউডৰ সংগীত শিল্পী পলাশ মুছলৰ বিবাহক লৈ শেহতীয়াকৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক চলি আছিল । প্ৰথমে মন্ধানাৰ পিতৃ অসুস্থ হোৱাৰ পিছত বিবাহৰ দিন পিছুৱাই দিয়া আৰু তাৰ পিছত পলাশ মুছলে মন্ধানাৰ সৈতে বিশ্বাসঘাটকতা কৰাৰো অভিযোগ উঠিল ।

এনেবোৰ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে অৱশেষত স্মৃতি মন্ধানা আৰু পলাশ মুছলৰ বিবাহ বাতিল হ'ল ! স্মৃতি মন্ধানাই নিজেই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই কথা স্পষ্ট কৰিলে । ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁ অনুৰাগীসকলক দুয়োটা পৰিয়ালৰ গোপনীয়তাক সন্মান কৰিবলৈও অনুৰোধ জনায় ।

মন্ধানাই শ্বেয়াৰ কৰিছে, "যোৱা কেইসপ্তাহমানৰ পৰা মোৰ জীৱনক লৈ যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনা চলি আছে আৰু মই অনুভৱ কৰোঁ যে এই সময়ত মাত মতাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । মই এজন অতি অন্তৰ্মুখী ব্যক্তি আৰু মই ইয়াক তেনেকৈয়ে ৰাখিব বিচাৰো, কিন্তু মই স্পষ্ট কৰিব লাগিব যে বিয়াখন বাতিল হৈছে ।"

মন্ধানাই লগতে কয়, "মই ইয়াতে এই বিষয়টো সামৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে একে কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ । মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই সময়ত দুয়োটা পৰিয়ালৰ গোপনীয়তাক সন্মান জনাওক আৰু আমাক নিজৰ মাজত এৰি দিয়ক আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰক ।"

মন্ধানাই লগতে কয় যে তেওঁৰ গুৰুত্ব হ'ব "ভাৰতৰ হৈ খেলা আৰু ট্ৰফী জিকা "। তেওঁ কয়, "মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ সকলোৰে এটা উদ্দেশ্য আছে আৰু মোৰ বাবে যিটো সদায় মোৰ দেশক উচ্চতম পৰ্যায়ত ৰাখে । মই আশা কৰো যে যিমান পাৰি সিমান দিন খেলি থাকিম আৰু ভাৰতৰ হৈ ট্ৰফী জিকিম আৰু তাতেই মোৰ মনোযোগ চিৰদিনৰ বাবে থাকিব । আপোনালোকৰ সকলো সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ । আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময় আহি পৰিছে ।"

বিশেষকৈ ভাৰতে শেহতীয়াকৈ মহিলা বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছত মন্ধানা আৰু মুছলৰ বিয়াখনক এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল । কিন্তু মন্ধানাৰ পিতৃ অসুস্থ হৈ পৰাত এই অনুষ্ঠান বাতিল হৈছিল ।

ইয়াৰ পিছত সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণৰ জল্পনা-কল্পনা আৰু অভিযোগৰ জোঁৱাৰ দেখা গৈছিল । মুছলৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগবোৰক তেওঁৰ পৰিয়ালে উৰাবাতৰি বুলি নাকচ কৰি এয়া ভিত্তিহীন খবৰ বুলি অভিহিত কৰিছিল । এংগেজমেণ্ট অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা মন্ধানা আৰু তেওঁৰ ভাৰতীয় দলৰ সতীৰ্থসকলেও নিজৰ সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টৰ পৰা বিয়া সম্পৰ্কীয় সকলো ফটো আঁতৰাই কোনো ধৰণৰ বক্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: নিজৰ এংগেজমেণ্টৰ ৰীল সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা ডিলিট কৰিলে স্মৃতিয়ে; সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

SMRITI MANDHANA
SMRITI MARRIAGE CALLED OFF
PALASH MUCHHAL
ইটিভি ভাৰত অসম
SMRITI MANDHANA MARRIAGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.