ETV Bharat / sports

ৱাইড বলত ছিক্স ! বেটিং দলে ৫ ৰাণহে পালে, কিয় ?

বলাৰ হাতৰ পৰা পিটছত বল পৰি পোনে পোনে বাউণ্ডেৰী লাইন পাৰ হ'ল । ছিক্সাৰ হ'লেও বেটিং দলে নাপালে ৬ ৰাণ ।

six on wide ball
ৱাইড বলত ছিক্স ! বেটিং দলে ৫ ৰাণহে পালে, কিয় ? (Getty images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ক্ৰিকেটৰ দীঘলীয়া ইতিহাসত বহুত আজব ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । এইবাৰ কানাডাত আন এক আচৰিত ঘটনা সংঘটিত হ'ল । ছুপাৰ ৬০ প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেলত এটা বল উইকেটকীপাৰৰ মূৰৰ ওপৰেৰে গৈ বাউণ্ডেৰী লাইনৰ বাহিৰত পৰাৰ পিছতো বলটোক ছিক্সাৰ হিচাপে গণ্য কৰি ৬ ৰাণ দিয়া নহ'ল । আম্পায়াৰে মাত্ৰ ৫ ৰাণহে দিলে ।

ৱাইড বলত ছিক্স !

আচলতে এই ঘটনাটো কানাডা ছুপাৰ ৬০ৰ ছেমিফাইনেলৰ মেচত সংঘটিত হৈছিল । টৰেণ্ট' ছিক্সাৰ্ছ আৰু মিচিছাগা মাষ্টাৰ্ছৰ মাজত খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল । মিচিছাগাৰ হৈ খেলি থকা আমেৰিকাৰ ফাষ্ট বলাৰ আলী খানে এটা বাউন্সাৰ মাৰিছিল ।

বাউন্সাৰটো ইমানে শক্তিশালী আছিল যে বলটো উইকেটকীপাৰৰ মূৰৰ ওপৰেৰে গৈ বাউণ্ডেৰী লাইন পাৰ কৰিছিল । খবৰ অনুসৰি খেলপথাৰখনৰ বাউণ্ডেৰী লাইন প্ৰায় ৪৫ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আছিল । অৰ্থাৎ আন খেলপথাৰৰ তুলনাত বলটোৱে বহু কম দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল ।

এই দৃশ্যটো সকলোৰে বাবে আচৰিত যেন আছিল । কাৰণ ২২ গজৰ পিটছত বলটো পৰি বেটছমেন আৰু উইকেটকীপাৰক স্পৰ্শ নকৰাকৈ পোনে পোনে বাউণ্ডেৰীৰ বাহিৰত পৰিছিল ।

কাৰিকৰীভাৱে ইয়াক ছিক্সাৰৰ দৰে লাগিছিল ! তেনেস্থলত বেটিং দলটোৱে বলটোত ৭ টা ৰাণ পাব লাগিছিল । ১ ৰাণ ৱাইডৰ বাবে আৰু ৬ ৰাণ ছিক্সাৰৰ বাবে । কিন্তু আম্পায়াৰে মাত্ৰ ৫ ৰাণহে দিছিল । আম্পায়াৰে কিয় মাত্ৰ ৫ ৰাণ দিলে ? এয়া জানিবলৈ আমি আইচিচিৰ নিয়ম চাব লাগিব ।

আইচিচিৰ নিয়ম অনুসৰি ৱাইড বলৰ বাবে বেটিং দলে এক ৰাণৰ পেনাল্টি পায় । কিন্তু সেই ৱাইড বলটোৱে যদি বাউণ্ডেৰী লাইন অতিক্ৰম কৰে তেন্তে ৪ ৰাণ দিয়া হয় । ফলস্বৰূপে মুঠ ৫ ৰাণ দিয়া হয় । ৱাইডৰ বাবে এক ৰাণ আৰু বাউণ্ডেৰীৰ বাবে ৪ ৰাণ ।

ৱাইড বলটো ছিক্সাৰ হ'লেও বেটিং দলটোৱে মাত্ৰ ৫ ৰাণহে পাব । কাৰণ নিয়ম অনুসৰি বেটছমেনে যদি বেটেৰে বলটো কোবাই আৰু বেটত আঘাত কৰি বলটো পোনে পোনে বাউণ্ডেৰী লাইনৰ বাহিৰত পৰে তেতিয়া তাক ছিক্সাৰ বুলি কোৱা হয় ।

তেতিয়া বেটছমেনগৰাকীক ৬ ৰাণ দিয়া হয় । কিন্তু কানাডা ছুপাৰ ৬০ৰ ছেমিফাইনেলৰ মেচখনত বলটো বেটত স্পৰ্শ নকৰাকৈ বাউণ্ডেৰী লাইনৰ বাহিৰত পৰিছিল । সেয়ে আইচিচিৰ নিয়ম অনুসৰি ইয়াক ছিক্সাৰ বুলি ধৰা নহ'ল আৰু বাউণ্ডেৰীৰ বাবে ৪ ৰাণ দিয়া হয় ।

লগতে পঢ়ক :

এছিয়ান গেমছৰ দুই স্বৰ্ণজয়ীলৈ মিজোৰাম চৰকাৰৰ ২৫ লাখকৈ আৰ্থিক সাহায্য

TAGGED:

ICC RULES
ক্ৰিকেট
কানাডা ছুপাৰ ৬০
ৱাইড বল
SIX ON WIDE BALL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.