ৱাইড বলত ছিক্স ! বেটিং দলে ৫ ৰাণহে পালে, কিয় ?

ৱাইড বলত ছিক্স ! বেটিং দলে ৫ ৰাণহে পালে, কিয় ?
বলাৰ হাতৰ পৰা পিটছত বল পৰি পোনে পোনে বাউণ্ডেৰী লাইন পাৰ হ'ল । ছিক্সাৰ হ'লেও বেটিং দলে নাপালে ৬ ৰাণ ।
Published : October 5, 2026 at 3:56 PM IST
ক্ৰিকেটৰ দীঘলীয়া ইতিহাসত বহুত আজব ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । এইবাৰ কানাডাত আন এক আচৰিত ঘটনা সংঘটিত হ'ল । ছুপাৰ ৬০ প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেলত এটা বল উইকেটকীপাৰৰ মূৰৰ ওপৰেৰে গৈ বাউণ্ডেৰী লাইনৰ বাহিৰত পৰাৰ পিছতো বলটোক ছিক্সাৰ হিচাপে গণ্য কৰি ৬ ৰাণ দিয়া নহ'ল । আম্পায়াৰে মাত্ৰ ৫ ৰাণহে দিলে ।
ৱাইড বলত ছিক্স !
আচলতে এই ঘটনাটো কানাডা ছুপাৰ ৬০ৰ ছেমিফাইনেলৰ মেচত সংঘটিত হৈছিল । টৰেণ্ট' ছিক্সাৰ্ছ আৰু মিচিছাগা মাষ্টাৰ্ছৰ মাজত খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল । মিচিছাগাৰ হৈ খেলি থকা আমেৰিকাৰ ফাষ্ট বলাৰ আলী খানে এটা বাউন্সাৰ মাৰিছিল ।
🚨 MAYBE FIRST TIME IN CRICKET HISTORY 🚨 Ali Khan bowls a bouncer, and the ball goes for a SIX 😳 That's a Wide + Six, possibly the first time this has happened in cricket history 😂 A must watch 👇🏻 https://t.co/6QACwUgT2T— Richard Kettlebourogh Fans (@RichKettle07) October 5, 2026
বাউন্সাৰটো ইমানে শক্তিশালী আছিল যে বলটো উইকেটকীপাৰৰ মূৰৰ ওপৰেৰে গৈ বাউণ্ডেৰী লাইন পাৰ কৰিছিল । খবৰ অনুসৰি খেলপথাৰখনৰ বাউণ্ডেৰী লাইন প্ৰায় ৪৫ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আছিল । অৰ্থাৎ আন খেলপথাৰৰ তুলনাত বলটোৱে বহু কম দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল ।
এই দৃশ্যটো সকলোৰে বাবে আচৰিত যেন আছিল । কাৰণ ২২ গজৰ পিটছত বলটো পৰি বেটছমেন আৰু উইকেটকীপাৰক স্পৰ্শ নকৰাকৈ পোনে পোনে বাউণ্ডেৰীৰ বাহিৰত পৰিছিল ।
কাৰিকৰীভাৱে ইয়াক ছিক্সাৰৰ দৰে লাগিছিল ! তেনেস্থলত বেটিং দলটোৱে বলটোত ৭ টা ৰাণ পাব লাগিছিল । ১ ৰাণ ৱাইডৰ বাবে আৰু ৬ ৰাণ ছিক্সাৰৰ বাবে । কিন্তু আম্পায়াৰে মাত্ৰ ৫ ৰাণহে দিছিল । আম্পায়াৰে কিয় মাত্ৰ ৫ ৰাণ দিলে ? এয়া জানিবলৈ আমি আইচিচিৰ নিয়ম চাব লাগিব ।
A historic wide with a six from the bowler in Canada Super60. 🤣 https://t.co/8YHNJTRs78— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 5, 2026
আইচিচিৰ নিয়ম অনুসৰি ৱাইড বলৰ বাবে বেটিং দলে এক ৰাণৰ পেনাল্টি পায় । কিন্তু সেই ৱাইড বলটোৱে যদি বাউণ্ডেৰী লাইন অতিক্ৰম কৰে তেন্তে ৪ ৰাণ দিয়া হয় । ফলস্বৰূপে মুঠ ৫ ৰাণ দিয়া হয় । ৱাইডৰ বাবে এক ৰাণ আৰু বাউণ্ডেৰীৰ বাবে ৪ ৰাণ ।
ৱাইড বলটো ছিক্সাৰ হ'লেও বেটিং দলটোৱে মাত্ৰ ৫ ৰাণহে পাব । কাৰণ নিয়ম অনুসৰি বেটছমেনে যদি বেটেৰে বলটো কোবাই আৰু বেটত আঘাত কৰি বলটো পোনে পোনে বাউণ্ডেৰী লাইনৰ বাহিৰত পৰে তেতিয়া তাক ছিক্সাৰ বুলি কোৱা হয় ।
তেতিয়া বেটছমেনগৰাকীক ৬ ৰাণ দিয়া হয় । কিন্তু কানাডা ছুপাৰ ৬০ৰ ছেমিফাইনেলৰ মেচখনত বলটো বেটত স্পৰ্শ নকৰাকৈ বাউণ্ডেৰী লাইনৰ বাহিৰত পৰিছিল । সেয়ে আইচিচিৰ নিয়ম অনুসৰি ইয়াক ছিক্সাৰ বুলি ধৰা নহ'ল আৰু বাউণ্ডেৰীৰ বাবে ৪ ৰাণ দিয়া হয় ।
লগতে পঢ়ক :
এছিয়ান গেমছৰ দুই স্বৰ্ণজয়ীলৈ মিজোৰাম চৰকাৰৰ ২৫ লাখকৈ আৰ্থিক সাহায্য