বি ডব্লিউ এফ টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা আঁতৰিব পি ভি সিন্ধু, ভৰিৰ আঘাতৰ পৰা সুস্থ হোৱাত দিব গুৰুত্ব

পি ভি সিন্ধুৱে তেওঁৰ সহায়কাৰী দল আৰু প্ৰখ্যাত ক্ৰীড়া অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দিনশ্ব’ পাৰ্দিৱালাকে ধৰি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞৰ সৈতে বিতং আলোচনাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত লয় ।

P V SINDHU WITHDRAWS FROM BWF
পি ভি সিন্ধু (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2025 at 7:18 PM IST

নতুন দিল্লী : ইউৰোপীয় লীগৰ পূৰ্বে ভৰিৰ আঘাতৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠিবলৈ ২০২৫ চনত বাকী থকা সকলো বি ডব্লিউ এফ ট্যুৰৰ ইভেণ্টৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে দুবাৰৰ অলিম্পিক পদক বিজয়ী পি ভি সিন্ধুৱে ।

হায়দৰাবাদৰ ৩০ বছৰীয়া শ্বাটলাৰগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁৰ দল আৰু প্ৰখ্যাত ক্ৰীড়া অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দিনশ্ব’ পাৰ্দিৱালাকে ধৰি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞৰ সৈতে বিতং আলোচনাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

সোমবাৰে সিন্ধুৱে এক বিবৃতিত কয় যে মোৰ দলৰ সৈতে আৰু ড৹ পাৰ্দিৱালাৰ নিৰ্দেশনাত ব্যাপক আলোচনাৰ অন্তত আমি অনুভৱ কৰিলোঁ যে ২০২৫ চনত বি ডব্লিউ এফ ট্যুৰৰ বাকী থকা সকলো ইভেণ্টৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটোৱেই মোৰ বাবে উত্তম হ’ব ।

"ইউৰোপীয় লীগৰ আগতে মোৰ ভৰিৰ আঘাত সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল হোৱা নাই, আৰু যদিও ইয়াক গ্ৰহণ কৰাটো কেতিয়াও সহজ নহয়, আঘাত প্ৰতিজন খেলুৱৈৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । ই আপোনাৰ স্থিতিস্থাপকতা আৰু ধৈৰ্য পৰীক্ষা কৰে, কিন্তু ই আপোনাক শক্তিশালীভাৱে ঘূৰি আহিবলৈও অনুপ্ৰাণিত কৰে ।"

২০১৯ চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন সিন্ধুৱে কয় যে তেওঁৰ পুনৰ্বাসন আৰু প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে ডাঃ ৱেইন লম্বাৰ্ডৰ তত্বাৱধানত, নিশা ৰাৱট, চেতনা আৰু তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক ইৰৱানছিয়া আদি প্ৰতামাৰ সহযোগত চলি আছে ।

ডাঃ ৱেইন লম্বাৰ্ডৰ অহৰহ যত্ন, নিশা ৰাৱট আৰু চেতনাৰ সহায় আৰু মোৰ প্ৰশিক্ষক ইৰৱানছিয়াৰ পথ প্ৰদৰ্শনত মোক প্ৰতিদিনে শক্তি প্ৰদান কৰা এটা দলে আগুৰি আছে। "মোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাসে মোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে আৰু মই আগলৈ কি হ'ব তাৰ বাবে আগৰ তুলনাত অধিক অনুপ্ৰাণিত, কৃতজ্ঞ আৰু আগ্ৰহী অনুভৱ কৰো ।" কমনৱেলথ গেমছৰ চেম্পিয়ন সিন্ধুৱে কিছুদিনৰ পৰা আঘাত আৰু দুৰ্বল ফৰ্মৰ সৈতে যুঁজি আহিছে ।

পেৰিছ গেমছৰ আৰম্ভণিতে ৰাউণ্ডৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত এইবাৰো সিন্ধুৰ বাবে অসমান হৈ পৰিছে । প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত কেইবাবাৰো বাহিৰ হোৱাৰ লগতে ইণ্ডিয়া অ’পেন ছুপাৰ ৭৫০, বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ, আৰু চাইনা মাষ্টাৰছ ছুপাৰ ৭৫০ৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাটো তেওঁৰ এই ছিজনৰ আটাইতকৈ স্মৰণীয় মুহূৰ্ত ।

যোৱা বছৰ মালয়েছিয়া মাষ্টাৰ্ছত শীৰ্ষ স্তৰৰ খিতাপ জয় কৰাৰ ওচৰ চাপিছিল আৰু ৰানাৰ্ছ আপ হয় । অৱশ্যে তেওঁ যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত চৈয়দ মোদী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছুপাৰ ৩০০ত জয়লাভ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ আধিপত্য

