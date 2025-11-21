ক্ৰিকেটপ্ৰেমীৰ বাবে দুঃখবৰ; গুৱাহাটীত দেখা নাপাব শুভমন গিলৰ বেটৰ যাদু

ETV Bharat / sports

পঞ্জাবৰ বেটছমেনগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত ভাৰতীয় দলৰ নেতৃত্বত থাকিব উইকেটৰক্ষক বেটছমেন ঋষভ পণ্টে ।

হায়দৰাবাদ : ৰাজ্য তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেটপ্ৰেমীৰ বাবে দুঃখবৰ । ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক শুভমন গিলক ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ আৰু খেল উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব অনুৰাগী । কিয়নো শনিবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ দ্বিতীয়খন টেষ্টত অংশগ্ৰহণ নকৰে ভাৰতীয় টেষ্ট দলৰ যুৱ অধিনায়কগৰাকীয়ে ।

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টেষ্টৰ সময়ত ডিঙিত আঘাত পোৱা আঘাতৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সুস্থ নোহোৱা বাবে ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক শুভমন গিলক গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দ্বিতীয়খন টেষ্টৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, শুভমন গিলৰ নেতৃত্বত ইডেন গাৰ্ডেনত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন টেষ্টত ভাৰত পৰাস্ত হয় । বৰ্তমান পঞ্জাবৰ বেটছমেনগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত ভাৰতীয় দলক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব উইকেটৰক্ষক বেটছমেন ঋষভ পণ্টে ।

শুকুৰবাৰে বি চি চি আয়ে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক বিবৃতিত কয়, "দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টেষ্টৰ সময়ত ডিঙিত আঘাত পোৱা টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক শুভমন গিল গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দ্বিতীয়খন টেষ্টৰ পৰা বাহিৰ হৈছে । কলকাতা টেষ্টৰ দ্বিতীয় দিনটোত গিলে ডিঙিত আঘাত পোৱাত দিনটোৰ খেল শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁক পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । পিছদিনা তেওঁক পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হয় আৰু তাৰ পিছদিনা যাব দিয়া হয় । ১৯ ​​নৱেম্বৰত তেওঁ ভাৰতীয় দলটোৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰে ।"

আনহাতে, বি চি চি আইৰ মতে, সোঁহতীয়া বেটছমেন গিল বৰ্তমান অধিক পৰীক্ষাৰ বাবে মুম্বাইলৈ ৰাওনা হ’ব । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁ দ্বিতীয়খন টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ ফিট নাছিল আৰু তেওঁৰ আঘাতৰ অধিক মূল্যায়নৰ বাবে মুম্বাইলৈ ৰাওনা হ’ব ।" বি চি চি আয়ে লগতে জনাইছে যে গিলৰ অনুপস্থিতিত দ্বিতীয়খন টেষ্টত পণ্টে দলটোক নেতৃত্ব দিব ।

উল্লেখ্য যে বৰ্তমানৰ বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন টেষ্টত জয়লাভ কৰি শৃংখলা ১-১ ব্যৱধানত সমতা স্থাপন কৰিবলৈ ভাৰতীয় দলটোৱে চেষ্টা চলাব । অৱশ্যে গিলৰ অনুপস্থিতিত এই কাম ভাৰতৰ বাবে অধিক কঠিন হৈ পৰিব । বৰ্ষাপাৰাস্থিত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ষ্টেডিয়ামত এই মেচখন অনুষ্ঠিত হ’ব ।

