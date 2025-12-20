ETV Bharat / sports

গিল অবিহনেই বিশ্বকাপ যাত্ৰা টীম ইণ্ডিয়াৰ: ১৫ জনীয়া দলত কোন কোন আছে ?

৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০২৬ৰ বাবে ভাৰতৰ ১৫ জনীয়া দলটো ঘোষণা কৰিছে বি চি চি আয়ে ।

T20 world cup Indian squad
টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতীয় দল ঘোষণা (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 20, 2025 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ :ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড চমুকৈ বি চি চি আয়ে শনিবাৰে ঘোষণা কৰে আগন্তুক টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে ১৫ জনীয়া ভাৰতীয় দলটোৰ নাম । বি চি চি আইৰ দল নিৰ্বাচক সমিতিয়ে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ কান্ধতে ৰাখিছে অধিনায়কত্বৰ দায়িত্ব । আনহাতে, শুভমন গিলক দলৰ পৰা বাদ দি এক আচৰিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বাছনি সমিতিয়ে । ইয়াৰ লগতে ২১ জানুৱাৰীৰ পৰা ৩১ জানুৱাৰীলৈকে নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পাঁচখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাৰ বাবেও দলটো ঘোষণা কৰে ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ৫ খন মেচৰ ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকা টি-২০ শৃংখলা ভাৰতীয় দলটোৱে ৩-১ ব্যৱধানত দখল কৰিছে । শৃংখলাৰ শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত পঞ্চম তথা অন্তিমখন মেচত ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৩০ ৰাণত পৰাস্ত কৰে । এই শৃংখলাটোত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা তিলক বাৰ্মাই চাৰিখন মেচৰ পৰা গড়ে ৬২ ৰাণকৈ ১৮৬ ৰান সংগ্ৰহ কৰে ।

T20 world cup Indian squad
টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে ঘোষিত ভাৰতীয় দলটো (AFP, IANS, ANI)

টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০২৬ৰ বাবে ভাৰতীয় দলটো

অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু ছেমছন (উইকেটৰক্ষক), তিলক বাৰ্মা, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম ডুবে, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, অৰ্শদীপ সিং, হৰ্ষিত ৰাণা, কুলদীপ যাদৱ, অক্ষৰ পেটেল (উপ-অধিনায়ক), ঈশান কিষাণ (উইকেটৰক্ষক), ৰিংকু সিং ।

টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০২৬ত অংশগ্ৰহণকাৰী দলকেইটা

অহা ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৮ মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া টি-২০ বিশ্বকাপত প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । দলকেইটাক চাৰিটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছে ।

গ্ৰুপ এ

  1. ভাৰত
  2. আমেৰিকা
  3. নামিবিয়া
  4. নেদাৰলেণ্ড
  5. পাকিস্তান

গ্ৰুপ বি

  1. অষ্ট্ৰেলিয়া
  2. শ্ৰীলংকা
  3. জিম্বাব'ৱে
  4. আয়াৰলেণ্ড
  5. ওমান

গ্ৰুপ চি

  1. ইংলেণ্ড
  2. ৱেষ্ট ইণ্ডিজ
  3. বাংলাদেশ
  4. ইটালী
  5. নেপাল

গ্ৰুপ ডি

  1. দক্ষিণ আফ্ৰিকা
  2. নিউজীলেণ্ড
  3. আফগানিস্তান
  4. কানাডা
  5. ইউ এ ই
লগতে পঢ়ক :ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকা পঞ্চম টি-২০: হাৰ্দিক-তিলকৰ বেটিং বিক্ৰমেৰে শৃংখলা দখল ভাৰতৰ
লগতে পঢ়ক :বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰোহিত শৰ্মা-বিৰাট কোহলীয়ে

TAGGED:

T20 WORLD CUP INDIAN SQUAD
BCCI
SHUBMAN GILL
ইটিভি ভাৰত অসম
ICC T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.