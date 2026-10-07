অধিনায়ক আয়াৰৰ শতকেৰে প্ৰথমখন টি-২০ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ৮ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰতৰ
ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ১৭১ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰাৰ পাছত ভাৰতে ১৪.৪ অভাৰত দুটা উইকেটৰ বিনিময়ত ১৭২ ৰাণৰ লক্ষ্যত সহজেই উপনীত হয় ।
Published : October 7, 2026 at 7:23 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ী একানা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰথম টি-২০ত টীম ইণ্ডিয়াই আঠ উইকেটৰ জয় পঞ্জীয়ন কৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে পাঁচখন খেলৰ টি-২০ শৃংখলা আৰম্ভ কৰে ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ১৭১ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ভাৰতে ১৪.৪ অভাৰত ২ উইকেটত ১৭২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সহজেই লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷
ভাৰতৰ জয়ৰ নায়ক অধিনায়ক শ্ৰেয়াছ আয়াৰে ১০টা চাৰি আৰু ৬টা ছয়ৰ সহায়ত ৪৩টা বলত অপৰাজিত ১০২ ৰাণৰ উজ্জ্বল ইনিংছ খেলিছিল ৷ ঈশান কিষানেও ২৭টা বলত ৫টা বাউণ্ডেৰীৰ সহায়ত ৩৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে ৷ টি-২০ কেৰিয়াৰত আয়াৰৰ এইটো প্ৰথম শতক ৷
𝗦𝗰𝗶𝗻𝘁𝗶𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴. 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹. 𝗦𝗵𝗿𝗲𝘆𝗮𝘀 🫡✨ #TeamIndia's Captain is the Player of the Match for his superb display in the chase 🔝 Relive his knock ▶️ https://t.co/BLk6KHfrSd #INDvWI | @mflone_ | @ShreyasIyer15 https://t.co/iBCBwfHrZq— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
আয়াৰ আৰু কিষানে ৬৭টা বলত তৃতীয় উইকেটৰ বাবে ১৬৭ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব আগবঢ়াইছিল, যাৰ ফলত ভাৰতে সহজে মেচখন নিজৰ নামত পঞ্জীয়ন কৰে ৷ সঞ্জু ছেমছন ৯ ৰাণত আউট হোৱাৰ বিপৰীতে অভিষেক শৰ্মাই ১০ বলত ২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পেভিলিয়নলৈ উভতি আহে ৷ এই জয়েৰে ভাৰতে শৃংখলাত ১-০ ত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ অহা ৯ অক্টোবৰত ৰাঁচীত শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হৈ ১০০ সংখ্যক টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলি থকা আকিয়াল হুছেইনে ছেমছনক আউট কৰি এটাতকৈ অধিক ভাৰতীয় উইকেট দখল কৰা একমাত্ৰ বলাৰ । ৰষ্টন চেজেও এটা উইকেট দখল কৰে ৷
Sealed in 𝙨𝙤𝙢𝙚 𝙨𝙩𝙮𝙡𝙚! 💥 🎥 A breathtaking batting display from #TeamIndia to clinch the 1️⃣st T20I by eight wickets 👊 Scorecard ▶️ https://t.co/2czVyKWreK #INDvWI | @mflone_ https://t.co/JgxYkZLDwS— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
লক্ষ্ণৌৰ একনা ষ্টেডিয়ামত খেলখনৰ আৰম্ভণিত ভাৰতৰ অধিনায়ক শ্ৰেয়াছ আয়াৰে টছত জয়লাভ কৰি আলহী দলটোক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ৷ আলহী দলটোৱে প্ৰথমে বেটিং কৰি অধিনায়ক শ্বাই হোপ আৰু শ্বাৰফেন ৰাদাৰফোৰ্ডৰ উজ্জ্বল পঞ্চাশৰ সহায়ত ১৭২ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷
এই দুজন বেটছমেনৰ বাহিৰে আন কোনো বেটছমেনে বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত দলটোৱে ১৯ অভাৰত ১৭১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অল আউট হয় ৷ শ্বাই হোপে ৩৭ বলত ৫২ ৰাণ আৰু ৰাদাৰফোৰ্ডে ৩৪ বলত ৫৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
নমন ধীৰ আছিল খেলখনৰ ভাৰতৰ সৰ্বাধিক সফল বলাৰ ৷ তেওঁ ৩ অভাৰত ৩১ ৰাণত ৩ উইকেট দখল কৰে ৷ কুলদীপ যাদৱ আৰু অক্ষৰ পেটেলেও ২টাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷ মায়ংক যাদৱ আৰু আৰ্শদীপ সিঙে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷