ETV Bharat / sports

অধিনায়ক আয়াৰৰ শতকেৰে প্ৰথমখন টি-২০ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ৮ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰতৰ

ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ১৭১ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰাৰ পাছত ভাৰতে ১৪.৪ অভাৰত দুটা উইকেটৰ বিনিময়ত ১৭২ ৰাণৰ লক্ষ্যত সহজেই উপনীত হয় ।

INDIA BEAT WEWST INDIES IN 1ST T20I
অধিনায়ক আয়াৰৰ শতকেৰে প্ৰথমখন টি-২০ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ৮ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰতৰ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 7, 2026 at 7:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ী একানা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰথম টি-২০ত টীম ইণ্ডিয়াই আঠ উইকেটৰ জয় পঞ্জীয়ন কৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে পাঁচখন খেলৰ টি-২০ শৃংখলা আৰম্ভ কৰে ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ১৭১ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ভাৰতে ১৪.৪ অভাৰত ২ উইকেটত ১৭২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সহজেই লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷

ভাৰতৰ জয়ৰ নায়ক অধিনায়ক শ্ৰেয়াছ আয়াৰে ১০টা চাৰি আৰু ৬টা ছয়ৰ সহায়ত ৪৩টা বলত অপৰাজিত ১০২ ৰাণৰ উজ্জ্বল ইনিংছ খেলিছিল ৷ ঈশান কিষানেও ২৭টা বলত ৫টা বাউণ্ডেৰীৰ সহায়ত ৩৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে ৷ টি-২০ কেৰিয়াৰত আয়াৰৰ এইটো প্ৰথম শতক ৷

আয়াৰ আৰু কিষানে ৬৭টা বলত তৃতীয় উইকেটৰ বাবে ১৬৭ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব আগবঢ়াইছিল, যাৰ ফলত ভাৰতে সহজে মেচখন নিজৰ নামত পঞ্জীয়ন কৰে ৷ সঞ্জু ছেমছন ৯ ৰাণত আউট হোৱাৰ বিপৰীতে অভিষেক শৰ্মাই ১০ বলত ২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পেভিলিয়নলৈ উভতি আহে ৷ এই জয়েৰে ভাৰতে শৃংখলাত ১-০ ত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ অহা ৯ অক্টোবৰত ৰাঁচীত শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হৈ ১০০ সংখ্যক টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলি থকা আকিয়াল হুছেইনে ছেমছনক আউট কৰি এটাতকৈ অধিক ভাৰতীয় উইকেট দখল কৰা একমাত্ৰ বলাৰ । ৰষ্টন চেজেও এটা উইকেট দখল কৰে ৷

লক্ষ্ণৌৰ একনা ষ্টেডিয়ামত খেলখনৰ আৰম্ভণিত ভাৰতৰ অধিনায়ক শ্ৰেয়াছ আয়াৰে টছত জয়লাভ কৰি আলহী দলটোক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ৷ আলহী দলটোৱে প্ৰথমে বেটিং কৰি অধিনায়ক শ্বাই হোপ আৰু শ্বাৰফেন ৰাদাৰফোৰ্ডৰ উজ্জ্বল পঞ্চাশৰ সহায়ত ১৭২ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷

এই দুজন বেটছমেনৰ বাহিৰে আন কোনো বেটছমেনে বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত দলটোৱে ১৯ অভাৰত ১৭১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অল আউট হয় ৷ শ্বাই হোপে ৩৭ বলত ৫২ ৰাণ আৰু ৰাদাৰফোৰ্ডে ৩৪ বলত ৫৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷

INDIA BEAT WEWST INDIES IN 1ST T20I
ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন টি-২০ মেচ (IANS)

নমন ধীৰ আছিল খেলখনৰ ভাৰতৰ সৰ্বাধিক সফল বলাৰ ৷ তেওঁ ৩ অভাৰত ৩১ ৰাণত ৩ উইকেট দখল কৰে ৷ কুলদীপ যাদৱ আৰু অক্ষৰ পেটেলেও ২টাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷ মায়ংক যাদৱ আৰু আৰ্শদীপ সিঙে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : অন্তিমখন এদিনীয়াত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন; ২-১ ত শৃংখলা দখল ভাৰতৰ

গিলৰ অপৰাজিত দ্বিশতক, ৰোহিতৰ শতকেৰে ভাৰতৰ ৪০০ পাৰ; ৰাণৰ পাহাৰ গঢ়িও বিফল ৱেষ্ট ইণ্ডিজ

জয় আই অসম, জয় জুবিন ধ্বনিৰে বৰ্ষাপাৰাত আৰম্ভ ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ খেল

TAGGED:

ভাৰত বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ
লক্ষ্ণৌৰ একনা ষ্টেডিয়াম
INDIA BEAT WEST INDIES IN 1ST T20I
INDIA VS WEST INDIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.