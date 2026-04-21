ভাৰতীয় টি-২০ দলৰ নতুন অধিনায়ক... ! কপাল ফুলিব পাৰে শ্ৰেয়াছ আয়াৰৰ

ভাৰতীয় টি-২০ দলৰ নতুন অধিনায়ক... ! কপাল ফুলিব পাৰে শ্ৰেয়াছ আয়াৰৰ
আইপিএলত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা খেলুৱৈ স্থান পাব ভাৰতীয় দলত ৷ বিচিচিআয়ে বাচনি কৰিব ৩০-৩৫ জন খেলুৱৈ ৷
Published : April 21, 2026 at 12:22 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 12:55 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেশজুৰি বৰ্তমান আইপিএলৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছে ৷ ইফালে ফিল্ডত চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰিছে একাংশ ভাৰতীয় যুৱ ক্ৰিকেটাৰে ৷ ভাৰতীয় দলত নিজৰ স্থান সুনিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় যুৱ খেলুৱৈ উন্নত খেল প্ৰদৰ্শনত মগ্ন হৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ আগন্তুক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচসমূহত কোন খেলুৱৈক ক'ত স্থান দিব তাক লৈ বিমূৰত পৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ নিৰ্বাচক মণ্ডলীয়ে ৷ কিয়নো বিগত সময়ত ফৰ্মত থকা কেইবাগৰাকী খেলুৱৈক দলত স্থান নিদিয়াৰ বাবে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷
সেয়ে সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিচিচিআয়ে আন এক পদক্ষেপ লোৱা সম্ভাৱনা আছে ৷ বিশেষকৈ আগন্তুক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ মেচৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আইপিএলত উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰা ৩০-৩৫ জন খেলুৱৈক বাচনি কৰি দুটাকৈ টি-২০ দল গঠনৰ পোষকতা কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে ৷ ফলত একেটা সময়তে দুটা দলৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত ভাগ ল'ব পাৰিব ভাৰতীয় দুটা দলে ৷
বিচিচিআইৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি, এটা দলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শৃংখলা খেলিব যদিও আন এটা দলে এছিয়ান গেমছৰ প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ৷ ফলত বৰ্তমানৰ টি-২০ মেচৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে এটা দল নেতৃত্ব দিব ৷ আনটো দলৰ অধিনায়ক শ্ৰেয়াছ আয়াৰক দায়িত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত বিচিচিআইৰ এজন সদস্যই সংবাদমধ্যমৰ আগত কয় যে, "আগন্তুক একেটা সময়ত এছিয়ান গেমছ আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ মেচৰ সূচী আছে ৷ সেয়েহে আমি দুয়োটা দলকে মেচৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ বাবে ৩০-৩৫ জন খেলুৱৈৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ আমি এই তালিকাৰ পৰা আয়াৰলেণ্ড আৰু ইংলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবেও খেলুৱৈক বাচনি কৰিম ৷"
