ETV Bharat / sports

জাগিছে অসমৰ নাৰীশক্তি, বিশ্ব পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক অৰ্জন

পুনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে জিলিকি উঠিল অসম কন্যা । IFA বিশ্ব পাঞ্জা প্ৰতিযোগিতাত ৰূপৰ পদক অৰ্জন বোকাখাতৰ খেলুৱৈৰ ।

Sheheriz Sultana Hussain wins the silver medal at IFA World Panja Championship
শ্বেহৰীজ চুলতানা হুছেইনক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2025 at 10:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰীৰ পাছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল বোকাখাতৰ কন্যা । ইউৰোপৰ আলবাইজানৰ বাকুত অনুষ্ঠিত IFA বিশ্ব পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক আঁজুৰি আনিলে বোকাখাতৰ শ্বেহৰীজ চুলতানা হুছেইনে ।

বোকাখাত সেউজীপাৰৰ কন্যা তথা বোকাখাত খ্ৰীষ্টজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী শ্বেহৰীজ চুলতানা হুছেইনে উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মঙলবাৰে খেলুৱৈগৰাকীক বিপুল আদৰণি জনায় বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে । যোৱা ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা ১ নৱেম্বৰলৈ আলবাইজানৰ বাকুত অনুষ্ঠিত বিশ্ব পাঞ্জা প্ৰতিযোগিতাখনত বোকাখাতৰ কন্যা শ্বেহৰীজে ১৫ বছৰ অনুৰ্ধৰ শাখাত ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।

বিশ্ব পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক অৰ্জন শ্বেহৰীজ চুলতানা হুছেইনৰ (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়খনত সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি পাঞ্জা খেলুৱৈ শ্বেহৰীজ চুলতানা হুছেইনে কয়, "এইবাৰ মই IFA বিশ্ব পাঞ্জা প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ ইউৰোপৰ আলবাইনত । এইবাৰ মই ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছোঁ । ইয়াৰ বাবে মোৰ অভিভাৱক, প্ৰশিক্ষক আৰু সাংবাদিক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে মোৰ আগৰে পৰা এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আহিছে । মই ১৫ বছৰ অনুৰ্ধৰ শাখাত প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ ।"

Sheheriz Sultana Hussain wins the silver medal at IFA World Panja Championship
শ্বেহৰীজ চুলতানা হুছেইন (ETV Bharat Assam)

খেলুৱৈগৰাকীয়ে কয়, "মই পোলেণ্ড আৰু চলভেনিয়াৰ লগতে প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । আমি নিজৰ খৰচতে তালৈ গৈছিলোঁ । অৱশ্যে জিলা আয়ুক্তই আমাক কিছু সহায় কৰিছিল, কিন্তু চৰকাৰক সহায়ৰ বাবে আবেদন কৰিছিলোঁ যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই । আমাৰ স্থানীয় বহু লোকে সহায় সহযোগিতা কৰিছিল । ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ ৩০ জন প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তাৰে অসমৰ ১৮ জন আছিল য'ত জুনিয়ৰ শাখাত ৮ টা আৰু চিনিয়ৰ শাখাত ৭ টা পদক লাভ কৰিছে ।

Sheheriz Sultana Hussain wins the silver medal at IFA World Panja Championship
শ্বেহৰীজৰ সৈতে পাঞ্জা খেলিলে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, পদক লাভত সন্তুষ্ট বোকাখাত খ্ৰীষ্টজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষকে কয়, "আমাৰ বাবে ই এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত। আমাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাৰ বাবে আমি গৌৰৱান্বিত । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখত আৰু তেখেতৰ পিতৃ মাতৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত তেওঁ আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: দীপক শৰ্মাৰ স্কুটাৰেৰে আমি ষ্টুডিঅ'লৈ অহা-যোৱা কৰিছিলোঁ: কৃষ্ণমণি নাথ

কেতিয়ালৈ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় ? অতিষ্ঠ হৈ আন্দোলনত নামিল যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ

TAGGED:

SHEHERIZ SULTANA HUSSAIN
PANJA PLAYER
PANJA CHAMPIONSHIP
ইটিভি ভাৰত অসম
IFA WORLD PANJA CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.