জাগিছে অসমৰ নাৰীশক্তি, বিশ্ব পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক অৰ্জন

জাগিছে অসমৰ নাৰীশক্তি, বিশ্ব পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক অৰ্জন
পুনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে জিলিকি উঠিল অসম কন্যা । IFA বিশ্ব পাঞ্জা প্ৰতিযোগিতাত ৰূপৰ পদক অৰ্জন বোকাখাতৰ খেলুৱৈৰ ।
Published : November 4, 2025 at 10:31 PM IST
গোলাঘাট: ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰীৰ পাছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল বোকাখাতৰ কন্যা । ইউৰোপৰ আলবাইজানৰ বাকুত অনুষ্ঠিত IFA বিশ্ব পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক আঁজুৰি আনিলে বোকাখাতৰ শ্বেহৰীজ চুলতানা হুছেইনে ।
বোকাখাত সেউজীপাৰৰ কন্যা তথা বোকাখাত খ্ৰীষ্টজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী শ্বেহৰীজ চুলতানা হুছেইনে উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মঙলবাৰে খেলুৱৈগৰাকীক বিপুল আদৰণি জনায় বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে । যোৱা ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা ১ নৱেম্বৰলৈ আলবাইজানৰ বাকুত অনুষ্ঠিত বিশ্ব পাঞ্জা প্ৰতিযোগিতাখনত বোকাখাতৰ কন্যা শ্বেহৰীজে ১৫ বছৰ অনুৰ্ধৰ শাখাত ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।
বিদ্যালয়খনত সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি পাঞ্জা খেলুৱৈ শ্বেহৰীজ চুলতানা হুছেইনে কয়, "এইবাৰ মই IFA বিশ্ব পাঞ্জা প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ ইউৰোপৰ আলবাইনত । এইবাৰ মই ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছোঁ । ইয়াৰ বাবে মোৰ অভিভাৱক, প্ৰশিক্ষক আৰু সাংবাদিক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে মোৰ আগৰে পৰা এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আহিছে । মই ১৫ বছৰ অনুৰ্ধৰ শাখাত প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ ।"
খেলুৱৈগৰাকীয়ে কয়, "মই পোলেণ্ড আৰু চলভেনিয়াৰ লগতে প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । আমি নিজৰ খৰচতে তালৈ গৈছিলোঁ । অৱশ্যে জিলা আয়ুক্তই আমাক কিছু সহায় কৰিছিল, কিন্তু চৰকাৰক সহায়ৰ বাবে আবেদন কৰিছিলোঁ যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই । আমাৰ স্থানীয় বহু লোকে সহায় সহযোগিতা কৰিছিল । ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ ৩০ জন প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তাৰে অসমৰ ১৮ জন আছিল য'ত জুনিয়ৰ শাখাত ৮ টা আৰু চিনিয়ৰ শাখাত ৭ টা পদক লাভ কৰিছে ।
আনহাতে, পদক লাভত সন্তুষ্ট বোকাখাত খ্ৰীষ্টজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষকে কয়, "আমাৰ বাবে ই এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত। আমাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাৰ বাবে আমি গৌৰৱান্বিত । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখত আৰু তেখেতৰ পিতৃ মাতৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত তেওঁ আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ব ।"