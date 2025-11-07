পেৰা আৰ্চাৰ শীতল দেৱীৰ আন এক কৃতিত্ব
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় এবল-বডী জুনিয়ৰ দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এগৰাকী পেৰা আৰ্চাৰ ।
Published : November 7, 2025 at 4:43 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিশ্ব চেম্পিয়ন পেৰা আৰ্চাৰ শীতল দেৱীয়ে আন এক কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । ৰাষ্ট্ৰীয় ট্ৰাইলত উল্লেখযোগ্য প্ৰদৰ্শনৰ পিছত জেদ্দাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়া কাপৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে ভাৰতীয় এবল-বডী (শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম) জুনিয়ৰ দলৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে শীতল । ইয়াৰ লগে লগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম প্ৰতিযোগিতাত এগৰাকী পেৰা খেলুৱৈয়ে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ।
শীতলৰ বাবে এয়া আছিল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কিয়নো ধনু তুলি লোৱাৰ পিছৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ নিজৰ নাম উজলাবলৈ অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে খেলুৱৈগৰাকীয়ে । এই ঘোষণাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত শীতলে লিখিছে যে তেওঁ প্ৰতিটো পৰাজয়ৰ পৰা শিক্ষা লৈছে ।
তেওঁ লিখিছে, "যেতিয়া মই প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ এটা সৰু সপোন আছিল: এদিন শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা । প্ৰথমতে মই সফল হোৱা নাছিলো, কিন্তু মই কেতিয়াও হাৰ মানিব পৰা নাছিলো; প্ৰতিটো পৰাজয়ৰ পৰাই শিকিছিলো । আজি সেই সপোনটোৰ এখোজ ওচৰ চাপিছো ।" তেওঁৰ এই বাৰ্তাত ধৈৰ্য, অধ্যৱসায় আৰু এক নীৰৱ আত্মবিশ্বাস প্ৰতিফলিত হৈছে ।
History in the making! 🏹🇮🇳— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 7, 2025
Para archery star Sheetal Devi becomes the first-ever para athlete selected for India’s able-bodied junior team, set to compete at the Asia Cup Stage 3 in Jeddah.
From Jammu & Kashmir to the world stage — her journey continues to inspire.… pic.twitter.com/rwASYdzOpO
১৮ বছৰীয়া শীতলৰ ঘৰ জম্মু-কাশ্মীৰত । কাটৰাৰ শ্ৰীমাতা বৈষ্ণো দেৱী শ্ৰাইন ব'ৰ্ড স্প'ৰ্টছ কমপ্লেক্সত প্ৰশিক্ষণ লোৱা শীতলে এনে এক শৈলী গঢ়ি তুলিছে যিয়ে সঘনাই বিশ্বজুৰি ধনুৰ্বিদ অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে । ২০২৪ চনত পেৰিছ পেৰালিম্পিকত মিক্সড টীম কম্পাউণ্ড ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে শীতলে এক অনন্য কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল, তেওঁ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী হাত নথকা মহিলা ধনুৰ্বিদ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।
ভাৰতীয় দলত কেনেকৈ স্থান লাভ কৰিলে শীতলে ?
শোণিপথত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় বাছনি পৰীক্ষাত ৬০ জনতকৈ অধিক ধনুৰ্বিদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল শীতলে । প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁ সামগ্ৰিকভাৱে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে । অৰ্হতা ৰাউণ্ডত ৭০৩ পইণ্ট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰথম ৰাউণ্ডত ৩৫২ পইণ্ট আৰু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত ৩৫১ পইণ্ট লাভ কৰে । এই নম্বৰ অৰ্হতাৰ শীৰ্ষত থকা তেজছ ছালভেৰ নম্বৰৰ সমান আছিল ।
চূড়ান্ত ফলাফলত তেজলে ১৫.৭৫ পইণ্টেৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে বৈদেহী যাদৱে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে । শীতলে ১১.৭৫ পইণ্টেৰে জ্ঞানেশ্বৰী গড়াধে (১১.৫০)তকৈ আগবাঢ়ি তৃতীয় স্থান দখল কৰে ।
🚨 THIS IS THE BIGGEST NEWS FOLKS! 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) November 6, 2025
Para World Champion Sheetal Devi has been selected for the Asia Cup Stage 3 in Jeddah 🏹
Sheetal Devi becomes First Indian Para Archer to be selected in Able Bodies Intl Tournament!
INSPIRATIONAL, SENSATION & HISTORICAL 🇮🇳💙 pic.twitter.com/TqMZ5qsiF3
শীতল তুৰস্কৰ পেৰিছ পেৰালিম্পিক চেম্পিয়ন অজনুৰ কিউৰ গিৰ্ডিৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছে যিয়ে এবল-বডী প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
বিশেষভাৱে সক্ষম বা দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্যা থকা খেলুৱৈসকলৰ বাবে পেৰা আৰ্চাৰী হৈছে এক অন্যতম শাখা । ৰিকাৰ্ভ আৰু কম্পাউণ্ড শাখাৰ উপৰিও পেৰা আৰ্চাৰীত গুৰুতৰভাৱে অক্ষম বা দৃষ্টিহীন শ্ৰেণীৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবেও ডব্লিউ-১ শাখা আছে ।
পেৰা আৰ্চাৰসকলে প্ৰায়ে খেলখনত সমতা বজাই ৰাখিবলৈ কাষ্টম ড্ৰ' বা ৰিলিজ এড, মাউথ টেব বা হুইল চেয়াৰৰ দৰে সহায়ক যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে । ৱৰ্ল্ড আৰ্চাৰীৰ ৱেবছাইট অনুসৰি ক্লাছিফাইড এথলীটসকলেও তেওঁলোকৰ সহায়ক যন্ত্ৰৰ সহায়ত টাৰ্গেট আৰ্চাৰী ইভেণ্টত শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম খেলুৱৈৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
দলসমূহ
ৰিকাৰ্ভ
পুৰুষ : ৰামপাল চৌধুৰী(এ এ আই), ৰোহিত কুমাৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ), ময়ংক কুমাৰ (হাৰিয়ানা)
মহিলা : কোণ্ডপাভুলুৰী য়ুক্তা শ্ৰী (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ), বৈষ্ণৱী কুলকাৰ্ণী (মহাৰাষ্ট্ৰ), ক্ৰাতিকা বিচপুৰীয়া (মধ্যপ্ৰদেশ)
কম্পাউণ্ড
পুৰুষ : প্ৰধুমন যাদৱ, বসু যাদৱ, দেৱংশ সিং (ৰাজস্থান)
মহিলা : তেজল ছালভে, বৈদেহী যাদৱ (মহাৰাষ্ট্ৰ), শীতল দেৱী (জম্মু-কাশ্মীৰ)
লগতে পঢ়ক: বিশ্ব পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত জিলিকিল অসম সন্তান, আঁজুৰিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক