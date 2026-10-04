অন্তিমখন এদিনীয়াত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন; ২-১ ত শৃংখলা দখল ভাৰতৰ

অন্তিমখন এদিনীয়াত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন; ২-১ ত শৃংখলা দখল ভাৰতৰ
ভাৰত বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ তৃতীয় আৰু অন্তিমখন এদিনীয়া খেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ভাৰতক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷
Published : October 4, 2026 at 10:51 AM IST
হায়দৰাবাদ : তিনিখন খেলৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথম দুখন এদিনীয়াত ৮ উইকেটকৈ জয়ী হৈ শৃংখলাত জয়ী হোৱা ভাৰতীয় দলটোৱে শনিবাৰে তৃতীয়খন মেচত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হাতত পৰাস্ত হয় ৷ অধিনায়ক শ্বাই হোপৰ অপৰাজিত ১৬২ ৰাণেৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ভাৰতক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷
নিউ চণ্ডীগড়ৰ মুলনপুৰৰ মহাৰাজা যাদবীন্দ্ৰ সিং ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলখনত ভাৰতীয় অধিনায়ক শুভমন গিলে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ বাছি লয় ৷ প্ৰথমে বেটিং কৰি টীম ইণ্ডিয়াই ৫০ অভাৰত ৭টা উইকেট হেৰুৱাই ৩৫১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইয়াৰ উত্তৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ৪৮.৪ অভাৰত এই লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷ এদিনীয়া ক্ৰিকেট ইতিহাসত এইটো ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ সৰ্বাধিক ৰাণ চেজ ৷
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆 Congratulations to #TeamIndia as they seal the #INDvWI ODI series 2️⃣-1️⃣ 👏👏 @mflone_ https://t.co/hekddrIfoZ— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
মেচখনত কে এল ৰাহুলে ভাৰতৰ হৈ উজ্জ্বল শতক অৰ্জন কৰি ১২৯ ৰাণত অপৰাজিত হৈ থাকে ৷ৰোহিত শৰ্মাইও ৯২ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিছিল ৷
টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা ভাৰতীয় দলৰ আৰম্ভণি আছিল বিপৰ্যয়জনক ৷ শুভমন গিল আৰু বিৰাট কোহলীক অতি সহজতে আউট হৈ পেভিলিয়নলৈ উভতি আহিছিল ৷ইয়াৰ পাছতে ৰোহিত শৰ্মা (৯২ ৰাণ) আৰু ৰুতুৰাজ গাইকোৱাডে (৫৭ ৰাণ) এক চমৎকাৰ অংশীদাৰিত্বৰে ইনিংছ স্থিৰ কৰে ৷
A series victory to cherish! 🏆 🎥 Captain Shubman Gill receives the Muthoot Fincorp India v West Indies ODI Series trophy as #TeamIndia celebrate the feat 🙌 #INDvWI | @ShubmanGill | @mflone_ https://t.co/5VzRPAEE43— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
তাৰ পিছত কে এল ৰাহুলে দায়িত্ব ল’লে আৰু নিজৰ ধুমুহাময় বেটিঙেৰে ৮৭টা বলত অপৰাজিত ১২৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ তেওঁ নিজৰ ইনিংছত ১০টা চাৰি আৰু ৭টা ছয় মাৰে ৷ এই ছিৰিজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বেটিং কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰি ৰাহুলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা লৈছিল ৷ ইয়াৰ উপৰিও নমন ধীৰে ৩০, অংশুল কম্বোজ ১৭, নীতিশ ৰেড্ডী ৯ আৰু গুৰনুৰ ব্ৰাৰে অপৰাজিত ৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হৈ বলিং কৰি জেডেন ছিলছে ৩টা, কিমো পলে ২টা আৰু গুদাকেশ মটিয়ে ১টা উইকেট দখল কৰে ৷
ভাৰতে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়ক শ্বাই হোপে অ’পেনাৰ জুৱেল এণ্ড্ৰুজৰ আঘাতৰ বাবে ইনিংছ মুকলি কৰিবলৈ আহে ৷ তেওঁ আৰম্ভণিৰে পৰা ভাৰতীয় বলাৰৰ ওপৰত হেঁচা ৰাখিছিল ৷ হোপে ১৭টা চাৰি আৰু ৩টা ছয়ৰে ১৪৩ বলত ১৬২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এক উজ্জ্বল অপৰাজিত ইনিংছ খেলিছিল ৷ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত এয়া তেওঁৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক স্ক’ৰ ৷
West Indies win the third and final ODI by 5 wickets. #TeamIndia clinch the 3️⃣-match series by a 2️⃣-1️⃣ margin. Scorecard ▶️ https://t.co/PhSJSbvW7C #INDvWI | @mflone_ https://t.co/vdTSeQMr9d— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হৈ আমিৰ জাংগুৱেও ৫৬টা বলত ৬৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ হোপৰ সৈতে মিলি তেওঁ দ্বিতীয় উইকেটৰ বাবে ৯৯ বলত ১০৯ ৰাণৰ উজ্জ্বল অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিছিল ৷ ইয়াৰ উপৰিও শ্বেফ্ৰাণ ৰাদাৰফোৰ্ডে ২৫ বলত ২৪ ৰাণ আৰু কিমো পলে ৩৫ বলত ৪৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছিল ৷