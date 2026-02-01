গ’ল্ডেন পেগোদা মাৰাথনত ৪২ গৰাকী বিদেশী খেলুৱৈসহ ১৫০০ প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণ
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক গোল্ডেন পেগোদা মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা ।
Published : February 1, 2026 at 6:49 PM IST
তিনিচুকীয়া: দিব্য়াংগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিশুলৈকে সকলো বয়সৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এখন মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা । ৪২ লাখ টকা প্ৰাইজমানিৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হয় এই মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাখনি । দ্বিতীয় বাৰ্ষিক গোল্ডেন পেগোদা মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাখনি দেওবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইস্থিত গোল্ডেন পেগোদা প্ৰাংগণৰ পৰা আৰম্ভ হয় ।
দেশ-বিদেশৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় ১৫০০ গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে এই মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুলি নামচাই সমষ্টিৰ বিধায়ক চৌ জিংনু নামছুময়ে জানিবলৈ দিয়ে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইস্থিত গোল্ডেন পেগোদা প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা এই মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা সকলোৰে বাবে মুকলি ৷
এই প্ৰতিযোগিতা সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়, "এই দ্বিতীয় মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাখনিত চাৰিটা শাখা আছে । ইয়াৰে এটা ৪২ কিলোমিটাৰ, এটা হৈছে ৪১ কিলোমিটাৰ হাফ-মাৰাথন, ১০ কিলোমিটাৰ আৰু ৫ কিলোমিটাৰ । কলকাতাৰ পৰা অহা দিব্যাংগ প্ৰতিযোগীয়েও মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য এই প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয় । আজিৰ এই প্ৰতিযোগিতাত বিদেশৰ ৪২ গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "চাৰিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে এই মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা । চাৰিটা পৰ্যায়ত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ৪২ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ আছে । বয়স অনুসৰি ভাগ কৰা হৈছে । দিব্য়াংগৰ বাবেও শাখা অন্তৰ্ভুক্ত । এইবাৰ গোল্ডেন পেগোদা মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাদৰ হিচাপে সকলোৰে পৰিচিত বম্বেৰ অংকিতা কোঁৱৰ উপস্থিত থাকে ।" এই প্ৰতিযোগিতাত আগন্তুক দিনতো অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে উদ্য়োক্তাসকলে ।