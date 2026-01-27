বাংলাদেশৰ স্থানত টি-২০ বিশ্বকাপত স্থান লাভ কৰা স্কটলেণ্ডে ঘোষণা কৰিলে নিজৰ দল
স্কটলেণ্ডে টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে ১৫ জনীয়া দল ঘোষণা কৰিছে ৷ দলটোৱে দুটা ট্ৰেভেলিং ৰিজাৰ্ভ আৰু তিনিটা নন-ট্ৰেভেলিং ৰিজাৰ্ভো নিৰ্বাচন কৰিছে ৷
এডিনবাৰ্গ : ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ পৰা বাংলাদেশ বাদ পৰাৰ ফলত স্কটলেণ্ডে আই চি চিৰ ৰেংকিঙত ১৪ নম্বৰ স্থান লাভ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতেই স্কটলেণ্ডে টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে ১৫ জনীয়া দল ঘোষণা কৰিছে, দলটোৰ নেতৃত্ব দিছে ৰিচি বেৰিংটনে ৷
উল্লেখ্য যে স্কটলেণ্ডে ২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ দলৰ ১১ জন খেলুৱৈক দলত স্থান দিছে ৷ তদুপৰি যোৱা মাহত দলটোৰ দায়িত্ব লোৱা নতুন মুখ্য প্ৰশিক্ষক ওৱেন ডকিন্সে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দলটোক নিৰ্বাচিত কৰিছে ।
মুখ্য প্ৰশিক্ষক ওৱেন ডকিন্সে কয়, " ক্ৰিকেট স্কটলেণ্ডত সকলোৰে বাবে ৪৮ ঘণ্টা অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ আৰু মই জানো যে ষ্টিভ, ট্ৰুডি লিণ্ডব্লেড আৰু সংস্থাটোৰ সকলোৱে খেলুৱৈ আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰীৰ বাবে সকলো ঠাই নিশ্চিত কৰাৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আহিছে, যিহেতু পৰা আমি বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি গম পাইছো ৷ আমি সকলোৱে অতিশয় উৎসাহিত আৰু এই সুযোগ পাই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিছো ৷ যোৱা কেইটামান সপ্তাহত খেলুৱৈসকলে নিজৰ ফিটনেছ ৰেজিমৰ ওপৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আহিছে ৷
প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ খেলিব চাৰিজন খেলুৱৈয়ে
আফগানিস্তানত জন্মগ্ৰহণ কৰা বেগী বলাৰ জৈনুল্লাহ ইহছানে স্কটলেণ্ডক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দলত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে টম ব্ৰুচ (যিজন নিউজীলেণ্ডৰ পৰা আহিছিল), ফিনলে মেকক্ৰেইথ আৰু অলিভাৰ ডেভিডছনে যোৱা বছৰ সীমিত অভাৰৰ দলৰ অংশ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপত খেলিব ৷
ক্ৰিকেট স্কটলেণ্ডে প্ৰতিযোগিতাখনৰ পূৰ্বে কম সময়ৰ বাবে দুটা ট্ৰেভেলিং ৰিজাৰ্ভ আৰু তিনিটা নন-ট্ৰেভেলিং ৰিজাৰ্ভো নিৰ্বাচন কৰিছে আৰু ভ্ৰমণ আৰু ৱাৰ্ম আপ মেচৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ অনাগত দিনত নিশ্চিত কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
স্কটলেণ্ডৰ টি-২০ বিশ্বকাপ দল
ৰিচি বেৰিংটন (অধিনায়ক), টম ব্ৰুচ, মেথিউ ক্ৰছ, ব্ৰেডলি কাৰি, অলিভাৰ ডেভিডছন, ক্ৰীছ গ্ৰীভছ, জৈনুল্লাহ ইহছান, মাইকেল জোনছ, মাইকেল লিস্ক, ফিনলে মেকক্ৰেথ, ব্ৰেণ্ডন মেকমুলেন, জৰ্জ মুনছে, ছাফিয়ান শ্বৰীফ, মাৰ্ক ৱাট, ব্ৰেডলি হুইল ৷
ট্ৰেভেলিং ৰিজাৰ্ভ : জেছপাৰ ডেভিডছন, জেক জাৰ্ভিছ
নন-ট্ৰেভেলিং ৰিজাৰ্ভ : মেকেঞ্জী জোনছ, ক্ৰীছ মেকব্ৰাইড, চাৰ্লি টিয়াৰ
স্কটলেণ্ডৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ সূচী
স্কটলেণ্ডক গ্ৰুপ চিত স্থান দিয়া হৈছে ৷ গ্ৰুপত প্ৰথম তিনিখন মেচ কলকাতাত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, ইটালী, ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৷ তাৰ পিছতে মুম্বাইত নেপালৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীণ হ’ব৷ গ্ৰুপৰ শীৰ্ষ দুটা দলে ছুপাৰ ৮ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব ৷ ২০২৪ চনৰ সংস্কৰণত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলখন বৰষুণৰ বাবে আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাজয়ৰ পিছত স্কটলেণ্ডে নেট ৰাণ ৰেটৰ ভিত্তিত ছুপাৰ ৮ত স্থান হেৰুৱাইছিল ৷
ছয়খন টি-২০ বিশ্বকাপত অংশ লৈছে স্কটলেণ্ডে
মন কৰিবলগীয়া যে স্কটলেণ্ডে যোৱা চাৰিটা সংস্কৰণকে ধৰি যোৱা ছয়খন টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ যোৱা জুলাই মাহত ইটালী আৰু জাৰ্চিৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত স্কটলেণ্ডে ইউৰোপীয় আঞ্চলিক কোৱালিফায়াৰৰ জৰিয়তে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে ৷ কিন্তু শনিবাৰে বাংলাদেশে ভাৰতত খেলিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত আৰু আই চি চিয়ে তেওঁলোকৰ মেচসমূহ শ্ৰীলংকালৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত তেওঁলোকে ডাঙৰ ইভেণ্টটোত পলমকৈ প্ৰৱেশ কৰে ৷ বিশ্বৰ ১৪ নম্বৰ স্থানত থকা স্কটলেণ্ডক ইতিমধ্যে প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ নকৰা সৰ্বোচ্চ স্থানৰ দল হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল ৷