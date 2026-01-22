ETV Bharat / sports

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক ‘টীম ইণ্ডিয়া’ বুলিব পাৰিনে ? কি ক'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ?

আৱেদনখনত কোৱা হৈছে যে বি চি চি আই এক স্বতন্ত্ৰৰীয়া কৰ্তৃপক্ষ আৰু ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া ফেডাৰেশ্যন হিচাপেও স্বীকৃতি দিয়া হোৱা নাই ।

TEAM INDIA
টীম ইণ্ডিয়া (PTI)
Published : January 22, 2026 at 5:17 PM IST

নতুন দিল্লী : দূৰদৰ্শন আৰু অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ’ পৰিচালনা কৰা ৰাজহুৱা সম্প্ৰচাৰক প্ৰসাৰ ভাৰতীয়ে বি চি চি আইৰ ক্ৰিকেট দলটোক “টীম ইণ্ডিয়া” বুলি উল্লেখ কৰাৰ পৰা বাধা দিবলৈ বিচৰা আৱেদনক গ্ৰহণ কৰিবলৈ বৃহস্পতিবাৰে অস্বীকাৰ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ ।

দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰে (Vipul M Pancholi) গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন হয় । অধিবক্তা ৰীপক কানছালে দাখিল কৰা আৱেদনক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৮ অক্টোবৰৰ নিৰ্দেশক সমৰ্থন কৰে ।

বিচাৰপীঠে আৱেদনকাৰীক কয় যে আদালতত এনে আৱেদনৰ বোজা যাতে নিদিয়ে, কিয়নো ই সময়ৰ অপচয় কৰে । "আপুনি মাত্ৰ ঘৰতে বহি আৱেদনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে । ইয়াৰ সমস্যা কি ? আদালতত বোজা নিদিব ।" বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।

বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন কৰে, "এয়া আদালতৰ আৰু আপোনাৰ সময়ৰ অপচয়... এই যুক্তি কি ? আপুনি কৈছে যে দলটোৱে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে ?"

বিচাৰপীঠে আৰু প্ৰশ্ন কৰে, "যিটো দলে সকলোতে গৈ খেলি আছে, সেইটো ভুলকৈ দেখুওৱা হৈছে ? বি চি চি আইক পাহৰি যাওক, যদি দূৰদৰ্শন বা আন কোনো কৰ্তৃপক্ষই ইয়াক টীম ইণ্ডিয়া বুলি দেখুৱায়, তেন্তে সেয়া টীম ইণ্ডিয়া নহয়নে ?"

এই আৱেদনত কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডক (BCCI) "টীম ইণ্ডিয়া" বা "ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট দল" বুলি কোৱাটোৱে জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰা হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আইন উলংঘা কৰে । আৱেদনখনত দাবী কৰা হৈছে যে বি চি চি আই ব্যক্তিগত সত্ত্বা হোৱাৰ বাবে "টীম ইণ্ডিয়া" বুলি কোৱাটো উচিত নহয়, "বিশেষকৈ যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা কোনো অনুমোদন নাথাকে ।"

আৱেদনখনত কোৱা হৈছে যে বি চি চি আই এক স্বতন্ত্ৰৰীয়া কৰ্তৃপক্ষ আৰু আৰ টি আই আইনৰ ২ নং ধাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া ফেডাৰেশ্যন হিচাপেও স্বীকৃতি দিয়া হোৱা নাই বা "ৰাজহুৱা কৰ্তৃপক্ষ" হিচাপেও স্বীকৃতি দিয়া হোৱা নাই । আবেদনখনত লগতে দাবী কৰা হৈছে যে বি চি চি আইৰ দলটোক "টীম ইণ্ডিয়া" বুলি উল্লেখ কৰাটো ভুল বৰ্ণনাৰ সমান আৰু ই সম্ভাব্যভাৱে প্ৰতীক আৰু নাম আইন আৰু জাতীয় নাম, পতাকা আৰু চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ভাৰতৰ পতাকাৰ সংহতি উলংঘা কৰিব পাৰে ।

ইটিভি ভাৰত অসম
