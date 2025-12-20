সাত্বিক-চিৰাগৰ কৃতিত্ব: প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ ফাইনেলৰ ছেমি ফাইনেলত ভাৰতীয় যুটি

সাত্বিক-চিৰাগৰ কৃতিত্ব: প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ ফাইনেলৰ ছেমি ফাইনেলত ভাৰতীয় যুটি
বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ ফাইনেল ২০২৫ত ভাৰতীয় যুটিৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত । ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি সাত্বিক-চিৰাগে ৰচিলে ইতিহাস ।
Published : December 20, 2025 at 1:41 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় বেডমিণ্টনৰ বাবে সুখবৰ । ভাৰতৰ শীৰ্ষ পুৰুষৰ যুটি সাত্বিক ছাইৰাজ ৰেংকিৰেড্ডী আৰু চিৰাগ শ্বেট্টীয়ে ৰচিলে ইতিহাস । বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ ফাইনেল ২০২৫ৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰথমটো ভাৰতীয় পুৰুষৰ ডাবলছ যুটি হিচাপে পৰিগণিত হয় । শুকুৰবাৰে বিশ্বৰ ২ নম্বৰ আৰু পেৰিছ ২০২৪ৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী এৰন চিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ ছ' ব্ৰুই য়িকৰ বিৰুদ্ধে ১৭-২১, ২১-১৮, ২১-১৫ পইণ্টত জয়লাভ কৰি বিশ্বৰ ৩ নং যুটিটোৱে অন্তিম চাৰিটাত স্থান দখল কৰে ।
সাত্বিক আৰু চিৰাগে ৩ খন খেলৰ উদ্বোধনী খেলখনত পৰাজয়ৰ পৰা শিক্ষা লৈ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়খন খেলত গ্ৰুপ বিত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে । এই ফলাফলে অতিৰিক্ত তাৎপৰ্যও বহন কৰিছে কিয়নো ভাৰতীয় যুটিটোৱে পেৰিছ ২০২৪ অলিম্পিক গেমছত মালয়েছিয়াৰ হাতত পৰাজয়ৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ সক্ষম হৈছে ।
ইতিমধ্যে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত ভাৰতীয় দলটোৱে শক্তিশালী গতি লৈছে । চীনৰ লিয়াং ৱেই কেং আৰু ৱাং চাঙৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰিটি কামবেক জয়ৰে নিজৰ অভিযানৰ আৰম্ভণি কৰে । তাৰ পিছত ইণ্ডোনেছিয়াৰ ফাজাৰ আলফিয়ান আৰু মহম্মদ শ্বোহিবুল ফিক্ৰিৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়খন খেলত জয়লাভ কৰে ।
অভিজ্ঞ মালয়েছিয়ান যুটিটোৰ বিৰুদ্ধে সাত্বিক আৰু চিৰাগে পুনৰবাৰ নিজৰ স্থিতিস্থাপকতা প্ৰদৰ্শন কৰে । প্ৰথমখন খেলত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে টেম্পো বঢ়াইছিল, মিড ক'ৰ্টত শক্তিশালী স্থিতি গ্ৰহণ কৰে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তবোৰত স্থিৰ হৈ থাকি প্ৰতিযোগিতাখন নিজৰ দখললৈ আনি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ নিশ্চিত কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে গ্ৰুপ বিত পৰাস্ত হোৱা চীনৰ লিয়াং ৱেই কেং আৰু ৱাং চাঙৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলত পুনৰবাৰ মুখামুখি হ'ব ভাৰতীয় যুটিটো । চীনৰ যুটিটোৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিলে ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰি তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ ফাইনেলৰ খিতাপৰ বাবে যুঁজ দিয়াৰ সুযোগ পাব ।
ইতিমধ্যে এই যুটিয়ে ভাৰতীয় বেডমিণ্টনৰ ইতিহাসত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ যুটি হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । পুৰুষৰ ডাবলছৰ শীৰ্ষ স্তৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ভাৰতে প্ৰায়ে সংগ্ৰাম কৰিছিল যদিও সাত্বিক আৰু চিৰাগে বিশ্বৰ কেইবাগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈক ধাৰাবাহিকভাৱে পৰাস্ত কৰি আহিছে ।
