কলকাতাৰ বাবে ক'লা দিন: অনুষ্ঠানৰ আয়োজক শতদ্ৰু দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ

মেছিক দেখা নাপালে অনুৰাগীয়ে । ক্ষোভিত হৈ পৰিল দৰ্শনাৰ্থী । পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ জালত ইভেণ্ট মেনেজাৰ শতদ্ৰু দত্ত ।

Satadru Dutta Arrested after chaos erupted at Yuva Bharati Krirangan Lionel Messi event
মেছিৰ GOAT ভ্ৰমণৰ ইভেণ্ট মেনেজাৰক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 13, 2025 at 6:03 PM IST

কলকাতা : কলকাতাৰ ছল্ট লেক ষ্টেডিয়ামত হোৱা বিশৃংখলতাৰ পাছতে লিয়নেল মেছিৰ GOAT ভ্ৰমণৰ ইভেণ্ট মেনেজাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে । ইফালে ‘প্ৰিন্স অৱ ফুটবল’ হিচাবে খ্যাত ফুটবলাৰ মেছিক নেদেখি ক্ষোভিত হৈ পৰে অনুৰাগীসকল ।

৪৫০০ টকাৰ পৰা ১০ হাজাৰ টকালৈকে এই অনুষ্ঠানৰ বাবে দামী টিকট ক্ৰয় কৰাৰ পাছতো অনুৰাগীয়ে দেখাই নাপালে মেছিক । ফলত এক বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । উপায়ন্তৰ হৈ খেলপথাৰ এৰি যাবলৈ বাধ্য হয় মেছি ।

দৰ্শকৰ অভিযোগ অনুসৰি, নেতা-মন্ত্ৰীয়ে মেছিক এনেদৰে ঘেৰি ধৰিছিল যাৰ বাবে তেওঁক এক মুহূৰ্তৰ বাবেও দৰ্শকে দেখা পোৱা নাছিল । সভাস্থলীত সৃষ্টি হোৱা এই বিশৃংখলতাৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে এই ভ্ৰমণৰ ইভেণ্ট মেনেজাৰ শতদ্ৰু দত্তক নিজৰ জিম্মাত লয় । দত্তই ক্ৰীড়া প্ৰমোটাৰ, ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজাৰ আৰু দানবীৰ (philanthropist) হিচাপে কাম কৰে ।

ছল্ট লেক ষ্টেডিয়ামত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৱে ৰাজ্য চৰকাৰক অনুষ্ঠানৰ আয়োজকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ কয় । লগতে তেওঁ কয় যে কলকাতাৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী লোকৰ বাবে এয়া এক ক’লা দিন ।

কলকাতাত মেছিক দেখা নাপালে অনুৰাগীয়ে (ETV Bharat)

ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ ডি জি ৰাজীৱ কুমাৰেও দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি আশ্বাস দিয়ে । লগতে এই সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ।

আনহাতে, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । লগতে দৰ্শকক টিকটৰ ধন ঘূৰাই দিব লাগে বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

এই প্ৰসংগত আয়োজক শতদ্ৰু দত্তই ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছিল যে সকলো দৰ্শককে টিকটৰ মূল্য ঘূৰাই দিয়া হ’ব । কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁ সেই পোষ্টটো ডিলিট কৰি দিয়ে ।

মেছিক দেখা নাপালে অনুৰাগীয়ে (ETV Bharat)

ইফালে আয়োজক শতদ্ৰু দত্তক আটক কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ ডি জি ৰাজীৱ কুমাৰে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে । তেওঁ কয়, "যুৱ ভাৰতী ষ্টেডিয়ামত দৰ্শকে মেছিক দেখা নোপোৱাৰ পিছতে এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ’ল । ইতিমধ্যে মূল আয়োজকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । দৰ্শকৰ ধন ঘূৰাই নিদিলে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । আয়োজকসকলৰ গাফিলতিৰ তদন্ত কৰা হ'ব । এনে অপব্যৱস্থাপনা সহ্য কৰিব নোৱাৰি । বিষয়টোৰ তদন্ত চলি আছে ।’’

ফুটবলাৰ মেছিক নেদেখি ক্ষোভিত হৈ পৰে অনুৰাগী (ETV Bharat)

ঘটনা সন্দৰ্ভত ADG (আইন শৃংখলা) জাভেদ ছামিমে কয়, "এই ঘটনা কিছু সময়ৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে । নিৰ্দিষ্ট ধাৰাত গোচৰ দাখিল কৰা হৈছে । সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে । কোন দোষী, তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব । চৰকাৰে এখন তদন্ত সমিতি গঠন কৰিছে, উদ্যোক্তাসকলক লিখিতভাৱে উত্তৰ দিবলৈ কোৱা হৈছে ।"

