বানে গৰকা মাতমৰাত সন্তোষ ট্ৰফীৰ ফাইনেল; কেৰালাক ১-০ গ'লত পৰাস্ত ছাৰ্ভিচেছৰ
৭৯ সংখ্যক সন্তোষ ট্ৰফীৰ মূল ৰাউণ্ডৰ চূড়ান্ত খেলত ছাৰ্ভিচেছ দলে কেৰালা দলক ১-০ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি চেম্পিয়ন হয় ।
Published : February 9, 2026 at 7:57 AM IST
ঢকুৱাখনা : এসময়ৰ বানে গৰকা ঢকুৱাখনাৰ মাতমৰা অঞ্চল, যাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিয়ে পুতি পেলাইছিল ৷ সেই বালি পৰা মাটিত পুনৰ আজি জীৱনে সাৰ পাই উঠিছে । কিয়নো ইয়াতেই অনুষ্ঠিত হ'ল ভাৰতৰ সন্মানীয় সন্তোষ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । লোকাৰণ্য হৈ পৰা মাতমৰাত ২১ দিন ধৰি ফুটবল আৰু দুভৰিৰ যাদুৰে স্পন্দিত হৈ পৰিল ৷ দেওবাৰে মাতমৰাৰ সুসজ্জিত ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় সন্তোষ ট্ৰফীৰ চূড়ন্তা খেল ৷ য'ত বিজয়ৰ শেষ হাঁহি মাৰিলে ছাৰ্ভিচেছ দলে ৷
৭৯ সংখ্যক সন্তোষ ট্ৰফীৰ মূল ৰাউণ্ডৰ চূড়ান্ত খেলত ছাৰ্ভিচেছ দলে কেৰালা দলক ১-০ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি চেম্পিয়ন হয় । চূড়ান্ত খেলখনত কেৰালা আৰু ছাৰ্ভিচেছ দুয়োটা দলেই সাৱধানতাৰে নিজৰ খেল আৰম্ভ কৰে আৰু নিয়মীয়া ৯০ মিনিটত গ'ল শূন্যভাৱে সমাপ্ত কৰে । ইয়াৰ পিছত অতিৰিক্ত সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ।
অতিৰিক্ত সময়ৰ দ্বিতীয়াৰ্ধৰ খেলৰ ১০৯ মিনিটত শুভম ৰাণাই সোঁদিশৰ পৰা দিয়া এটা ক্ৰছক কেৰালাৰ ৰক্ষণ বিভাগে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হোৱাত বক্সৰ মাজৰ পৰা অভিষেক পাৱাৰে ছাৰ্ভিচেছ দলৰ হৈ একমাত্ৰ তথা প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী গ'ল কৰে । এই গ'লৰ পিছত কেৰালা দলে সমতা স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ছাৰ্ভিচেছ দলৰ সুশৃংখলিত ৰক্ষণ বিভাগে পৰিস্থিতি চম্ভালি লয় ।
ছাৰ্ভিচেছ দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক এম জি ৰামচন্দ্ৰনে কয়, "কেৰালা দল প্ৰতিযোগিতাৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ দল আৰু এইখন খেল দলৰ বাবে কঠিন আছিল । সন্তোষ ট্ৰফী প্ৰতিযোগিতা আমি পৰিকল্পনাৰে চলিছিলোঁ আৰু আজিৰ খেলৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰি আহিছিলোঁ আৰু যাৰ বাবে আমি সফলতা পালোঁ ।"
সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল দলৰ কোষাধ্যক্ষ অজয় কিপাই কয়, "আমি অসম ফুটবল সন্থাক সন্তোষ ট্ৰফীৰ চূড়ান্ত ৰাউণ্ড সফলতাৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছো । ঢকুৱাখনা আৰু চিলাপথাৰত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি ফুটবলৰ প্ৰসাৰৰ পদক্ষেপ সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল প্ৰতিষ্ঠানে লৈছে ।" ইফালে বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত অসম ফুটবল সন্থাৰ সভাপতি তথা ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলে, লখিমপুৰ জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ছোনিয়া বৰগোহাঁই, ঢকুৱাখনা সম-জিলাৰ আয়ুক্ত অপূৰ্ব কুমাৰ নাথে বিজয়ী আৰু বিজিত দলক ট্ৰফী আৰু নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে ।
অসম ফুটবল সন্থাৰ সভাপতি নৱ কুমাৰ দলেয়ে কয়, "আজি আমাৰ ঢকুৱাখনাবাসীৰ বাবে সন্মানৰ দিন, কিয়নো ভাৰতবৰ্ষৰ সবাতোকৈ শ্ৰেষ্ঠ সন্তোষ ট্ৰফী যোৱা ২১ জানুৱাৰীৰ পৰা ৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ২১ দিনে মুঠ ৩৮ খন খেল মাতমৰা বিষ্টুৰাম দলে ক্ৰীড়া প্ৰকল্প আৰু চিলাপথাৰত হৈ গৈছে । এই প্ৰতিযোগিতাই উঠি অহা প্ৰজন্মক ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহিত কৰিব ৷"
চূড়ান্ত খেলখনত ছাৰ্ভিচেছ দলৰ অভিষেক পাৱাৰে শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইফালে চূড়ান্ত খেলখনৰ আৰম্ভণিতে শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু চুবুৰীয়া দেশ ভূটানৰ ভূটান ফুটবল ফেডাৰেচনৰ সঞ্চালক গেং আৰ ঘালে উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :নামনি অসমৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে নতুন দিগন্ত উন্মোচন : দেৱজিৎ শইকীয়া