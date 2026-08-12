সন্তোষ লহকৰ ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট: 'জ'ন চি'ৰ খিতাপ দখল কাৰ্বি আংলং জিলাৰ
অসম ফুটবল সন্থাৰ (AFA) উদ্যোগত আৰু তত্ত্বাৱধানত ৰাজ্যখনৰ আঠটা বিশেষ অঞ্চলত (ZONE) চলি আছে 'সন্তোষ লহকৰ স্মাৰক ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব ল'ৰা ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট' ৷
Published : August 12, 2026 at 5:19 PM IST
মৰিগাঁও : 'সন্তোষ লহকৰ স্মাৰক ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব ল'ৰা ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট'ৰ জ'ন চি শাখাত কাৰ্বি আংলং জিলা দলৰ চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন ৷ বুধবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ মানিপুৰস্থিত মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল টুৰ্ণামেণ্টখনৰ চূড়ান্ত খেলখন ৷ ঘৰুৱা দল মৰিগাঁও জিলা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচখনত নিৰ্ধাৰিত সময়লৈকে ০-০ গ'লত অমীমাংসিত হয় ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত ট্ৰাইব্ৰেকাৰ পদ্ধতিৰ সহায় লয় মেচ ৰেফাৰীয়ে ৷ ট্ৰাইব্ৰেকাৰৰ সহায়ত কাৰ্বি আংলং জিলা দলে মৰিগাঁও জিলা দলক সহজে পৰাস্ত কৰি চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, অসম ফুটবল সন্থাৰ (AFA) উদ্যোগত আৰু তত্ত্বাৱধানত ৰাজ্যখনৰ আঠটা বিশেষ অঞ্চলত (ZONE) চলি আছে 'সন্তোষ লহকৰ স্মাৰক ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব ল'ৰা ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট' ৷
জ'ন চি (ZONE-C)ৰ দলসমূহ আছিল নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই, কাৰ্বি আংলং, কাৰ্বি আংলং (পশ্চিম) আৰু কলিয়াবৰ ক্ৰীড়া জিলা । বুধবাৰে চূড়ান্ত মেচখন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন কৰাৰ পাছত বিজয়ী দলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে বিধায়ক তথা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে ৷
বিধায়ক দেউৰীয়ে কয়,"অসম ফুটবল সন্থাই গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপে গাঁও আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ উদীয়মান যুৱকৰ ফুটবল প্ৰতিভাক আগুৱাই নিয়াত বিশেষ সহায় কৰিব । কাৰ্বি আংলং জিলা দলৰ এই সফলতা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় আৰু মই তেওঁলোকক আন্তৰিক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে তিনিচুকীয়াত হ'বলগীয়া পৰৱৰ্তী মেচসমূহৰ বাবে শুভকামনা জনাইছো । একেদৰে আমাৰ মৰিগাঁও দলে লাভ কৰা উপ-চেম্পিয়নৰ খিতাপো গৌৰৱৰ বিষয়। উঠি অহা প্ৰজন্মই নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশত নিজকে মনোনিৱেশ কৰা উচিত ৷"
লগতে পঢ়ক : অলখ পাণ্ডেৰ সহায়, বানবিধ্বস্ত যোৰহাটৰ জানমণিৰ সপোনে পালে নতুন ডেউকা