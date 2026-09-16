দ্বিতীয় টি-২০ত ৭ উইকেটত পৰাস্ত আফগানিস্তান; শৃংখলা দখল ভাৰতৰ

দ্বিতীয় টি-২০ত ৭ উইকেটত পৰাস্ত আফগানিস্তান; শৃংখলা দখল ভাৰতৰ
সঞ্জু ছেমছনৰ বিস্ফোৰক ৫৭ ৰাণৰ ইনিংছ । নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীয়ে ল'লে ৩ টা উইকেট । আফগানিস্তানৰো অভিজ্ঞ স্পিনাৰ ৰছিদ খানে ল'লে ৩ টা উইকেট ।
Published : September 16, 2026 at 11:28 AM IST
নতুন দিল্লী : আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে একেৰাহে দ্বিতীয়খন টি-২০ত ভাৰতৰ প্ৰভাৱশালী প্ৰদৰ্শন । মঙলবাৰে অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মেচখনত ভাৰতে আলহী দলটোক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ।
এই বিজয়ৰ লগে লগে ভাৰতে ৩ খনীয়া টি-২০ শৃংখলাটো ইতিমধ্যে নিজৰ হাতলৈ আনিছে । মেচখনত সঞ্জু ছেমছনৰ বেটিঙৰ যাদু পুনৰ এবাৰ দেখা গ'ল । ২২ টা বলত ছেমছনে ৫৭ ৰাণৰ এক আক্ৰমণাত্মক ইনিংছ খেলে । ভাৰতৰ হৈ অভিষেক শৰ্মাই ৩৯ ৰাণ আৰু ঈশান কিষানেও ২৩ টা বলত ৩৮ ৰাণ কৰি নটআউট হৈ থাকে ।
একেদৰে ভাৰতৰ হৈ নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীয়েও ৩ টা উইকেট দখল কৰে । অৰ্শ্বদীপ সিঙে ২ টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে অক্ষৰ পেটেল, যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু ৰবি বিষ্ণৈও এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
আফগানিস্তানৰ ৰছিদ খানক বাদ দি সকলো বলাৰকে বিফল দেখা গৈছে । খানে ৩৬ ৰাণ দি ৩ টা উইকেট দখল কৰে যদিও নিজৰ দলটোক পৰাজয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ।আফগানিস্তানৰ হৈ অধিনায়ক ইব্ৰাহীম জাদ্ৰানে সৰ্বাধিক ৩৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । সপ্তম উইকেটৰ বাবে ৰছিদ খান (২৮) আৰু মহম্মদ নবীয়ে (২০) ৪৮ ৰাণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্টনাৰশ্বিপ খেলে।
ভাৰতে প্ৰথমে বলিং কৰি অনুশাসিত প্ৰদৰ্শন কৰি ২০ অভাৰত আফগানিস্তানক ১৫৯ ৰাণতে বান্ধি ৰাখে । ইয়াৰ পিছত অপেনিং কৰিবলৈ আহি ছেমছন আৰু অভিষেক শৰ্মাই এক দৰ্শনীয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ খেলে । যাৰ ফলত ভাৰতে এক শক্তিশালী আৰম্ভণি লাভ কৰে । ছেমছনে প্ৰথমে অতি ধীৰ গম্ভীৰভাৱে ইনিংছ আৰম্ভ কৰে যদিও ১০ টা বল খেলাৰ পিছতে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে । ৭ টা চাৰি আৰু ৪ টা ছিক্সাৰৰ সহায়ত ছেমছনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৫৭ ৰাণৰ ইনিংছ খেলি আউট হয় । অৱশ্যে ছেমছন, অভিষেক আৰু শ্ৰেয়ছ আয়াৰ আউট হোৱাৰ পিছত পিছত তিলক বাৰ্মা আৰু ঈশান কিষানে ভাৰতক বিজয়ৰ দিশলৈ লৈ যায় ।
এতিয়া ভাৰত আৰু আফগানিস্তানে তৃতীয় তথা শৃংখলাৰ অন্তিম টি-২০ মেচ বৃহস্পতিবাৰে অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামতে খেলিব । ভাৰতে ইতিমধ্যে শৃংখলা দখল কৰিছে আৰু লক্ষ্য হ'ব হোৱাইট ৱাশ্ব কৰা । আনহাতে আফগানিস্তানেও অন্তিমখন মেচত জয়ী হৈ আত্মসন্মান ৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাব ।
লগতে পঢ়ক :
ভাৰতে কিয় এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰিলে ? ব্যাখ্যা কৰিলে ৰাজীৱ শুক্লাই