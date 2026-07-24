ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ছাই বেংগালুৰুত জাপানীজ খাদ্য় খোৱাৰ অভ্য়াস

এছিয়ান গেমছৰ পূৰ্বে ছাই বেংগালুৰুৱে জাপানীজ খাদ্যৰ সৈতে ভাৰতীয় এথলীটসকলক অভ্যস্ত কৰাবৰ বাবে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে ।

SAI BENGALURU
এছিয়ান গেমছৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ছাই বেংগালুৰুত জাপানীজ খাদ্য় খোৱাৰ অভ্য়াস (Video Screen grab PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 9:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বেংগালুৰু: ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৪ অক্টোবৰলৈ জাপানত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়ান গেমছ ২০২৬ । ৪৩ বিধ খেলৰ বিভাগত ৪৬৯টা পদকৰ বাবে এছিয়ান অলিম্পিক পৰিষদৰ অন্তৰ্গত ৪৫ খন ৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সমিতিয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ভাৰতৰ পৰা মুঠ ২৪৮ গৰাকী এথলীটৰ এটা দলে এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । তাৰ কাৰণে এতিয়া বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰতিযোগীসকলৰ প্ৰস্তুতি তথা প্ৰশিক্ষণ চলি আছে ।

ইয়াৰ মাজতে বেংগালুৰুৰ ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণে গ্ৰহণ কৰিছে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ । জাপানৰ পৰিৱেশত বিশেষকৈ খাদ্যাভ্যাসৰ সৈতে যাতে ভাৰতীয় এথলীটসকলে খাপ খাব পাৰে আৰু জাপানৰ পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ স্বাস্থ্যসন্মত লাভ পাব পাৰে তাৰ বাবে ছাই বেংগালুৰুৱে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

এছিয়ান গেমছৰ পূৰ্বে ছাই বেংগালুৰুৱে জাপানীজ খাদ্যৰ সৈতে ভাৰতীয় এথলীটসকলক অভ্যস্ত কৰাবৰ বাবে বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে । এভোকাডো (Avocado) আৰু কুকুম্বাৰ উৰামাকি (Cucumber Uramaki), চাৰ্ড হামাচি (Charred Hamachi), উডন নুডলছ (Udon Noodles), শ্বোয়ু চিকেন ব্ৰথ (Shoyu Chicken Broth) আৰু জাপানীজ ৰোলছ (Japanese Rolls) আদি হৈছে তাত পৰিবেশন কৰা খাদ্যসম্ভাৰৰ ভিতৰত অন্যতম ।

চুবুৰীয়া দেশখনৰ এক অতি ৰাজকীয় মেনু হৈছে 'ইজাকায়া' (এক কেজুৱেল জাপানীজ ৰেষ্টুৰেণ্ট) । এই পৰম্পৰাগত জাপানীজ সুস্বাদু খাদ্যসমূহ হৈছে এছিয়ান গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগা খেলুৱৈসকলৰ বাবে ছাই বেংগালুৰুৰ মেনুৰ এক নৱতম সংযোজন । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে জাপানৰ আইচি-নাগোৱাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এছিয়ান গেমছৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক জাপানীজ খাদ্যৰ জুতি প্ৰদান কৰা ।

ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণৰ নেতাজী সুভাষ দক্ষিণ কেন্দ্ৰৰ (SAI, NSSC) কাৰ্যবাহী চেফ ভি জেয়াৰাজে পিটিআইক জনায়, "এছিয়ান গেমছ জাপানত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ খেলুৱৈসকলে তাত থকা খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে বা তেওঁলোকৰ খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা উচিত নহয় । সেইটোৱেই হৈছে আমাৰ মেনুত জাপানীজ খাদ্য প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য ।"

(PTI news)

লগতে পঢ়ক :জাপান এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় পুৰুষ ক্ৰিকেট দলে পোনপটীয়াকৈ খেলিব নকআউট পর্যায়ত
লগতে পঢ়ক :খালী ভৰিৰে দৌৰ আৰম্ভ কৰাৰ পৰা এছিয়ান অনূৰ্ধ্ব-২৩ৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকলৈ...

TAGGED:

SAI BENGALURU
ASIAN GAMES JAPAN
এছিয়ান গেমছ ২০২৬
জাপান এছিয়ান গেমছ
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.